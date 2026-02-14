English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • बॉलिवूडचा सगळ्यात बोल्ड चित्रपट; रेखा आणि ओम पुरीचे Intimate scene बघून इंडस्ट्रीला बसला धक्का !

बॉलिवूडचा सगळ्यात बोल्ड चित्रपट; रेखा आणि ओम पुरीचे Intimate scene बघून इंडस्ट्रीला बसला धक्का !

Bollywood's boldest film : बॉलिवूडचा सर्वात बोल्ड चित्रपट, जो प्रदर्शित होताच बॉक्स ऑफिसवर रौद्र रूप घेतला. त्याच्या कथेमुळे इंडस्ट्री हादरली आणि थिएटरच्या बाहेर प्रेक्षक उभे राहिले.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 14, 2026, 10:13 AM IST
बॉलिवूडचा सगळ्यात बोल्ड चित्रपट; रेखा आणि ओम पुरीच्या Intimate sceneने इंडस्ट्रीला दिला धक्का !

1997 साली प्रसिद्ध दिग्दर्शक Basu Bhattacharya यांनी तयार केलेला ‘Aastha: In the Prison of Spring’ हा हिंदी कौटुंबिक नाट्यपट वास्तववादी शैलीचा एक उत्कृष्ट नमुना मानला जातो. 28 जानेवारी 1997 रोजी प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट सुमारे 132 मिनिटांचा असून मध्यमवर्गीय कुटुंबाचे जीवन, त्यांच्या आकांक्षा आणि नातेसंबंधातील गुंतागुंत प्रभावीपणे उलगडतो. चित्रपटाची कथा मानसी (रेखा) आणि अमर (ओम पुरी) या विवाहित दांपत्याभोवती फिरते. अमर हा कॉलेजमधील प्राध्यापक असून मानसी गृहिणी आहे. दोघेही आपल्या मुलीसह साधे आणि आनंदी जीवन जगत असतात. मात्र, एका छोट्याशा प्रसंगातून मानसीच्या आयुष्यात मोठा बदल घडतो.

Add Zee News as a Preferred Source

मुलीसाठी बूट खरेदी करताना पैसे अपुरे पडल्यामुळे मानसी ‘रीना’ नावाच्या महिलेची मदत घेते. हळूहळू ती पैशांच्या मोहात आणि भावनिक कमतरतेतून चुकीच्या मार्गावर वळते. या प्रवासात मानसी स्वतःच्या इच्छांशी, नैतिकतेशी आणि कुटुंबाप्रतीच्या जबाबदारीशी संघर्ष करते. शेवटी ती आपल्या पतीसमोर सत्य उघड करते. कथानकातून दांपत्य नात्यातील विश्वास, अपराधीपणा, माफ करण्याची ताकद आणि स्त्रीच्या मानसिकतेच्या सूक्ष्म पैलू उलगडले जातात.

धाडसी विषय आणि वाद

चित्रपटातील विषय खूप धाडसी होता. एका विवाहित स्त्रीच्या लैंगिकतेचा आणि भौतिक इच्छांचा उघडपणे वेध घेतल्यामुळे प्रदर्शना वेळी चित्रपटावर वाद निर्माण झाला. विशेषतः रेखा यांच्या भूमिकेला ‘बोल्ड’ म्हणून संबोधले गेले. काही प्रेक्षकांनी टीका केली, तर अनेकांनी चित्रपटाचे वास्तववादी आणि संवेदनशील सादरीकरण म्हणून कौतुक केले.

कलाकारांची कामगिरी

रेखा यांनी मानसीची भूमिका अत्यंत प्रभावीपणे साकारली. ओम पुरी यांनी अमरच्या भूमिकेत उत्कृष्ट अभिनय केला. याशिवाय चित्रपटातील इतर कलाकारांनीही त्यांच्या भूमिका प्रभावीपणे साकारल्या. समीक्षकांनी रेखा यांच्या अभिनयाचे विशेष कौतुक केले आणि त्यांच्या भावनिक विविधतेला सन्मान दिला.

सामाजिक आणि व्यावसायिक महत्त्व

‘Aastha’ ने मध्यमवर्गीय जीवनातील आर्थिक ताणतणाव, भावनिक गरजा आणि नातेसंबंधातील संघर्ष यावर प्रकाश टाकला. या चित्रपटाने कला आणि व्यावसायिक चित्रपट यांच्यातील अंतर कमी करण्याचा प्रयत्न केला. थोडक्यात, हा चित्रपट फक्त मनोरंजनापुरता मर्यादित राहिला नाही, तर प्रेक्षकांना जीवनातील वास्तव आणि नातेसंबंधांचे गहन पैलू समजावून दिले.

समीक्षक आणि प्रेक्षक प्रतिसाद

चित्रपटाला समीक्षकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. बॉक्स ऑफिसवर हा चित्रपट हिट ठरला आणि प्रेक्षक थिएटरमध्ये रांगा लावत पाहिले गेले. IMDb वर या चित्रपटाला 6.4 रेटिंग मिळाली आहे. चित्रपटाची कथा, अभिनय आणि वास्तववादी दृष्टिकोन यामुळे तो आजही बॉलिवूडमधील एक उल्लेखनीय कौटुंबिक नाट्यपट मानला जातो.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
Aastha In the Prison of SpringBasu BhattacharyarekhaOm Puribollywood

इतर बातम्या

रणवीर सिंह आणि रोहित शेट्टी यांना लॉरेन्स बिश्नोई गँगकडून ध...

मनोरंजन