राजामौलींच्या ‘वाराणसी’साठी 1300 कोटींचं बजेट? प्रियंका चोप्राचा मोठा दावा

प्रसिद्ध दिग्दर्शक एस. एस. राजामौली यांच्या आगामी पॅन इंडिया चित्रपट *‘वाराणसी’*ची सध्या चित्रपटसृष्टीत मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू आहे. ‘बाहुबली’ आणि ‘RRR’सारख्या ब्लॉकबस्टर चित्रपटांनंतर राजामौली आता आणखी एका भव्य प्रोजेक्टसह प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असून, या सिनेमाकडे देशभरातील चित्रपटप्रेमींचं लक्ष लागलं आहे. या सिनेमात महेश बाबू, पृथ्वीराज सुकुमारन आणि ‘देसी गर्ल’ प्रियंका चोप्रा अशी तगडी स्टारकास्ट झळकणार आहे. विशेषतः अनेक वर्षांनंतर प्रियंका चोप्रा भारतीय सिनेमात महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार असल्याने चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. तिच्या सहभागामुळे सिनेमाची चर्चा केवळ देशातच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही होत आहे.
काही दिवसांपूर्वी हैदराबादमधील रामोजी फिल्म सिटी येथे पार पडलेल्या भव्य कार्यक्रमात या सिनेमाचं अधिकृत टायटल ‘वाराणसी’ जाहीर करण्यात आलं. या कार्यक्रमाला सिनेमाची संपूर्ण स्टारकास्ट उपस्थित होती. यावेळी महेश बाबूचा फर्स्ट लूकही प्रदर्शित करण्यात आला, ज्याला प्रेक्षकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला. दरम्यान, या सिनेमाचं बजेट तब्बल १३०० कोटी रुपये असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. मात्र, निर्मात्यांकडून अद्याप याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. तरीही, बिग स्टारकास्ट, भव्य सेट्स आणि राजामौलींची भव्य दृष्टी पाहता हा सिनेमा बिग बजेट असणार, याबाबत चित्रपटसृष्टीत एकमत दिसून येत आहे.
या बजेटविषयक चर्चांवर नुकतीच प्रियंका चोप्राने ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’मध्ये प्रतिक्रिया दिली. शोदरम्यान कपिल शर्माने मजेशीर अंदाजात म्हटलं की, राजामौलींचा सिनेमा म्हणजे बिग बजेट असणारच आणि त्यात प्रियंका चोप्रा असल्यामुळे बजेट 1300 कोटींपर्यंत गेल्याची चर्चा आहे. यावर प्रियंकाने हसतच होकार दिला, ज्यामुळे प्रेक्षकांमध्ये हशा पिकला.
कपिलने पुढे गंमतीशीर प्रश्न विचारत, या बजेटमधून केवळ सिनेमा तयार होणार की वाराणसीतील लोकांनाही नोकऱ्या मिळणार, असा सवाल केला. यावर प्रियंकाने, 'तू असं सुचवत आहेस का की अर्धं बजेट माझ्या बँक अकाऊंटमध्ये गेलं?' अशी मजेशीर प्रतिक्रिया दिली. यानंतर कपिल आणि प्रेक्षकांनी जोरदार हशा केला. मीडिया रिपोर्टनुसार, 'वाराणसी’साठी प्रियंका चोप्राला सुमारे ३० कोटी रुपये मानधन मिळाल्याचं सांगितलं जात आहे. हे वृत्त खरे ठरल्यास ती सध्या भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वाधिक मानधन घेणाऱ्या अभिनेत्रींपैकी एक ठरणार आहे. आता या बहुचर्चित सिनेमाबाबत अधिकृत माहितीची प्रेक्षक उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत.