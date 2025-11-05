जगातील Sexiest Man Alive ठरलाय 'हा' अभिनेता; महिलाच काय, तर पुरुषांचीही नजर खिळेल असं त्याचं सौंदर्य...

Sexiest Man Alive 2025 : अमुक एका अभिनेत्रीनं वेधलं लक्ष, तमुक एका अभिनेत्रीनं वळवल्या नजरा... या आणि अशा अनेक वृत्तांवरून दर दिवशी नजर जाते. अर्थात काही अभिनेतेसुद्धा त्यांच्या देखण्या रुपानं अनेकांचं लक्ष वेधतात. अशाच एका अभिनेत्यानं त्याचा अभिनय, व्यक्तीमत्त्वं आणि त्याच्या स्वभावासह त्याच्या देखण्या आणि लोभस रुपानं सर्वांना अक्षरश: वेड लावलं आहे. फार कमी काळात त्याला मिळालेली लोकप्रियता आणि गाजलेल्या हॉलिवू़ड सीरिजमध्ये त्यानं केलेलं काम पाहता प्रसिद्धीझोतात आलेल्या या अभिनेत्यानं या जगातील सर्वात सुंदर आणि तितकाच मादक पुरुष असण्याचा बहुमान पटकावला आहे.
'ब्रिजेटन' (Bridgerton) या सीरिजमध्ये Lord Anthony ची भूमिका साकारणाऱ्या आणि जगातील सर्वात देखणा अन् मादक पुरुष ठरलेल्या या अभिनेत्याचं नाव आहे जोनाथन बेली (Jonathan Bailey). PEOPLE या अतिशय नामांकित अशा मासिकानं नुकतंच हे नाव घोषित करत जोनाथन Sexiest Man Alive 2025 ठरल्याचं या मासिकानं 40 व्या वर्षानिमित्त प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आवृत्तीत जाहीर केलं आहे.
PEOPLE ला दिलेल्या मुलाखतीत आपल्याला मिळालेला हा बहुमान पाहता अगदी लहान मुलाची उत्साही प्रतिक्रिया असते त्याचप्रमाणे आपण व्यक्त झाल्याचं म्हणत 'प्रचंड अभिमान आणि सहाजिकच एकदम कमाल वाटलं.... पूर्णत: वेड लागेल...' असंच काहीसं वाटल्याचं जोनाथननं सांगितलं.
25 एप्रिल 1988 मध्ये जन्मलेल्या आणि ब्रिटीश अभिनेता अशी ओळख असणाऱ्या जोनाथन बेली यानं चित्रपट, रंगभूमी आणि वेब सीरिज विश्वात कमाल प्रसिद्धी मिळवली. त्याच्या उल्लेखनीय भूमिकांमध्ये डिस्नेच्या 'विक्ड' (Wicked)मधील फिएरो आणि 'ब्रिजेटन'मधील लॉर्ड अँथनी या भुमिकांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त Crashing, WA1, Jack Ryan, Heartstopper आणि Broadchurch मध्येही तो झळकला आहे.
तर, या प्रश्नाचं उत्तर म्हणजे, 'नाही'! जोनाथन बेली विवाहित नाही. त्यानं जाहीरपणे आपण समलैंगिक अर्थात 'गे' असल्याचं सांगितलं असून तो मुलाखतींमध्येही आपली ही ओळख कधीच लपवत नाही. गे म्हणून आपली ओळख स्वीकारत जोनाखननं अनेक मुलाखतींमध्ये मनोरंजन विश्वातील homophobia वरही भाष्य केलं आहे.
हो, पण आपण गे आहोत हे जरी त्यानं स्वीकारलं असलं तरीही नेमकं कोणासोबत प्रेमाच्या नात्यात आहोत हे मात्र त्यानं गुलदस्त्यातच ठेवलं आहे. 2023 मध्ये एका मुलाखतीदरम्यान आपण एका सुरेख पुरुषासोबत रिलेशनशिपमध्ये असल्याचं वक्तव्य करत त्यानं अनेकांचच कुतूहल शिगेला नेलं होतं. आपलं नातं गुपित नाहीच, पण ते खासगी आहे असं म्हणत त्यानं ही बाब गुलदस्त्यातच ठेवणं पसंत केलं. दरम्यान जोनाथनचं नाव अभिनेता James Ellis सोबत जोडण्यात आलं होतं. पण आता सत्य काय, हे तोच कधी जाहीर करतो ते पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल.
2025 चा Sexiest Man Alive कोण आहे?
ब्रिटिश अभिनेता जोनाथन बेली याला PEOPLE मासिकाने 2025 चा Sexiest Man Alive घोषित केले आहे. 'ब्रिजेटन' सीरिजमधील लॉर्ड अँथनी आणि 'विक्ड' चित्रपटातील फिएरो या भूमिकांसाठी ओळखले जाणारा जोनाथन हा पहिला जाहीरपणे समलैंगिक (गे) आहोत असं सांगणारा अभिनेता आहे ज्याला हा बहुमान मिळाला.
जोनाथन बेली कोण आहे आणि त्याच्या उल्लेखनीय भूमिका काय आहेत?
जोनाथन बेली हा 25 एप्रिल 1988 रोजी जन्मलेला ब्रिटिश अभिनेता आहे. त्याने 'ब्रिजर्टन'मधील लॉर्ड अँथनी, 'विक्ड'मधील फिएरो, तसेच Crashing, WA1, Jack Ryan, Heartstopper आणि Broadchurch या सीरिज आणि चित्रपटांमध्ये भूमिका साकारल्या आहेत.
जोनाथनला हा बहुमान मिळाल्यावर त्याची पहिली प्रतिक्रिया काय होती?
PEOPLE ला दिलेल्या मुलाखतीत जोनाथन म्हणाला, "प्रचंड अभिमान आणि सहजिकच एकदम कमाल वाटलं... पूर्णत: वेड लागेल..." अशी उत्साही प्रतिक्रिया त्याने व्यक्त केली. त्याने हे 'पूर्णपणे अवास्तव' (completely absurd) पण अभिमानाची बाब असल्याचे सांगितले.