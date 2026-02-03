English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

बॉक्स ऑफिसची लढाई! ईदच्या दिवशी यश Vs रणवीर सिंह

Yash Vs Ranveer Singh  : बहुप्रतीक्षित 'धुरंधर 2' चा टीझर रणवीर सिंगने प्रदर्शित केला.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 3, 2026, 02:26 PM IST
बॉक्स ऑफिसची लढाई! ईदच्या दिवशी यश Vs रणवीर सिंह

आदित्य धरच्या बहुप्रतिक्षित ‘धुरंधर’ चित्रपट मालिकेचा दुसरा भाग, ‘धुरंधर: द रिव्हेंज’, लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सिनेमाची चाहत्यांमध्ये उत्सुकता सुरुवातीपासूनच चढत्या टप्प्यावर होती, आणि निर्मात्यांनी नुकताच टीझर प्रदर्शित करून या उत्साहाला पुन्हा एकदा तेज दिला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

रणवीरचा हटके फर्स्ट लूक

टीझर प्रदर्शित होण्याआधीच रणवीर सिंगचा फर्स्ट लूक पोस्टर चाहत्यांच्या समोर आला. मंगळवारी सकाळी रणवीरने स्वतः हा पोस्टर सोशल मीडियावर शेअर केला. पोस्टरमध्ये तो काळ्या लेदर जॅकेटमध्ये पावसात भिजताना दिसतो. लाल पार्श्वभूमीमुळे हा लूक अधिक भव्य आणि भयानक दिसतो, तसेच रणवीरच्या व्यक्तिमत्त्वाची ताकद स्पष्ट होते. पोस्टरच्या कॅप्शनमध्ये रणवीरने लिहिले आहे 'अब बिघाडने का वक्त आ गया है.'

सोशल मीडियावर हा पोस्टर व्हायरल झाला असून चाहत्यांनी रणवीरच्या हटके लूकचे कौतुक केले आहे. अनेकांनी त्याला “भयानक आणि दमदार” असे म्हटले आहे, तर काही चाहत्यांनी हा लूक ‘धुरंधर’च्या पहिल्या भागाच्या थरारक अंदाजाशी योग्य जुळणारा असल्याचेही सांगितले.

थरारक टीझर आणि कथानकाची झलक

‘धुरंधर २’च्या टीझरमध्ये रणवीर सिंगने साकारलेली हमजा अली मजारीची भूतकाळातील भूमिका दाखवण्यात आली आहे. टीझरची सुरुवातच अत्यंत थरारक आहे – तुटलेला हात, टेबलमध्ये अडकलेली व्यक्ती आणि हमजाच्या हातातील बंदूक स्पष्टपणे दिसते. रेहमान डकैतला मारल्यानंतर, हमजा आता वर्चस्व गाजवत असल्याचे दृश्य टीझरमध्ये दाखवले आहे.

सिनेमात पहिल्या भागासारखेच प्रचंड मारामारी, खून आणि थरारक अ‍ॅक्शन सीन असतील, जे प्रेक्षकांना पावलेपावले थक्क ठेवतील. टीझरमध्ये दाखवलेले दृश्य आणि संवाद 'ये नया हिंदुस्थान है... ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी' या सिनेमाच्या कथानकाची हिंमत आणि थरार स्पष्ट करतात.

रिलीज तारीख आणि बहुभाषिक प्रदर्शनी

निर्मात्यांनी आधीच दुसऱ्या भागाची रिलीज तारीख जाहीर केली होती, आणि आता फर्स्ट लूक पोस्टर आणि टीझर प्रदर्शित झाल्याने प्रेक्षकांना चित्रपटाची प्रदर्शन तारीख ठरली आहे. ‘धुरंधर 2’ 19 मार्च 2026 रोजी ईदच्या निमित्ताने थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

हा चित्रपट फक्त हिंदीमध्येच नव्हे तर तमिळ, तेलगू, कन्नड आणि मल्याळम भाषांमध्येही प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. बॉक्स ऑफिसवर, ‘धुरंधर 2’ची स्पर्धा कन्नड सुपरस्टार यशच्या ‘टॉक्सिक’ सिनेमाशी होणार आहे, त्यामुळे प्रेक्षकांना मनोरंजनाबरोबरच थरार आणि रोमांचाची जबरदस्त स्पर्धा पाहायला मिळेल.

सोशल मीडियावर चाहत्यांचा प्रतिसाद

सोशल मीडियावर पोस्टर आणि टीझरला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे. चाहत्यांनी रणवीरच्या लूकला “भयानक आणि धमाकेदार” असे वर्णन केले आहे. टीझरमधील थरारक दृश्यांनी प्रेक्षकांमध्ये कथानक आणि रहस्यांविषयी उत्सुकता आणखी वाढवली आहे. अनेकांनी अनुमान लावले आहे की, हमजाचा भूतकाळ काय होता, पुढे सिनेमात काय होणार, आणि शेवटी ‘बडे साब’ कोण असेल हे जाणून घेण्यासाठी सिनेमाच्या प्रदर्शनाची वाट पाहत आहेत.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
Dhurandhar 2Dhurandhar The RevengeRanveer singhAditya DharBollywood 2026

इतर बातम्या

बॉक्स ऑफिसची लढाई! ईदच्या दिवशी यश Vs रणवीर सिंह

मनोरंजन