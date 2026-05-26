'चक दे' फेम रमाकांत दायमा यांचं निधन, मृत्यूचं नेमकं कारण काय?

Ramakant Daayama Passes Away: 'चक दे इंडिया' फेम अभिनेते रमाकांत दयामा यांचे निधन झाले आहे. अभिनेता करण मेहराने सोशल मीडियावर ही बातमी दिली.
Ramakant Daayama Passes Away: ज्येष्ठ अभिनेते रमाकांत दयामा यांचे 26 मे रोजी निधन झाले. ते गेल्या अनेक महिन्यांपासून एका गंभीर आजाराशी झुंज देत होते. रमाकांत यांची जवळची मैत्रीण आणि सह-अभिनेत्री, अभिनेत्री शुभांगी लाटकर यांनी इन्स्टाग्रामवर ही बातमी दिली. त्यांनी रमाकांत यांचा एक खास व्हिडिओ पोस्ट केला आहे, ज्यामध्ये ते इतर कलाकारांसोबत आनंदाने गाताना आणि नाचताना दिसत आहेत. हा व्हिडिओ पोस्ट करताना शुभांगी यांनी त्यांच्या अकाली निधनाबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे.
शुभांगी यांनी लिहिले, "आपण एक अद्भुत आणि उत्साही व्यक्ती गमावली आहे. माझे दुःख व्यक्त करण्यासाठी माझ्याकडे शब्द नाहीत. रमाकांतजी केवळ जवळचे मित्र किंवा कुटुंबातील सदस्य नव्हते, तर एक अशी व्यक्ती होते ज्यांच्याबद्दल मला प्रचंड आदर होता. त्यांनी आपल्या आयुष्यातील प्रत्येक आव्हानाचा हसतमुखाने सामना केला."
टीव्ही अभिनेता करण मेहराने इंस्टाग्रामवर एक भावनिक पोस्ट शेअर केली आहे, ज्यात त्याने लिहिले आहे, "आज आपण एक अद्भुत व्यक्ती गमावली. एक दमदार आवाज असलेला माणूस, ज्याच्या उपस्थितीने प्रत्येक दृश्य उजळून निघायचे. ते केवळ एक उत्कृष्ट अभिनेते आणि प्रतिभावान गायकच नव्हते, तर असंख्य लोकांसाठी एक मार्गदर्शक, पितृतुल्य व्यक्ती आणि मित्रही होते. त्यांची दयाळूपणा, त्यांची कला आणि त्यांचा स्नेह आपल्या सर्वांमध्ये कायम जिवंत राहील. त्यांचे प्रेम आणि त्यांची आवड आपल्या हृदयात नेहमीच गुंजत राहील. त्यांच्या आत्म्यास शांती लाभो."
शुभांगीने सांगितले की, रमाकांत उंचीने लहान असले तरी त्याचे धैर्य आणि दृढनिश्चय अफाट होते. तिने लिहिले, “ते एक उत्कृष्ट नर्तक, एक अप्रतिम गायक आणि एक हुशार अभिनेता होता. माझ्यासाठी ते एक शहाणा सल्लागारही होता, ज्याचा प्रत्येक शब्द माझ्या हृदयाला स्पर्श करायचा. ते अनेक महिन्यांपासून आजारी होते हे आम्हाला माहीत होते, पण आमच्या मनात कुठेतरी आम्ही आशा बाळगून होतो.” पण अखेर तो दिवस आला. रमाकांत यांचं 26 मे रोजी निधन झालं आहे.