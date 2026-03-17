English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • मनोरंजन
श्रीदेवींच्या संपत्तीवर कोण सांगतंय दावा? बोनी कपूर, जान्हवी- खुशी कोर्टाच्या उंबरठ्यावर!

Sridevi Property Dispute  : दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी यांच्या निधनानंतर त्यांच्या दोन्ही मुलींनी अभिनय क्षेत्रात त्यांचं नाव पुढे नेलं. याच अभिनेत्रीचं कुटुंब सध्या एका वेगळ्या कारणामुळं चर्चेत आलं आहे.   

सायली पाटील | Updated: Mar 17, 2026, 10:35 AM IST
Sridevi Property Dispute  : चित्रपट निर्माते आणि दिग्दर्शक बोनी कपूर यांच्यासह त्यांच्या दोन्ही मुली खुशी आणि जान्हवी कपूर दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी यांच्या संपत्तीसंदर्भातील प्रकणामुळं न्यायालयाच्या दाराशी पोहोचल्या आहेत. ईस्ट कोस्ट, चेन्नईनजीक असणाऱ्या श्रीदेवी यांच्या संपत्तीसंदर्भात दाखल करण्यात आलेलीय याचिका फेटाळण्यास नकार देण्याच्या चेंगलपट्टूच्या जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात कपूर कुटुंबीय मद्रास उच्च न्यायालयात पोहोचले आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

सोमवार, 16 मार्च रोजी ही याचिका टीवी तमिलसेल्वी याच्यापुढे सुनावणीसाठी आली असता न्यायालयानं त्याच्या अंतिम सुनावणीसाठी 26 मार्च 2026 ही तारीख देत सदर प्रकरणी सुरू असणाऱ्या सुनावणीवर विराम लावण्याचा अंतरिम आदेश लागू ठेवला. चेंगलपट्टू न्यायालयात या प्रकरणाची याचिका एमसी शिकामी आणि त्यांची बहीण एमसी नटराजन, त्यांची आई चंद्रभानू यांनी दाखल केली होती. ज्यामध्ये त्यांनी श्रीदेवी यांच्या जमिनीत भागिदारीचा दावा करत 4 विक्री दस्तऐवज रद्द करण्याची घोषणा केली होती ज्या माध्यमातून श्रीदेवी आणि त्यांच्या बहिणीनं 4.7 एकरची संपत्ती मिळवली होती. ही विक्रीची कागदपत्र बनावट असून, संपत्ती आपल्या आजोबांची असल्यानं त्यात आपलाही वाटा असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. 

हे प्रकरण फेटाळण्याची मागणी करत CPC आदेश 7 च्या नियम 11 (A) आणि (B) सह कलम 151 अंतर्गत अर्ज दाखल करण्यात आला होता. कपूर यांच्या म्हणण्यानुसार याचिकाकर्त्यांचा दावा कायद्याच्या चौकटीत टीकणारा नसून, चंद्रभानू यांचा विवाहच अमान्य होता. कारण, हा व्यवहार त्यांच्या पहिल्या विवाहावेळचा असून, यामध्ये कायद्यानुसारच तो सुरुवातीपासून अमान्य आणि द्विविवाह (Bigamy) ग्राह्य धरण्य़ात आला. याचिकेमध्ये हे सत्य नमूद करण्यात आलं नाही आणि कोणतीही महत्त्वाची बाब लपवणं म्हणजे न्यायालयाची दिशाभूल करणं होय, असा दावा कपूर यांच्याकडून करण्यात आला. याचिकाकर्त्यांचा हा दावा विश्वासघात ठरत असून त्यांच्याच याचिकेला कमकुवत करत असल्याचा मुद्दा कपूर यांच्या वतीनं अधोरेखित करण्यात आला. 

37 वर्षांनंतर याचिका दाखल करण्यात अर्थ काय? 

सदर प्रकरणी 37 वर्षांनंतर याचिका दाखल केली जाण्यावरही कपूर यांनी प्रश्न उपस्थित केला, ज्यामध्ये 1988 च्या दस्त‌ऐवजांना आव्हान देण्यात आलं होतं. याचिकाकर्त्यांनी दावा केल्यानुसार विक्री दस्तऐवज फसवणूक करून मिळवण्यात आले, तरीही तलाठ्यांकडून पूर्ण पडताळणीनंतरच सर्व संबंधित कागदपत्र जारी करण्यात आली होती. दरम्यान कालमर्यादेला अनुसरून याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं ज्या संपत्तीची कोणतीही वाटणी नाही, त्या संपत्तीच्या वाटणीसाठी याचिका दाखल करण्याची कोणतीही वेळेची मर्यादा नसते असं न्यायालयात सांगण्यात आलं. वैध पुराव्यांशिवाय कपूर आणि कुटुंबीय अवैध आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे याचिका फेटाळण्याची मागणी करु शकत नाहीत हाच मुद्दा अधोरेखित करण्यात आला. 

सत्र न्यायालयानं दाखल केलेल्या याचिकेसह दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर खटला दाखल करण्याचं स्पष्ट कारण याचिकाकर्त्यांकडे होतं असं म्हणत हे प्रकरण निर्धारित वेळेमध्येच दाखल करण्यात आल्यामुळं त्यांची याचिका फेटाळता येणार नसल्याचा निर्णय न्यायालयानं दिला, ज्याला आता कपूर कुटुंबानं मद्रास उच्च न्यायालयाच आव्हान दिलं आहे. तेव्हा आता त्यावर पुढं कोणती सुनावणी होते हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
SrideviSridevi Chennai houseSridevi Chennai propertySridevi Chennaijanhvi kapoor

