Marathi News
पूर्ण नशेत असताना लिहिलं होतं 'हे' सुपरहिट गाणं, आजही प्रेक्षकांना ऐकताच मिळतो सुकून

Superhit Song :  गाण्याशिवाय कोणताही चित्रपट पूर्ण होत नाही. पण तुम्हाला माहिती आहे का प्रेक्षकांचं सगळ्यात आवडत गाणं सुपरहिट गाणे नशेत असताना लिहिलं होतं. कोणतं आहे ते गाणं?   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 12, 2025, 09:28 AM IST
Superhit Song : बॉलिवूड चित्रपटांची खरी ओळख म्हणजे त्या चित्रपटातील गाण्यांमुळेच असते. आज असा क्वचितच एखादा चित्रपट असेल ज्यात गाणी नसतील. प्रेक्षकही चित्रपटातील गाण्यांचा मनापासून आनंद घेतात. अनेक सुपरहिट गाणी आजही लोकांच्या मनावर राज्य करतात. त्यांचे बोल थेट हृदयाला भिडतात. 

या गाण्यांच्या मागे असलेल्या गोष्टी जाणून घेणं देखील तितकंच आकर्षक असतं. आज आपण अशाच एका सुपरहिट गाण्याची आणि त्यामागच्या मजेशीर गोष्टीची कहाणी पाहणार आहोत.

नशेत लिहिलं गेलेलं 80 च्या दशकातील गाणं  

1982 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘साथ-साथ’ या चित्रपटातील ‘तुमको देखा तो ये ख्याल आया’ हे गाणं आजही प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहे. पण या गाण्याच्या निर्मितीमागे एक फारच रोचक घटना आहे. हे गाणं प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर यांनी नशेत धुंद अवस्थेत फक्त 9 मिनिटांत लिहिलं होतं.

‘साथ-साथ’ या चित्रपटात दीप्ती नवल आणि फारुख शेख हे प्रमुख भूमिकेत होते. रमन कुमार यांनी या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले होते. या चित्रपटातील गाण्यांना आजही विशेष लोकप्रियता मिळते. ‘तुमको देखा तो ये ख्याल आया’ हे गाणं जगजीत सिंह यांच्या आवाजात सादर झालं असून त्याने आजही लोकांच्या हृदयाला स्पर्श करणारा भावनिक रंग दिला आहे.

जावेद अख्तर यांचा खुलासा

जावेद अख्तर यांनी एका मुलाखतीत याबाबत स्वतः खुलासा केला होता. त्यांनी सांगितले की, 'यश चोप्रा यांच्या टीममध्ये असलेल्या रमन कुमारचा एक सहाय्यक माझ्याकडे आला आणि म्हणाला सर, मी एक छोटा चित्रपट बनवत आहे. कृपया त्यासाठी एक गाणं लिहाल का? त्यावर जावेद अख्तर यांनी होकार दिला. त्या काळात जावेद अख्तर हे मद्यपान करत होते. त्यांनी सांगितलं की त्या रात्री त्यांनी 8-9 पेग घेतल्यानंतर फक्त 9 मिनिटांत हे गाणं लिहिलं.

या गाण्याची निर्मिती जरी नशेत झाली असली तरी त्याचा परिणाम मात्र अतिशय प्रभावी ठरला. आजही हे गाणं ऐकताना मनाला शांती आणि एक वेगळंच भावविश्व अनुभवायला मिळतं. गाण्याचे बोल, संगीत आणि आवाज यामुळे ते अमर ठरलं आहे.

FAQ

1. ‘तुमको देखा तो ये ख्याल आया’ हे गाणं कोणत्या चित्रपटातील आहे?

हे गाणं 1982 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘साथ-साथ’ या बॉलिवूड चित्रपटातील आहे.

2. या गाण्याचे गीतकार कोण आहेत?

या गाण्याचे गीतकार प्रसिद्ध लेखक आणि गीतकार जावेद अख्तर आहेत.

3. ‘तुमको देखा तो ये ख्याल आया’ गाण्याची निर्मिती कशी झाली?

जावेद अख्तर यांनी नशेत धुंद अवस्थेत फक्त 9 मिनिटांत हे गाणं लिहिलं. त्यांनी एका मुलाखतीत खुलासा केला की, 8-9 पेग घेतल्यानंतर त्यांनी हे गाणं लिहिलं होतं.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
superhit songJaved akhtarjagjit singhjagjit singh newsjaved akhtar drinking

