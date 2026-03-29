'दोघेही कळते...', सोनाक्षी-झहीरच्या लग्नाबद्दल शत्रुघ्न सिन्हा थेटच बोलले

बॉलिवूडची 'दबंग गर्ल' सोनाक्षी सिन्हा आणि झहीर इक्बाल यांचा दीड वर्षापूर्वी झालेला लग्नप्रसंग अद्याप चर्चेचा विषय आहे. दोघांनी अनेकदा मुलाखतींमध्ये, सोशल मीडियावर आणि चाहत्यांशी संवाद साधताना या आंतरधर्मीय विवाहाबाबतच्या टीकांना सडेतोड उत्तरं दिली आहेत. मात्र, या चर्चेतील सर्वात महत्त्वाची प्रतिक्रिया आली आहे शत्रुघ्न सिन्हा कडून.
शत्रुघ्न सिन्हा यांनी नुकत्याच एका पत्रकार परिषदेत किंवा मुलाखतीत स्पष्ट केले की, "सोनाक्षी आणि झहीर यांच्या लग्नामुळे आमचं कुटुंब अत्यंत आनंदी आहे. सगळं काही अगदी व्यवस्थित आहे. आम्ही खूप खुश आहोत. सोनाक्षी आणि झहीर हे एकमेकांसाठीच बनले आहेत. जेव्हा तुम्ही पाहता की मुली आणि मुलगा दोघेही समाधानी आहेत, त्याहून मोठा आनंद काही नाही."
शत्रुघ्न सिन्हा यांना विचारण्यात आलं की, त्यांच्या मुलीने दुसऱ्या धर्मात लग्न केल्याबाबत त्यांचे काय मत आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, "सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हे बेकायदेशीर नाही. आम्ही संविधानाच्या विरोधात काहीही केलेलं नाही. मुले आता प्रौढ आहेत आणि निर्णय घेण्यास सक्षम आहेत. जर ती दोघे खुश असतील, तर 'मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी'. आपल्याला त्यांना पूर्ण पाठिंबा द्यावा आणि मी त्यांच्या पाठीशी उभा आहे."
लग्नानंतर काही सोशल मीडिया युजर्सनी सोनाक्षी-झहीरच्या वैयक्तिक आयुष्यावर टीका केली. यावर शत्रुघ्न सिन्हा यांनी सांगितले, 'काही लोकांना काहीही काम नसतं, त्यामुळं दुसऱ्यांच्या आयुष्यावर भाष्य करणं हेच त्यांचं काम असतं. लग्न हा दोन व्यक्तींचा वैयक्तिक निर्णय आहे आणि त्यात कोणालाही हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. जेव्हा दोघे एकमेकांसोबत आनंदी असतात, तेव्हा त्यांचा निर्णय आदर करायला हवा.'
सोनाक्षी सिन्हा आणि झहीर इक्बाल यांनी २३ जून २०२४ रोजी झहीरच्या घरी अत्यंत साध्या पद्धतीने नोंदणीकृत विवाह केले. सुरुवातीला अफवा पसरल्या होत्या की कुटुंबाचा विरोध आहे, पण शत्रुघ्न सिन्हा स्वतः उपस्थित राहून त्या चर्चांना पूर्णविराम दिला. या लग्नानंतर दोघांची जोडी चाहत्यांच्या आणि चित्रपटसृष्टीतील लोकांच्या लक्षात आली आणि त्यांची केमिस्ट्री कायम चर्चेत राहिली.
शत्रुघ्न सिन्हा यांनी आपल्या मुलीच्या निर्णयाला पूर्ण पाठिंबा दिला आहे, यामुळे चाहत्यांना आणि माध्यमांना स्पष्ट संदेश मिळाला की, वैयक्तिक निर्णयांचा आदर करणे गरजेचे आहे. त्यांच्या बोलण्यातून एक गोष्टही अधोरेखित होते की, मुलींना प्रौढ म्हणून निर्णय घेण्याची संधी आणि स्वातंत्र्य असले पाहिजे. सोनाक्षी-झहीरच्या लग्नावरच्या चर्चांमागील टीकाकारांना सडेतोड उत्तर देत, शत्रुघ्न सिन्हा यांनी लग्नाबाबत प्रेम, आदर आणि कुटुंबाच्या सकारात्मकतेचा संदेश दिला आहे. या प्रतिक्रियेमुळे चाहत्यांमध्येही संतोष आणि सकारात्मक चर्चेला चालना मिळाली आहे.