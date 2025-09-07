English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
अजय देवगणच्या या चित्रपटासाठी बोनी कपूरने खर्च केले 210 कोटी, ठरला महाफ्लॉप, कमाई फक्त....

 Boney Kapoor : बॉलिवूड अभिनेता अजय देवगणचा हा चित्रपट बनवण्यासाठी बोनी कपूर यांनी खर्च केले होते 210 कोटी रुपये. प्रदर्शित होताच ठरला महाफ्लॉप. कमाई किती?   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 7, 2025, 01:21 PM IST
 Boney Kapoor : निर्माता बोनी कपूर यांचा ‘मैदान’ हा चित्रपट त्यांच्या मनाच्या जवळचा प्रोजेक्ट होता. या स्पोर्ट्स ड्रामा चित्रपटाची सुरुवात 2019 मध्ये झाली होती, पण पूर्ण होण्यासाठी तब्बल पाच वर्षांचा कालावधी लागला. अनेक अडथळे आणि संकटांचा सामना करत 2024 मध्ये हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. 

तरीही बॉक्स ऑफिसवर त्याला मोठा पराभव पत्करावा लागला. 120 कोटी रुपयांच्या बजेटवर सुरू झालेल्या या चित्रपटाचा खर्च वाढून 210 कोटींपर्यंत पोहोचला आणि त्यामुळे निर्मात्याला प्रचंड आर्थिक फटका बसला. शेवटी आपलं कर्ज फेडण्यासाठी त्यांना पैसे उधार घ्यावे लागले.

कोविडमुळे चित्रपटाची शूटिंग थांबली

अजय देवगण या चित्रपटात मुख्य भूमिकेत होता. या चित्रपटाच्या निर्मितीविषयी बोनी कपूर यांनी कोमल नाहटा यांच्या यूट्यूब चॅनेल ‘गेम चेंजर्स’ वर मनमोकळेपणाने सांगितले. त्या म्हणाल्या की, 'मैदान'मध्ये माझा भरपूर पैसा अडकला. कोविड-19 महामारीमुळे चित्रपट चार वर्षांहून अधिक काळ थांबला. महामारीच्या आधी जानेवारी 2020 पर्यंत चित्रपटाचा जवळपास 70% भाग पूर्ण झाला होता. मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात आम्हाला सामने शूट करायचे होते. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संघ आणि 200 ते 250 लोकांचा एक मोठा ग्रुप विविध देशांमधून आला होता.”

बजेट वाढण्याचे कारण काय?

चित्रपटाच्या सेटवरील खर्चाबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले, 'सामने शूट करताना आमच्या युनिटमध्ये जवळपास 800 लोक होते आणि कोविडमुळे अनेक निर्बंध लागू होते. त्यावेळी आम्हाला सेटवर 150 पेक्षा जास्त लोक ठेवण्याची परवानगी नव्हती. 

सुरक्षिततेसाठी मी संपूर्ण युनिटसाठी ताज हॉटेलमधून जेवण मागवले. सतत चार अॅम्ब्युलन्स आणि डॉक्टर ठेवावे लागत होते. सोशल डिस्टन्सिंग राखण्यासाठी एकत्र जेवणाची परवानगी नव्हती आणि पाण्यासाठीही आम्हाला जवळपास पाच तंबू उभारावे लागले.'

चित्रपटाने किती कमाई केली? 

बोनी कपूर यांनी सांगितले की सेटवरील खर्चात मोठा हिस्सा बाटलीबंद पाण्यावर गेला. 'आम्ही एका खास ब्रँडसोबत करार केला होता. त्यांनी पाण्याचा पुरवठा केला पण बिल अतिशय जास्त आले. प्रत्येकाला सुरक्षित वाटावे म्हणून आम्हाला डिस्टिल्ड वॉटर द्यावे लागले. यामुळे मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागला. 

जवळपास साडेतीन वर्षे हा खर्च चालू होता असे त्यांनी सांगितले. सर्व अडचणींनंतर चित्रपट 2024 मध्ये प्रदर्शित झाला तरीही प्रेक्षकांवर त्याचा फारसा परिणाम झाला नाही. ‘मैदान’ने फक्त 68 कोटी रुपयांचा गल्ला केला आणि त्यामुळे तो आर्थिकदृष्ट्या अपयशी ठरला. 

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

