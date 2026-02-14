बॉलिवूडचा सगळ्यात बोल्ड चित्रपट; रेखा आणि ओम पुरीचे Intimate scene बघून इंडस्ट्रीला बसला धक्का !

1997 साली प्रसिद्ध दिग्दर्शक Basu Bhattacharya यांनी तयार केलेला ‘Aastha: In the Prison of Spring’ हा हिंदी कौटुंबिक नाट्यपट वास्तववादी शैलीचा एक उत्कृष्ट नमुना मानला जातो. 28 जानेवारी 1997 रोजी प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट सुमारे 132 मिनिटांचा असून मध्यमवर्गीय कुटुंबाचे जीवन, त्यांच्या आकांक्षा आणि नातेसंबंधातील गुंतागुंत प्रभावीपणे उलगडतो. चित्रपटाची कथा मानसी (रेखा) आणि अमर (ओम पुरी) या विवाहित दांपत्याभोवती फिरते. अमर हा कॉलेजमधील प्राध्यापक असून मानसी गृहिणी आहे. दोघेही आपल्या मुलीसह साधे आणि आनंदी जीवन जगत असतात. मात्र, एका छोट्याशा प्रसंगातून मानसीच्या आयुष्यात मोठा बदल घडतो.
मुलीसाठी बूट खरेदी करताना पैसे अपुरे पडल्यामुळे मानसी ‘रीना’ नावाच्या महिलेची मदत घेते. हळूहळू ती पैशांच्या मोहात आणि भावनिक कमतरतेतून चुकीच्या मार्गावर वळते. या प्रवासात मानसी स्वतःच्या इच्छांशी, नैतिकतेशी आणि कुटुंबाप्रतीच्या जबाबदारीशी संघर्ष करते. शेवटी ती आपल्या पतीसमोर सत्य उघड करते. कथानकातून दांपत्य नात्यातील विश्वास, अपराधीपणा, माफ करण्याची ताकद आणि स्त्रीच्या मानसिकतेच्या सूक्ष्म पैलू उलगडले जातात.
चित्रपटातील विषय खूप धाडसी होता. एका विवाहित स्त्रीच्या लैंगिकतेचा आणि भौतिक इच्छांचा उघडपणे वेध घेतल्यामुळे प्रदर्शना वेळी चित्रपटावर वाद निर्माण झाला. विशेषतः रेखा यांच्या भूमिकेला ‘बोल्ड’ म्हणून संबोधले गेले. काही प्रेक्षकांनी टीका केली, तर अनेकांनी चित्रपटाचे वास्तववादी आणि संवेदनशील सादरीकरण म्हणून कौतुक केले.
रेखा यांनी मानसीची भूमिका अत्यंत प्रभावीपणे साकारली. ओम पुरी यांनी अमरच्या भूमिकेत उत्कृष्ट अभिनय केला. याशिवाय चित्रपटातील इतर कलाकारांनीही त्यांच्या भूमिका प्रभावीपणे साकारल्या. समीक्षकांनी रेखा यांच्या अभिनयाचे विशेष कौतुक केले आणि त्यांच्या भावनिक विविधतेला सन्मान दिला.
‘Aastha’ ने मध्यमवर्गीय जीवनातील आर्थिक ताणतणाव, भावनिक गरजा आणि नातेसंबंधातील संघर्ष यावर प्रकाश टाकला. या चित्रपटाने कला आणि व्यावसायिक चित्रपट यांच्यातील अंतर कमी करण्याचा प्रयत्न केला. थोडक्यात, हा चित्रपट फक्त मनोरंजनापुरता मर्यादित राहिला नाही, तर प्रेक्षकांना जीवनातील वास्तव आणि नातेसंबंधांचे गहन पैलू समजावून दिले.
चित्रपटाला समीक्षकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. बॉक्स ऑफिसवर हा चित्रपट हिट ठरला आणि प्रेक्षक थिएटरमध्ये रांगा लावत पाहिले गेले. IMDb वर या चित्रपटाला 6.4 रेटिंग मिळाली आहे. चित्रपटाची कथा, अभिनय आणि वास्तववादी दृष्टिकोन यामुळे तो आजही बॉलिवूडमधील एक उल्लेखनीय कौटुंबिक नाट्यपट मानला जातो.