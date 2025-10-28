सुपरस्टार रजनीकांत यांच्या निवासस्थानाला बॉम्बची धमकी; पोलिस सतर्क, सुरक्षा कडक

दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीतील सुपरस्टार रजनीकांत यांच्याबद्दल सोमवारी सकाळी एक धक्कादायक बातमी समोर आली. रजनीकांत यांच्या चेन्नईतील पोएस गार्डन येथील निवासस्थानाला बॉम्ब ठेवण्याची धमकी देणारा ई-मेल पोलिसांना प्राप्त झाला. या मेलमुळे केवळ पोलिस दलातच नव्हे, तर रजनीकांत यांच्या चाहत्यांमध्येही एकच खळबळ उडाली.
धमकीचा मेल मिळाल्यानंतर तामिळनाडू पोलिसांनी वेळ न दवडता चौकशी सुरू केली. चेन्नईतील तैनपेट पोलिस स्टेशनच्या अधिकाऱ्यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. रजनीकांत यांच्या घराच्या परिसरात काही क्षणांतच मोठा पोलीस बंदोबस्त करण्यात आला. यासोबतच बॉम्ब निकामी पथक (Bomb Disposal Squad) आणि स्निफर डॉग स्क्वॉडलाही बोलावण्यात आलं. संपूर्ण घर, बाग, गॅरेज आणि परिसरातील प्रत्येक कोपऱ्याची काळजीपूर्वक तपासणी करण्यात आली. मात्र, दीर्घ तपासणीनंतर कोणतीही संशयास्पद वस्तू सापडली नाही. यानंतर पोलिसांनी अधिकृतरीत्या जाहीर केलं की, धमकीचा मेल खोटा आहे.
‘टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या वृत्तानुसार, हा मेल तामिळनाडूच्या डीजीपी कार्यालयातून पाठवण्यात आला असल्याचं नमूद केलं होतं. या मेलमध्ये असा मजकूर होता की 'रजनीकांत यांच्या घरात बॉम्ब ठेवण्यात आला आहे, जो कोणत्याही क्षणी स्फोट होऊ शकतो.' हा मेल मिळाल्यानंतर पोलिस प्रशासनाने तत्काळ तो खरा आहे की नाही, याची चौकशी सुरू केली. प्राथमिक तपासात हा मेल खोटा असल्याचं स्पष्ट झालं असलं तरी, तो कुठून आणि कोणत्या आयडीवरून पाठवण्यात आला हे शोधण्यासाठी सायबर क्राइम विभागाची मदत घेतली जात आहे.
पोलिसांनी सांगितलं की, धमकी देणाऱ्या व्यक्तीचा शोध घेण्यासाठी सायबर क्राइम विभाग सक्रिय झाला आहे. त्या मेलचा IP अॅड्रेस, सेंडर आयडी, आणि मेल सर्व्हरचा ट्रेस रेकॉर्ड तपासला जात आहे. पोलिस सूत्रांच्या माहितीनुसार, हा मेल खोडसाळपणे पाठवण्यात आला असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तथापि, धमकीचा स्वरूप गंभीर असल्याने पोलिसांनी हे प्रकरण हलकं घेतलेलं नाही. 'या मेलमागे कोण आहे हे आम्ही शोधत आहोत. दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल,' असे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं.
या घटनेनंतर रजनीकांत यांच्या पोएस गार्डन येथील घराबाहेर अतिरिक्त पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत. त्यांच्या घराभोवती बॅरिकेड्स उभारण्यात आले असून, येणाऱ्या-जाणाऱ्या प्रत्येक वाहनाची तपासणी केली जात आहे. रजनीकांत यांच्या कुटुंबीयांना आणि कर्मचार्यांनाही सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून अशा प्रकारच्या खोट्या बॉम्ब धमक्या दक्षिण चित्रपटसृष्टीतील कलाकारांना मिळत असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. अलीकडेच अभिनेता थलपती विजय यांच्या घरालाही बॉम्ब ठेवण्याची धमकी देणारा मेल आला होता. मात्र, त्या प्रकरणातही मेल खोटा ठरला होता. या दोन्ही घटनांमध्ये काही संबंध आहे का, याचाही तपास सध्या सुरू आहे. सायबर पोलिस या मेल्समध्ये काही समानता आढळते का याचं विश्लेषण करत आहेत.
रजनीकांत हे केवळ दक्षिण भारतातच नव्हे, तर संपूर्ण देशात सुपरस्टार म्हणून ओळखले जातात. त्यांचा चाहता वर्ग प्रचंड आहे आणि त्यांच्या प्रत्येक चित्रपटाची चाहत्यांमध्ये मोठी चर्चा होते. त्यांनी 'कुली', 'जेलर', 'कबाली', “शिवाजी द बॉस', 'अन्नामलाई' यांसारख्या गाजलेल्या चित्रपटांत काम केलं आहे. त्यांचा नुकताच प्रदर्शित झालेला “जेलर” हा चित्रपट सुपरहिट ठरला, आणि त्याचा पुढचा भाग 'जेलर 2' लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असल्याचं समजतं.
पोलिसांनी नागरिकांना विनंती केली आहे की, अशा प्रकारच्या खोट्या धमक्यांवर विश्वास ठेवू नये आणि चुकीची माहिती पसरवू नये. खोटे मेल किंवा अफवा पसरवणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा पोलिसांनी दिला आहे. सध्या या प्रकरणाचा तपास वेगाने सुरू असून, रजनीकांत यांच्या घराबाहेर २४ तास सुरक्षा तैनात आहे. पोलिस खात्याने खात्री दिली आहे की, सुपरस्टार रजनीकांत आणि त्यांचे कुटुंब पूर्णपणे सुरक्षित आहेत.
FAQ
रजनीकांत यांच्या घराला बॉम्ब ठेवण्याची धमकी खरी होती का?
नाही, पोलिसांच्या तपासणीनंतर हे स्पष्ट झालं की धमकीचा मेल पूर्णपणे खोटा होता. घर आणि परिसराची तपासणी करून कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळली नाही.
धमकीचा मेल कुठून आला होता?
मिळालेल्या माहितीनुसार, हा मेल तामिळनाडू डीजीपी कार्यालयाच्या नावाने पाठवण्यात आला होता, मात्र तो खोटा निघाला. सध्या सायबर क्राईम विभाग त्या मेलचा स्रोत शोधत आहे.
रजनीकांत यांच्या सुरक्षेबाबत काय उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत?
घटनेनंतर पोलिसांनी रजनीकांत यांच्या पोएस गार्डन येथील घराबाहेर अतिरिक्त सुरक्षा तैनात केली आहे. तसेच त्यांच्या कुटुंब आणि घराभोवती पोलिसांचा २४ तास बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.