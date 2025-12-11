बॉलिवूडची सर्वात जास्त कमाई करणारी अभिनेत्री… पण पैशांच्या व्यवहारात कमकुवत! अखेर ‘त्या’ खास व्यक्तीने दिली आर्थिक शहाणीव

बॉलिवूडवर 90 च्या दशकात अधिराज्य गाजवणारी सुपरस्टार माधुरी दीक्षित ही अभिनय, नृत्य आणि सौंदर्याचा उत्तम संगम मानली जाते. माधुरीची लोकप्रियता इतकी प्रचंड होती की अनेकदा तिच्या आणि सहकलाकारांच्या नावांवरून अफवा उठत असत. मात्र, करियरच्या भरात असतानाच परदेशस्थ हृदयविकारतज्ज्ञ डॉ. श्रीराम नेने यांच्याशी लग्न करत तिने बॉलिवूडला दिलेला अचानक रामराम सर्वांना थक्क करून गेला. लग्नानंतर माधुरीचं आयुष्य पूर्णपणे बदललं आणि त्या बदलांपैकी सर्वाधिक महत्त्वाचा होता आर्थिक स्वावलंबनाचा प्रवास!
माधुरीने नुकत्याच दिलेल्या एका खास मुलाखतीत स्वीकारलं की तिने खूप लहान वयात—केवळ १७व्या वर्षी—कमाई सुरू केली होती. ९० च्या दशकात ती बॉलिवूडमधील सर्वाधिक मानधन घेणाऱ्या अभिनेत्रींपैकी एक होती. एका चित्रपटासाठी तब्बल ₹1 कोटी फी घेत असल्याच्या चर्चाही जोरात होत्या. तरीही, एवढी प्रचंड कमाई असूनदेखील ती स्वतः आर्थिक व्यवहार हाताळत नस. माधुरी म्हणाली 'मी सुरुवातीपासून कामात इतकी व्यस्त होते की पैशांकडे लक्ष द्यायलाही वेळ नव्हता. माझे सर्व आर्थिक व्यवहार माझे वडील सांभाळायचे. मला फक्त अभिनय आणि काम यांचीच चिंता असायची.' म्हणजे बॉलिवूडची टॉप अभिनेत्री असूनही, आर्थिक व्यवस्थापनाबद्दल तिला जवळजवळ काहीच ज्ञान नव्हतं.
माधुरीचे पती डॉ. नेने वैद्यकीय क्षेत्रात असले तरी त्यांना फायनान्स, गुंतवणूक आणि आर्थिक नियोजन याचं उत्तम ज्ञान आहे. याचाच फायदा माधुरीला झाला. ती पुढे म्हणाली 'लग्नानंतर मला पैशांची किंमत खऱ्या अर्थाने कळली. कुठे पैसे गुंतवायचे, कंपन्या कशा समजून घ्यायच्या, मार्केट कसं वाचायचं हे सगळं मी डॉ. नेने यांच्याकडून शिकलं.' दिवसभर शूटिंगमध्ये व्यस्त राहणारी आणि पैशांच्या हिशोबापासून दूर असलेली माधुरी, अचानक investements, future planning आणि financial discipline शिकू लागली. डॉ. नेने यांनी तिला long-term investment, risk management, savings, mutual funds, tax planning यांचेही धडे दिले.
एकेकाळी करोडो कमावणारी पण स्वतःच्या पैशांचा नीट हिशोब न ठेवणारी माधुरी, आता आर्थिक व्यवहारांबद्दल तितकीच जागरूक आणि आत्मविश्वासपूर्ण आहे. ती म्हणते 'लग्नानंतर माझं आयुष्य बदललं. आर्थिक शिस्त शिकली आणि स्वावलंबी कसं व्हायचं हे कळलं. नवऱ्याच्या मार्गदर्शनाने मला प्रचंड मदत झाली.'
आजही माधुरी दीक्षित काम आणि कुटुंब यांचा उत्तम समतोल साधते. अमेरिकेत घालवलेले अनेक वर्षे, दोन मुलांचे संगोपन आणि नंतर बॉलिवूडमध्ये पुनरागमन सगळं ती सहजपणे निभावते. माधुरीच्या मते 'स्त्रीने स्वतः आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणं खूप महत्त्वाचं आहे. आणि पती-पत्नीमध्ये परस्परांचा पाठिंबा असला तर आयुष्य खूप सोपं होतं.'
FAQ
माधुरी दीक्षितने नेमका कोणत्या बदलाबद्दल खुलासा केला?
माधुरीने तिच्या आर्थिक व्यवस्थापनातील मोठ्या बदलाबद्दल सांगितलं. अनेक वर्षं फायनान्सकडे दुर्लक्ष केल्यानंतर आता ती स्वतः सर्व आर्थिक गोष्टी हाताळते.
आधी तिचे फायनान्स कोण पाहत होतं?
तीने स्पष्ट केलं की इंडस्ट्रीत काम करताना पैसे सांभाळण्याचं काम बहुतेक वेळा इतरांकडे दिलं जात होतं, पण आता ती हे काम स्वतः करते.
हा बदल तिने का केला?
स्वतःच्या मेहनतीने मिळवलेल्या पैशांवर स्वतःचा अधिकार आणि नियंत्रण असावं, तसेच भविष्यासाठी योग्य नियोजन करावं या जाणिवेतून तिने हा निर्णय घेतला.