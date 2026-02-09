कॅन्सरमुळे 47 वर्षीय गायकाचा करुण अंत, सिनेसृष्टीत पसरली शोककळा....

Brad Arnold Dies: अमेरिकन रॉक संगीताच्या जगाला एक भयानक धक्का बसला आहे. ग्रॅमी-नामांकित रॉक बँड " 3 डोअर्स डाउन" चे मुख्य गायक आणि सह-संस्थापक ब्रॅड अर्नोल्ड यांचे वयाच्या ४७ व्या वर्षी निधन झाले आहे. ते बऱ्याच काळापासून स्टेज ४ किडनी कॅन्सरशी झुंज देत होते. निदान झाल्यानंतर काही महिन्यांतच त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या निधनाने केवळ हॉलिवूड इंडस्ट्रीच नाही तर जगभरातील त्यांच्या चाहत्यांमध्येही धक्का बसला आहे.
बँडने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की ब्रॅड अर्नोल्ड यांचे झोपेत शांतपणे निधन झाले, त्यांच्या कुटुंबियांनी आणि जवळच्या मित्रांनी वेढलेले होते. कर्करोगाविरुद्धची त्यांची लढाई धैर्य आणि दृढनिश्चयाचे उदाहरण होती. या आजाराने त्यांचे शरीर कमकुवत केले असले तरी, संगीताबद्दलची त्यांची भावना आणि आवड शेवटपर्यंत मजबूत राहिली.
ब्रॅड अर्नोल्ड यांनी अगदी लहान वयातच संगीत जगात आपली छाप पाडली. १९९५ मध्ये अमेरिकेतील मिसिसिपी येथे ३ डोअर्स डाउन हा बँड स्थापन झाला. त्यानंतर फक्त चार वर्षांनी, बँडला त्यांच्या पहिल्या सुपरहिट गाण्यासाठी, "क्रिप्टोनाइट" साठी ग्रॅमी नामांकन मिळाले. उल्लेखनीय म्हणजे, ब्रॅडने हे गाणे वयाच्या १५ व्या वर्षी, शाळेत गणिताच्या वर्गात लिहिले होते. हे गाणे नंतर त्यांचे सिग्नेचर गाणे बनले.
३ डोअर्स डाउनचा पहिला अल्बम, "द बेटर लाइफ", रिलीज झाल्यावर विक्रमी यश मिळाले. या अल्बमच्या लाखो प्रती विकल्या गेल्या आणि बँडला आंतरराष्ट्रीय ओळख मिळाली. २००३ मध्ये, ब्रॅड अर्नोल्डला "व्हेन आय एम गॉन" साठी दुसरे ग्रॅमी नामांकन मिळाले. त्यांच्या गाण्यांमध्ये भावनिक साधेपणा, सामान्य लोकांशी असलेले नाते आणि मनापासून लिहिलेले बोल होते.
बँडने त्यांच्या कारकिर्दीत एकूण सहा स्टुडिओ अल्बम रिलीज केले. यातील शेवटचा अल्बम २०१६ मध्ये रिलीज झालेला "अस अँड द नाईट" होता. "लॉसर," "डक अँड रन," आणि "बी लाईक दॅट" सारखी गाणी अजूनही रॉक संगीत प्रेमींच्या प्लेलिस्टचा भाग आहेत.
ब्रॅड अर्नोल्डसाठी, संगीत हे केवळ एक करिअर नव्हते, तर जीवनाचा उद्देश होता. एका जुन्या मुलाखतीत त्यांनी म्हटले होते की इतक्या वर्षांपासून पूर्ण समर्पणाने तेच काम केल्याने व्यक्ती सुधारते. म्हणूनच त्यांनी प्रत्येक अल्बम आणि प्रत्येक सादरीकरणात स्वतःला नवीन शोधण्याचा प्रयत्न केला. गेल्या वर्षी ब्रॅडने उघड केले की त्यांना क्लिअर सेल रेनल कार्सिनोमा आहे, जो त्यांच्या फुफ्फुसांमध्ये पसरला होता. परिणामी, बँडला त्यांचा उन्हाळी दौरा रद्द करावा लागला. तरीही, ब्रॅडने कधीही आशा सोडली नाही. बँड सदस्यांनी सांगितले की ब्रॅडचे संगीत केवळ स्टेजपुरते मर्यादित नव्हते. त्यांचा आवाज लोकांना जोडत असे, आनंद देत असे आणि कठीण काळात आधार देत असे. ब्रॅड अर्नोल्ड आता कदाचित आपल्यासोबत नसेल, परंतु त्यांचे संगीत येणाऱ्या पिढ्यांसाठी जिवंत राहील.