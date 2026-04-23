English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • Bhooth Bangla Collecton: बॉक्स ऑफिसवर भूत बंगला ठरतोय धुरंधर; सहाव्या दिवशीही बक्कळ कमाई; 100 कोटींचा टप्पा ओलांडणार?

Bhooth Bangla Collecton: बॉक्स ऑफिसवर 'भूत बंगला' ठरतोय 'धुरंधर'; सहाव्या दिवशीही बक्कळ कमाई; 100 कोटींचा टप्पा ओलांडणार?

Bhooth Bangla Box Office Collection on Day 6: अक्षय कुमारची प्रमुख भूमिका असणाऱ्या 'भूत बंगला' चित्रपटाला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. चित्रपट लवकरच 100 कोटींचा आकडा ओलांडण्याची शक्यता आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 23, 2026, 10:23 AM IST
Bhooth Bangla Collecton: बॉक्स ऑफिसवर 'भूत बंगला' ठरतोय 'धुरंधर'; सहाव्या दिवशीही बक्कळ कमाई; 100 कोटींचा टप्पा ओलांडणार?

Bhooth Bangla Box Office Collection on Day 6: प्रियदर्शन आणि अक्षय कुमार हिट जोडी 'भूत बंगला' चित्रपटाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा एकत्र आली असून, बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालत आहे. या फँटसी हॉरर चित्रपटाला प्रेक्षकांची पसंती मिळत असून, दमदार कामगिरी करत आहे. या चित्रपटाने 'धुरंधर'चा दबदबा केली केली असून, प्रेक्षकांचं निखळ मनोरंजन करत आहे. बॉक्स ऑफिसवर चित्रपटाने चांगली कमाई केली आहे. सहाव्या दिवशी चित्रपटाने नेमकी किती कमाई केली आहे जाणून घ्या. 

Add Zee News as a Preferred Source

'भूत बंगला' ने बुधवारी किती कमाई केली?

अक्षय कुमारची प्रमुख भूमिका असणारा भूत बंगला चित्रपट 17 एप्रिल रोजी संपूर्ण देशभरात रिलीज झाला. गुरुवारी चित्रपटाचं पेड प्रिमिअर झाला होता. सहा दिवसात चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई केली आहे. विकेंडशिवाय विकडेजलाही चित्रपट प्रेक्षकांना चित्रपटगृहांपर्यंत आणण्यात यशस्वी ठरत आहे. मंगळवारी चित्रपटाच्या कमाईत वाढ झाली होती. तुलनेने बुधवारी कमाई थोडी कमी झाली. 

चित्रपटाच्या कमाईबद्दल बोलायचं झाल्यास 'Sacnilk' च्या आकडेवारीनुसार, भूत बंगलाने बुधवारी भारतात 6.15 कोटींची कमाई केली. यासह चित्रपटाची भारतातील एकूण कमाई आता 78.06 कोटींवर पोहोचली आहे.

चित्रपटाने सोमवारी 6.75 कोटींची कमाई केली होती; तर मंगळवारी कमाईत वाढ होऊन, चित्रपटाने 8 कोटींचा गल्ला जमवला होता.

भूत बंगलाने 'प्रीमियर शो'मधून 3.75 कोटी आणि प्रदर्शनाच्या पहिल्या दिवशी 12.25 कोटींची कमाई केली होती. त्यानंतर शनिवारी या चित्रपटाने 19 कोटी, तर रविवारी 23 कोटी कमावले.

ओ रोमियाचा रेकॉर्ड मोडणार?

'भूत बंगला' शाहिद कपूरच्या 'ओ रोमियो' चित्रपटाचा देशांतर्गत कमाईचा रेकॉर्ड मोडण्याची शक्यता आहे. हा चित्रपट गुरुवापर्यंत हा रेकॉर्ड मोडेल अशी अपेक्षा आहे. यासह, 2026 मध्ये भारतात सर्वाधिक कमाई करणारा हा तिसरा बॉलिवूड चित्रपट ठरेल. भूत बंगलाचं बजेट 120 कोटी आहे. 

2026 मधील टॉप 10 सर्वाधिक कमाई करणारे बॉलिवूड चित्रपट

धुरंधर 2: 1141 कोटी
सीमा 2: 362.76 कोटी
ओ'रोमियो: 83.35 कोटी
भूत बंगला: 78.06 कोटी (6 दिवसांचे आकडे)
मर्दानी 3: 52.99कोटी
केरळ स्टोरी 2: 52.25 कोटी
Ikkis: 36.25 कोटी
Assi: 11.42 कोटी
दो दिवाने शहर में: 7.98 कोटी
तू या मैं: 7.2 कोटी

100 कोटींपासून किती दूर?

'भूत बंगला' चित्रपटाने सहा दिवसांतच बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई केली असून, 100 कोटींच्या क्लबमध्ये प्रवेश करण्यापासून काही पावलं दूर आहे. सध्या चित्रपटाची एकूण कमाई 78.06 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. 100 कोटींचा टप्पा गाठण्यासाठी अजून 22 कोटींची कमाई करायची आहे. हा टप्पा चित्रपट आपल्या प्रदर्शनाच्या दुसऱ्या आठवड्याच्या अखेरीस (weekend) गाठेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. 100 कोटींची कमाई केल्यास 'धुरंधर २' आणि 'बॉर्डर 2' नंतर अशी कामगिरी करणारा या वर्षातील हा तिसरा चित्रपट ठरेल. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
akshay kumarpriyadarshanbox officebollywood

