Marathi News
7000000000 कोटींची बिअर कंपनी उभारणारा बॉलिवूडचा खलनायक, बाजारात विजय मल्ल्याला टक्कर देत कमावली 250000000000 संपत्ती

80-90 च्या दशकातील एक खलनायक ज्याच्या नुसत्या नजरेने थरकाप उडायचा. पण जेव्हा त्याने आपल्या प्रसिद्धीचा वापर करून बिअर कंपनी उघडली तेव्हा सर्वत्र खळबळ उडाली.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 9, 2025, 10:15 PM IST
सिनेप्रेमींच्या अनेक पिढ्यांपासून, डॅनी डेन्झोंगपा यांचे नाव बॉलीवूडच्या सर्वात भयानक खलनायकांमध्ये गणले जाते. त्याच्या खोल आवाजाने आणि अग्निपथमधील धोकादायक कांचा चीनाच्या भूमिकेसह अनेक कामांमुळे, डेन्झोंगपा यांनी पडद्यावर आपली छाप पाडली. परंतु कमानाच्या पलीकडे, हा अभिनेता भारतातील सर्वात यशस्वी बिअर कंपन्यांपैकी एकाचा मालक देखील आहे.

२५ फेब्रुवारी १९४८ रोजी सिक्कीममधील युक्सम या छोट्या गावात त्शेरिंग फिन्शो डेन्झोंगपा म्हणून जन्मलेल्या डेन्झोंगपा यांनी १९० हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केले आणि १९८७ मध्ये युक्सम ब्रुअरीजची स्थापना केली. तिच्या जन्मस्थानावरून नाव देण्यात आलेली ही बिअर कंपनी स्थानिक उपक्रम म्हणून सुरू झाली होती परंतु आता ती किंगफिशर आणि किमायाला मागे टाकून देशातील तिसरी सर्वात मोठी बिअर कंपनी बनली आहे.

डॅनीचे स्वप्न त्याच्या मातृभूमीत होते. त्याला सिक्कीमच्या लोकांना रोजगार मिळावा आणि त्याच्या गावाला जागतिक मान्यता मिळावी अशी त्याची इच्छा होती. डेन्झोंगपा एक जबरदस्त व्यापारी असल्याचे सिद्ध झाले, त्याने त्याच्या लोकप्रियतेचा वापर करून असा ब्रँड तयार केला जो आज दरवर्षी ३० लाखांहून अधिक बिअर क्रेट्स विकतो. युक्समपासून सुरुवात करून, कंपनीने २००५ मध्ये ओडिशात डेन्झोंग ब्रुअरीज आणि २००९ मध्ये राइनो एजन्सीज उघडून विस्तार केला. या तीन ब्रुअरीजमधून, युक्सम आता दरवर्षी सुमारे ६८ लाख लिटर बिअरचे उत्पादन करते.

परवडणारी किंमत ही त्याच्या लोकप्रियतेचे एक रहस्य आहे. उदाहरणार्थ, ओडिशात, युक्सम बिअरच्या बाटलीची किंमत १०५ रुपयांपासून सुरू होते. युक्सम ब्रुअरीज सिक्कीमच्या अर्थव्यवस्थेत दरवर्षी सुमारे १०० कोटी रुपयांचे योगदान देते आणि २५० हून अधिक लोकांना रोजगार देते. उद्योगाच्या अंदाजानुसार, कंपनीची उलाढाल ५०० ते ७०० कोटी रुपयांच्या दरम्यान आहे आणि प्रत्येक बाटलीची किंमत १०५-११५ रुपयांच्या दरम्यान आहे.

नफ्याचे आकडे गुप्त ठेवणारी खाजगी कंपनी असूनही, विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की ती स्थानिक संसाधनांचा वापर करून कमी खर्चात काम करते. डेन्झोंगपा यांची एकूण एकूण संपत्ती सुमारे २५० कोटी रुपये असल्याचे म्हटले जाते, जे त्यांच्या चित्रपट कारकिर्दीच्या प्रमाणात आणि व्यावसायिक यशाचा विचार करता कमी मानले जाते. युक्समच्या इतिहासातील कदाचित सर्वात धाडसी प्रकरण २००९ मध्ये आले, जेव्हा डेन्झोंगपा यांनी आसाममधील राइनो एजन्सीज विकत घेतल्या. यामुळे विजय मल्ल्यांच्या युनायटेड ब्रुअरीजना बाजारपेठेत वर्चस्व गाजवण्यापासून रोखले गेले.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
danny Denzongpadanny denzongpa beer companybollywood villiandanny denzongpa beer brandvijay mallya

