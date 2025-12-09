44 व्या वर्षी इंडस्ट्रीमध्ये पदार्पण करणारा हा अभिनेता घेणार ब्रेक, म्हणाला- 'मी थकलो आहे'

Boman Irani : बॉलिवूड इंडस्ट्रीमधील अनेक कलाकार सतत धावपळीत असतात. नवनवीन प्रोजेक्ट्सच्या शोधात, कामाचा वाढता ताण, प्रमोशन्स, शूटिंग या सर्व गडबडीत अनेकांना कुटुंबासाठी किंवा स्वतःसाठी वेळ देणेही कठीण होते. याउलट काही कलाकार अधिकाधिक काम करण्याच्या स्पर्धेत असताना. अभिनेता बोमन इराणी यांनी मात्र त्यांच्या नव्या इन्स्टाग्राम पोस्टमुळे चाहत्यांना मोठा धक्का दिला आहे.
एकीकडे चाहते त्यांना प्रभासच्या आगामी ‘द राजा साब’ या हॉरर-ड्रामा चित्रपटात पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत तर दुसरीकडे बोमन इराणी यांनी सोशल मीडियावर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेअर करून कामापासून थोडा वेळ दूर जाण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
बोमन यांनी इन्स्टाग्रामवर लिहिले की, 'तुम्हाला ते दिवस आठवतात का, जेव्हा सगळं काही ‘डेजा वू’ वाटायला लागतं? तेच तेच किस्से, तेच ड्रामा. खरं सांगायचं तर मला वाटतं मी माझी मर्यादा गाठली आहे. मी थकलो आहे. कदाचित आता काही काळासाठी दूर जाण्याची वेळ आली आहे. नाही काही गोंधळ, नाही काही ड्रामा. मी ठीक आहे. फक्त थोडी श्वास घेण्याची गरज आहे. हा फक्त माझा विचार आहे याचा जास्त अर्थ लावू नका असं त्यांनी म्हटलं आहे.
या पोस्टनंतर त्यांच्या चाहत्यांमध्ये चर्चेला उधाण आले आहे की बोमन इराणी बॉलिवूडमधून ब्रेक घेणार का? अनेकांनी त्यांच्या पोस्टवर कमेंट्स करून त्यांची काळजी व्यक्त केली आणि त्यांना आराम घेण्याचा सल्लाही दिला.
बोमन इराणी यांचा अभिनय प्रवासही तितकाच विलक्षण आहे. बहुतेक कलाकार मध्यम वयापर्यंत इंडस्ट्रीत स्थिरावतात पण बोमन इराणी यांनी 44 व्या वर्षी बॉलिवूडमध्ये पाऊल ठेवले.
2003 मध्ये आलेली ‘डरना मना है’ हा त्यांचा पहिला हिंदी चित्रपट होता. यानंतर ‘मुन्नाभाई एमबीबीएस’ मधील डॉक्टर अस्थाना यांच्या दमदार भूमिकेमुळे त्यांना प्रचंड प्रसिद्धी मिळाली. चित्रपटांपूर्वी काही इंग्रजी चित्रपटांमध्येही झळकले होते.
बोमन इराणी यांच्या अनुभवसंपन्न अभिनयाची वेगळीच फॅन फॉलोइंग आहे. त्यामुळे त्यांच्या क्रिप्टिक पोस्टनंतर चाहते त्यांची तब्येत व मानसिक स्थितीबद्दल चिंतित आहेत. मात्र त्यांनी शेवटी लिहिलेल्या याचा जास्त अर्थ लावू नका या वाक्यामुळे कदाचित ते फक्त मानसिक शांतीसाठी थोडा ब्रेक घेण्याचा विचार करत असावेत, असा अंदाज वर्तवला जातो.