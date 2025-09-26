English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
They Call Him OG : पवन कल्याणच्या 'द कॉल हिम' चित्रपटाने पहिल्याच दिवशी बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड कमाई केली आहे. या चित्रपटाने पहिल्याच दिवशी अर्ध्याहून अधिक बजेट वसूल केले आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 26, 2025, 03:16 PM IST
250 कोटी बजेट अन् पहिल्याच दिवशी 150 कोटींची कमाई, 'या' चित्रपटासमोर 'कुली', 'छावा' फेल, ठरला सुपरहिट

They Call Him OG​ : 2025 मध्ये अनेक चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित झाले आहेत. यामध्ये काही चित्रपटांनी बॉक्स ऑफिसवर रेकॉर्ड ब्रेक कमाई केली तर काही चित्रपट फ्लॉप ठरले. अशातच आता साऊथचा सुपरस्टार पवन कल्याण सध्या सर्वत्र चर्चेत आहे. त्याचा नवीन चित्रपट ‘दे कॉल हिम ओजी’ हा चित्रपट 25 सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित झाला असून या चित्रपटाने थिएटरमध्ये अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे.

 या चित्रपटातून बॉलिवूड अभिनेता इमरान हाश्मीने तेलुगू इंडस्ट्रीत पदार्पण केलं आहे. या चित्रपटातील दोघांची जोडी पाहण्यासाठी प्रेक्षकांनी थिएटरमध्ये प्रचंड गर्दी केली आहे. या चित्रपटाने पहिल्याच दिवशी बॉक्स ऑफिसवर ऐतिहासिक कमाई केली आहे.

पहिल्या दिवसाची कमाई

‘दे कॉल हिम ओजी’ने फक्त भारतात पहिल्या दिवशी तब्बल 70 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. याशिवाय हा चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वी या चित्रपटाने पेड प्रीव्ह्यूमधून तब्बल 20.25 कोटी रुपयांची कमाई केली. म्हणजेच या चित्रपटाने प्रदर्शित होताच पहिल्या दिवशी एकूण कमाई ही सुमारे 90.25 कोटी रुपये इतकी केली आहे. सध्या मिळालेल्या माहितीनुसार, या चित्रपटाने जगभरात जवळपास 150 कोटींचा आकडा पार केला आहे.

या चित्रपटाने कमाईमध्ये पहिल्याच दिवशी अनेक चित्रपटांना मागे टाकलं आहे.  ज्यामध्ये रजनीकांतचा ‘कुली’ (65 कोटी), विक्की कौशलचा ‘छावा’ (31 कोटी), अहान पांडेचा ‘सैयारा’ (21.5 कोटी) या तिन्ही चित्रपटांपेक्षा जास्त कमाई ‘दे कॉल हिम ओजी’ने पहिल्या दिवशीच केली आहे.

इमरान हाश्मीचं तेलुगू पदार्पण

या चित्रपटातून इमरान हाश्मी पहिल्यांदाच तेलुगू चित्रपटसृष्टीत झळकला आहे. त्याची आणि पवन कल्याणची जोडी प्रेक्षकांना प्रचंड भावली असून, या कॉम्बिनेशनने चित्रपटाला भन्नाट ओपनिंग मिळवून दिली आहे.

‘दे कॉल हिम ओजी’चे बजेट सुमारे 250 कोटी असल्याचं सांगितलं जात आहे. पण पहिल्याच आठवड्यामध्ये हा चित्रपट अनेक विक्रम मोडेल, इतकं निश्चित आहे. दोन दिवसांतच हा चित्रपट आपला खर्च वसूल करून प्रचंड नफा कमवेल असं ट्रेंड्सवरून स्पष्ट दिसत आहे.

FAQ

चित्रपट कधी प्रदर्शित झाला?

‘दे कॉल हिम ओजी’ (OG) हा चित्रपट २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी प्रदर्शित झाला. पवन कल्याण आणि इमरान हाशमी मुख्य भूमिकेत आहेत.

पहिल्या दिवशी भारतातील कमाई किती?

पहिल्या दिवशी भारतात चित्रपटाने सुमारे ७० कोटी रुपयांची कमाई केली, ज्यात प्रीव्ह्यूचा समावेश नाही.

जगभरातील एकूण कमाई?

पहिल्या दिवशी जगभरात चित्रपटाने १५० ते १५५ कोटी रुपयांची कमाई केली, ज्यात अमेरिकेत २६ कोटी (३ मिलियन डॉलर) समाविष्ट आहेत.

