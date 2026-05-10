/20 वर्षे बॉलीवूडवर राज्य, बाथरूममध्ये सापडले 12 लाख रुपये अन् करिअर कायमचे उद्ध्वस्त; थेट निघालं वेश्याव्यवसायाशी कनेक्शन

या अभिनेत्रीने 20 वर्षे बॉलीवूडवर राज्य केले, तिच्या बाथरूममध्ये 12 लाख रुपये सापडले. यानंतर तिचे करिअर कायमचे उद्ध्वस्त झाले, एकेकाळी भारतातील सर्वाधिक मानधन घेणाऱ्या अभिनेत्रीचं करिअर खराब झालं.
Bundle of notes found in famous actress Mala Sinha bathroom: ६० ते ८०च्या दशकातील बॉलिवूडच्या अनेक अभिनेत्रींसोबतच माला सिन्हा नावाची अभिनेत्रीही होती जिने तिच्या सौंदर्याने, अभिनयाने आणि सामर्थ्याने प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केले. पण एका मोठ्या चुकीमुळे तिच्या करिअरला अखेरचा टप्पा लागला. माला सिन्हा, जिने जन्म ११ नोव्हेंबर १९३६ रोजी बंगाली-नेपाली कुटुंबात झाला, सुरुवातीला ‘अल्डा’ या नावाने ओळखली जात होती. बालकलाकार म्हणून तिच्या पहिल्या कामानंतर तिने आपलं नाव ‘बेबी नजमा’ ठेवलं. नंतर मोठी होताना तिने आपलं नाव बदलून ‘माला सिन्हा’ ठेवले. बॉलिवूडमध्ये तिने ‘रंगीन रातें’ चित्रपटाने पदार्पण केलं, शम्मी कपूरसोबत, आणि हा चित्रपट सुपरहिट ठरला. यानंतर तिला अनेक मोठ्या प्रोजेक्ट्ससाठी ऑफर्स मिळू लागल्या.
तिने ‘प्यासा’, ‘फिर सुबह होगी’, ‘धूल के फूल’, ‘परवरिश’, ‘उजाला’, ‘माया’, ‘हरियाली और रास्ता’, ‘बेवकूफ’, ‘अनपढ़’, ‘बहुरानी’ यासारख्या अनेक हिट चित्रपटांमध्ये काम केले. देव आनंद, राजेश खन्ना, मनोज कुमार, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन यांसारख्या दिग्गज कलाकारांसोबतही तिने भूमिका साकारल्या. त्या काळात माला सिन्हा सर्वात जास्त मानधन घेणाऱ्या आणि सर्वात श्रीमंत अभिनेत्रींपैकी एक होती.
पण १९७८ मध्ये तिच्या करिअरच्या शिखरावर असताना तिच्या घरावर इनकम टॅक्स अधिकारी आले. त्यांच्या तपासणीत बाथरूमच्या भिंतीतून १२ लाख रुपये सापडले. माला सिन्हाने सुरुवातीला अधिकारीांना सांगितलं की, हे पैसे तिच्या वडिलांनी लपवून ठेवले आहेत. पण नंतर कोर्टात दिलेल्या विधानात तिने दावा केला की, हे पैसे तिने वेश्यावृत्ती करून कमावले आहेत.
या विधानाने संपूर्ण बॉलिवूडमध्ये खळबळ उडाली. माला सिन्हाला पैसे ठेवण्याची परवानगी मिळाली, पण तिच्या या विधानामुळे मोठे प्रोजेक्ट्स तिला मिळणे बंद झाले आणि अखेर तिने चित्रपटसृष्टी सोडण्याचा निर्णय घेतला.
खासगी आयुष्याकडे पाहिल्यास, माला सिन्हा नेपाली अभिनेता चिदंबर प्रसाद लोहनिच्या पती होती. त्यांच्या घरात एक मुलगी, प्रतिभा सिन्हा, जी माजी बॉलिवूड अभिनेत्री होती. माला सिन्हाचा पती ८६ वर्षांचा असताना निधन झाला. सध्या माला सिन्हा शांत, साध्या आयुष्यात जगत आहेत, ग्लॅमरच्या दुनियेतून दूर.