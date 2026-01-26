बॉर्डर २'वरही बंदी, सनी देओलच्या या चित्रपटावर 5 देशांत निर्बंध; कारण काय?

सनी देओलची मुख्य भूमिका असलेला युद्धपट ‘बॉर्डर 2’ नुकताच प्रेक्षकांच्या भेटीस आला आहे. अनुराग सिंह दिग्दर्शित या चित्रपटात वरूण धवन, दलजित दोसांझ, आहान शेट्टी आणि अनेक लोकप्रिय अभिनेते महत्त्वपूर्ण भूमिकेत झळकले आहेत. 23 जानेवारी रोजी प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर जोरदार कमाई केली आहे. सॅकनिल्कच्या वृत्तानुसार, पहिल्या दिवशी चित्रपटाने 30 कोटी, दुसऱ्या दिवशी 36 कोटी आणि आत्तापर्यंत एकूण 89.66 कोटींची कमाई केली आहे. प्रेक्षकांचा चित्रपटावर सकारात्मक प्रतिसाद असूनही, काही देशांमध्ये बंदी असल्यामुळे आर्थिक फटका बसला आहे, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
‘धुरंधर’ आणि ‘इक्कीस’ नंतर ‘बॉर्डर २’ हा युद्धपट देखील अनेक देशांमध्ये प्रदर्शित झाला नाही. विशेष म्हणजे, गल्फ देशांमध्ये युद्धपटांवर बऱ्याचदा बंदी असते, विशेषतः भारत-पाकिस्तानमधील संघर्षावर आधारित कथानक असल्यास. ‘बॉर्डर 2’लाही अशीच बंदी आहे.
बॉलीवूड हंगामाच्या वृत्तानुसार, ओमान, कतार, कुवैत, बहरीन, सौदी अरब आणि यूएईमध्ये ‘बॉर्डर २’ला प्रदर्शनाची परवानगी मिळालेली नाही. या देशांमध्ये चित्रपट प्रदर्शित झाला नाही तरीही, प्रेक्षकांचा प्रतिसाद उत्साही राहिला आहे. यामुळे ‘धुरंधर’ प्रमाणेच, ‘बॉर्डर 2’ने देशाबाहेर जरी प्रदर्शन न मिळवले तरी जागतिक पातळीवर प्रेक्षकांचा उत्साह दिसून आला आहे.
प्रदर्शनाच्या फक्त तीन दिवसातच ‘बॉर्डर 2’ने कोट्यवधींची कमाई करून बॉक्स ऑफिसवर आपला ठसा उमटवला आहे. सनी देओलच्या नेतृत्वाखाली चित्रपटातील युद्धदृश्ये, अभिनय आणि संगीत प्रेक्षकांना भावले आहेत. या चित्रपटाला मिळालेला प्रतिसाद पाहता, भारतात चित्रपटाची लोकप्रियता कायम राहणार आहे. मात्र, बंदीमुळे काही आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता असली तरी, भारतात प्रेक्षकांचा उत्साह आणि सकारात्मक प्रतिसाद हे चित्रपटासाठी मोठं यश ठरत आहेत.
‘बॉर्डर 2’ हा जे. पी. दत्ता यांच्या 1997 मध्ये आलेल्या ‘बॉर्डर’ चित्रपटाचा सीक्वल आहे. सनी देओल, वरूण धवन, दलजित दोसांझ, आहान शेट्टी आणि इतर कलाकार महत्त्वपूर्ण भूमिकेत दिसत आहेत. चित्रपट युद्धकथा आणि देशभक्तीवर आधारित असून, त्यातील दृश्ये आणि अभिनय प्रेक्षकांना भावत आहेत.