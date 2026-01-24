प्रदर्शनाच्या पहिल्याच दिवशी ‘बॉर्डर-2’ ने केली धूम; प्रेक्षकांच्या अपेक्षेनुसार ठरलं का?

मागील काही आठवड्यांपासून सनी देओलच्या ‘बॉर्डर-2’ या बहुप्रतीक्षित सिनेमाबाबत प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता चरमावर होती. अखेर हा चित्रपट प्रदर्शित झाला आणि रिलीज होताच ‘बॉर्डर-2’ ने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालला.
१९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धावर आधारित या चित्रपटाला पहिल्याच दिवशी प्रेक्षकांचा जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला. सिनेमाच्या प्रदर्शनामुळे multiplex आणि थिएटरमध्ये प्रेक्षकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. चित्रपट पाहिल्यानंतर सोशल मीडियावर प्रेक्षकांनी आपापल्या प्रतिक्रिया शेअर करत चित्रपटाबद्दल उत्साह व्यक्त केला आहे.
कलाकारांचा अभिनय आणि सीनची प्रशंसा
सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान पांडे आणि इतर कलाकारांचा अभिनय प्रेक्षकांना भावला. प्रेक्षकांनी लढाईचे दृश्य, सिनेमाची कथा आणि कलाकारांचा रिअॅलिस्टिक अभिनय विशेष कौतुकास पात्र ठरवला आहे. सोशल मीडियावर अनेकांनी सांगितले की, चित्रपट पाहताना युद्धाच्या दृश्यमुळे आणि भावनिक क्षणांनी त्यांच्या मनावर खोल परिणाम झाला.
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
‘बॉर्डर-2’ ने अॅडव्हान्स बुकिंगमध्येही जोरदार कमाई केली होती. सॅकनिल्कच्या अहवालानुसार, चित्रपटाने पहिल्या दिवशी 30 कोटींची कमाई केली, जी बॉक्स ऑफिसवर चित्रपटाची ताकद दर्शवते. या आकडेवारीमध्ये थोडाफार बदल होऊ शकतो, मात्र पहिल्या दिवशीच हा चित्रपट हृतिक रोशनच्या ‘फायटर’च्या पहिल्या दिवशीच्या कलेक्शनपेक्षा पुढे ठरला आहे.
निर्देशक अनुराग सिंगच्या हातून साकारलेला हा चित्रपट प्रजासत्ताक दिनाच्या काही दिवसांपूर्वी प्रदर्शित झाला. विकेंडमध्ये चित्रपटाला आणखी फायदा होण्याची अपेक्षा आहे आणि त्याच्या कमाईत लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे.
प्रेक्षकांचा प्रतिसाद
सोशल मीडियावर प्रेक्षकांनी चित्रपटाबाबत भरभरून प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. अनेकांनी सांगितले की, सनी देओल आणि सह-अभिनेत्यांचा अभिनय उत्कृष्ट आहे, तसेच युद्धाच्या दृश्यांचे शूटिंग आणि कथा दोन्ही प्रेक्षकांना भारावून टाकणारे आहेत. काही प्रेक्षकांनी चित्रपटाचे संगीत आणि सिनेमॅटोग्राफीही खास पसंतीस उतरले असल्याचे म्हटले आहे.
पुढील अपेक्षा
‘बॉर्डर-2’ चे प्रदर्शन सुरू असून, पुढील काही दिवसांत चित्रपटाची कमाई आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे. त्याच्या विकेंड कलेक्शनवर देखील लक्ष ठेवले जात आहे, कारण प्रेक्षकांचा उत्साह आणि सोशल मीडियावरच्या सकारात्मक प्रतिक्रिया यामुळे चित्रपटाची लोकप्रियता वाढण्याची शक्यता आहे.
‘बॉर्डर-2’ पहिल्या दिवशीच बॉक्स ऑफिसवर आपले सामर्थ्य दाखवून देत आहे आणि हा चित्रपट वर्षाच्या चर्चेचा विषय बनण्याची शक्यता आहे.