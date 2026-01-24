English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मनोरंजन
  • Border 2 Box Office Collection: दणक्यात एन्ट्री करत बिग बजेट चित्रपटांचे रेकॉर्ड मोडले, पहिल्याच दिवशी केली रग्गड कमाई

Border 2 Box Office Collection: दणक्यात एन्ट्री करत बिग बजेट चित्रपटांचे रेकॉर्ड मोडले, पहिल्याच दिवशी केली रग्गड कमाई

Border 2 Movie: सनी देओल, वरुण धवन दिलजीत दोसांझ यांच्यासह अनेक कलाकरांंचा दमदार अभिनय असलेला, बोर्डर 2 चित्रपट रिलीज होताच मोठ्या चित्रपटाचे रेकोर्ड मोडत आहे. रिलीजच्या पहिल्याच दिवशी या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर जोरदार धमाका केला.  या चित्रपटाचं पहिल्या दिवशी Box Office केलक्शन किती? 

प्रिती वेद | Updated: Jan 24, 2026, 12:20 PM IST
Border 2 Box Office Collection: देशभक्तीवर आधारित बॉर्डर 2 अखेर प्रेक्षकांच्या भेटीला आली असून, काल (23 जानेवारी) ला प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने ओपनिंग करताच मोठा गल्ला जमवला आहे. अनेक चित्रपटांना मागे टाकले आहे. 29 वर्षांनंतर आलेल्या या सिक्वेलबाबत प्रेक्षकांमध्ये आधीपासूनच प्रचंड उत्सुकता होती आणि ती पहिल्याच दिवशी दिसून आली.

सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ आणि अहान शेट्टी यांची प्रमुख भूमिका असलेला हा चित्रपट पाहण्यासाठी प्रेक्षक मोठ्या संख्येने थिएटरमध्ये पोहोचले. देशभक्तीचा जोरदार डोस, युद्धाचे दृश्य आणि भावनिक कथानक यामुळे बॉर्डर 2 ने पहिल्याच दिवशी चर्चा निर्माण केली.

बजेट, स्टारकास्ट आणि रिलीज

अनुराग सिंह दिग्दर्शित बॉर्डर 2 सुमारे 275 कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये तयार करण्यात आली आहे. या सिनेमात सनी देओल यांनी सर्वाधिक मानधन घेतल्याचे सांगितले जाते, जे सुमारे 50 कोटी रुपये आहे. चित्रपटाची रिलीज तारीख प्रजासत्ताक दिनाच्या आसपास ठेवल्यामुळे त्याचा मोठा फायदा झाला आहे. सुट्टीचा काळ, देशभक्तीची थीम आणि मोठी स्टारकास्ट यामुळे प्रेक्षकांचा प्रतिसाद चांगला मिळत आहे.

रिलीजपूर्वीच या सिनेमाने अॅडव्हान्स बुकिंगमधून 12.50 कोटी रुपयांची कमाई केली होती. त्यामुळे पहिल्या दिवसाची ओपनिंग भक्कम असेल, याचा अंदाज आधीच व्यक्त केला जात होता.

पहिल्या दिवसाची कमाई आणि रेकॉर्ड

बॉक्स ऑफिस आकडेवारीनुसार, बॉर्डर 2 ने पहिल्याच दिवशी भारतात सुमारे 30 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. यामुळे हा सिनेमा रिपब्लिक डेच्या आसपास रिलीज झालेल्या हिंदी चित्रपटांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. 1997 मध्ये आलेल्या बॉर्डर चित्रपटाने ओपनिंग डे ला फक्त 1.10 कोटी रुपयांची कमाई केली होती, त्या तुलनेत हा आकडा खूप मोठा मानला जात आहे.

या कमाईमुळे बॉर्डर 2 ने अनेक मोठ्या सिनेमांना मागे टाकले असले, तरी काही सुपरहिट चित्रपटांचे रेकॉर्ड तोडता आलेले नाहीत.

पठाण आणि गदर 2 चे रिकॉर्ड मोडले का?

रिपब्लिक डे रिलीजमध्ये सर्वाधिक ओपनिंगचा रेकॉर्ड आजही शाहरुख खानच्या पठाणकडे आहे, ज्याने पहिल्या दिवशी 55 कोटी रुपये कमावले होते. बॉर्डर 2 त्याच्या जवळ पोहोचू शकला नाही. तसेच सनी देओल यांच्याच गदर 2 ने ओपनिंग डे ला 40.10 कोटी रुपयांची कमाई केली होती, त्या तुलनेत बॉर्डर 2 मागे राहिला.

तरीही, बॉर्डर 2 ची सुरुवात दमदार झाली असून, येत्या दिवसांत हा सिनेमा आणखी मोठी कमाई करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

पठान – ₹ 55.00 कोटी
बॉर्डर 2 - ₹ 30.00 कोटी
फाइटर – ₹ 22.50 कोटी
पद्मावत – ₹ 19.00 कोटी
अग्निपथ – ₹ 22.80 कोटी
रईस – ₹ 20.40 कोटी 

