/एक तारीख, दोन मोठे सिनेमे आणि कोटींचा डाव... मेकर्सचं काय आहे नवं बॉक्स ऑफिस कनेक्शन?

Box Office Clash Movies Release Date: आजकाल बॉलिवूड आणि दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीत सिनेमांच्या प्रदर्शनाच्या तारखा वारंवार बदलणे ही एक सामान्य गोष्ट झाली आहे. जेव्हा दोन मोठे चित्रपट एकाच दिवशी प्रदर्शित होतात, तेव्हा त्यांच्यात मोठी स्पर्धा निर्माण होते. यामुळे दोन्ही चित्रपटांच्या कमाईत घट होऊ शकते आणि निर्मात्यांना मोठे नुकसान होऊ शकते. हे नुकसान टाळण्यासाठी, निर्माते आपले चित्रपट वेगवेगळ्या चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित करण्यास प्राधान्य देतात आणि हे साध्य करण्यासाठी विविध मार्ग शोधतात.
अलीकडेच, दाक्षिणात्य सुपरस्टार यशच्या बहुप्रतिक्षित 'टॉक्सिक: अ फेअरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या तारखेबद्दलच्या सर्व चर्चांना अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. दाक्षिणात्य स्टार यशच्या 'टॉक्सिक' चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या तारखेत अनेक बदल झाल्यानंतर, निर्मात्यांनी अखेर त्याची नवीन आणि निश्चित प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केली आहे. मात्र, यशचा चित्रपटगृहांमधील यशाचा मार्ग सोपा नसेल.
हा चित्रपट मूळतः 19 मार्च रोजी रणवीर सिंगच्या 'धुरंधर: द रिव्हेंज' सोबत स्पर्धा करत चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार होता. त्यानंतर प्रदर्शनाची तारीख 4 जूनपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली, परंतु विविध कारणांमुळे ही तारीख पुन्हा बदलावी लागली. आता, यशने स्वतः सोशल मीडियावर चाहत्यांना ही आनंदाची बातमी दिली आहे आणि चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची अंतिम तारीख जाहीर केली आहे.
Honour Thy Father...#Toxic In Cinemas Worldwide from 26-08-2026#ToxicTheMovie#Nayanthara @advani_kiara #TaraSutaria@humasqureshi @rukminitweets #GeetuMohandas @VishalMMishra #RajeevRavi #UjwalKulkarni #TPAbid #MohanBKere #SandeepSadashiva #PrashantDileepHardikar… pic.twitter.com/oAlW0JdldO— Yash (@TheNameIsYash) June 21, 2026
सुपरस्टार यशने त्याच्या सोशल मीडियावर 'टॉक्सिक'चे एक दमदार पोस्टर शेअर केले आहे. या पोस्टरद्वारे त्याने चाहत्यांना एक मोठे आश्चर्य दिले आहे, ज्याची ते महिन्यांपासून वाट पाहत होते. यशने स्पष्ट केले आहे की, हा चित्रपट आता 26 ऑगस्ट 2026 रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होईल. नवीन पोस्टर शेअर करत यशने कॅप्शनमध्ये लिहिले, "तुमच्या वडिलांचा आदर करा... टॉक्सिक 26-8-26 पासून जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये." या एकाच पोस्टने सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आहे.
श्रद्धा कपूरचा बहुप्रतिक्षित चित्रपट "इथा" हा यशच्या "टॉक्सिक" या चित्रपटानंतर अवघ्या दोन दिवसांनी, म्हणजेच 28 ऑगस्ट रोजी बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित होत आहे. परिणामी, ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटच्या वीकेंडला या दोन्ही चित्रपटांमध्ये तीव्र स्पर्धा पाहायला मिळेल. "इथा"च्या फर्स्ट लूकने इंटरनेटवर आधीच खळबळ उडवून दिली आहे. श्रद्धाचा लूक पाहून चाहते थक्क झाले आहेत. "इथा"च्या फर्स्ट लूकने इंटरनेटवर खळबळ उडवून दिली आहे.