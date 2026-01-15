'शहराचा गळा घोटून...' मतदानानंतर सुबोध भावेने दिली खरमरीत प्रतिक्रिया; नागरिकांच्या दबाव गटाची आवश्यकता

अभिनेता सुबोध भावे हे आपल्या स्पष्टवक्तेपणासाठी प्रसिद्ध आहेत. आज पुण्यात महापालिका निवडणुकीसाठी मतदानाचा हक्क बजावल्यानंतर त्याने सामाजिक आणि राजकीय मुद्द्यांवर सडेतोड प्रतिक्रिया दिली. सुबोधने पुणे शहराच्या विकासावर, नागरिकांच्या समस्यांवर आणि राजकारण्यांच्या भूमिकेवर जोरदार विचार मांडले.
सुबोध भावेने यावेळी नागरिकांना एका महत्त्वाच्या गोष्टीची आठवण करून दिली. तो म्हणाला, 'शहराचा गळा घोटून विकास होत नसतो.' पुण्यातील वाढत्या कन्स्ट्रक्शन, 3 मजली इमारतीच्या जागी 27 मजली इमारतींचं निर्माण, आणि नागरिकांसाठी असलेल्या पोकळ विकासावर त्याने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्याच्या मते, पुणे शहराची परिस्थिती मुंबईपेक्षा जास्त भयंकर होत आहे. त्याने शहरातील विविध जागांवर केल्या जाणाऱ्या इमारतांच्या बांधकामावर टिप्पणी करत, 'मुलांना खेळायला ग्राउंड नाहीत, ज्येष्ठ नागरिकांना फिरायला जागा नाहीत. शाळेतील मुलांसाठी आणि नागरिकांसाठी खेळाच्या जागा आणि श्वास घ्यायला हवे, नाहीतर विकासाचे कोणतेही तात्त्विक महत्व नाही.'
सुबोधने नागरिकांना मतदानाचा हक्क बजावतानाच राजकारण्यांवर अप्रत्यक्षपणे सुनावलं. "माझ्या पुण्यात जन्म झालाय, शिक्षण घेतलंय. मला या शहराचा अभिमान आहे. पण गेल्या काही वर्षांमध्ये पुण्याचं स्वरूप पूर्णपणे बदललं आहे," असं सुबोधने सांगितलं. 'जर नागरिकांनी स्वत:चा दबाव गट तयार केला नाही तर विकासाच्या या अवस्थेला बदलणं अवघड होईल. मतदान म्हणजे फक्त हक्क बजावणे नाही, तर उमेदवारांवर लक्ष ठेवून त्यांचे काम तपासणंही महत्त्वाचं आहे,' असं तो म्हणाला.
सुबोधने नागरिकांमध्ये जागरूकता वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या. त्याने नागरिकांना सांगितलं, 'दुर्दैवाने पुण्यात किंवा राज्यात कुठेही नागरिकांचा दबाव गट नाही. जर नागरिकांनी आपला दबाव गट तयार केला, तरच काही बदल होऊ शकतो.' त्याने सुस्पष्ट शब्दात सांगितलं की, 'राजकारण्यांनी आश्वासनं दिली, पण ते किती पूर्ण होत आहेत हे तपासणं नागरिकांचं कर्तव्य आहे. पुण्याचं 'विकास' म्हणजे तितकं फक्त इमारतींचं वाढवणं नव्हे, तो माणसांसाठी, नागरिकांसाठी असावा.'
सुबोधने सांगितलं की, "विकासाचे खरे मापदंड म्हणजे इमारतींचा आकार नाही, तर नागरिकांसाठी योग्य जागा निर्माण करणं आहे. मुलांना खेळायला, ज्येष्ठ नागरिकांना फिरायला जागा मिळायला हवी." त्याने पुढे सांगितलं, "जर नागरिकांच्या जीवनात सोयीच्या गोष्टी वाढवायच्या असतील, तर ग्राउंड द्या, इमारतींच्या जागी मेट्रो किंवा पार्क बनवा. फुकट देताय तो ग्राउंड द्या."
पुण्यात मतदानानंतर सुबोध भावेने लोकांना मतदानाच्या महत्त्वावर जोर दिला. 'मतदान हा एक मुलभूत हक्क आहे, आणि तो प्रत्येक नागरिकाने बजावला पाहिजे. 18 वर्षांचं झाल्यानंतर मी एकही मतदान सोडलं नाही. मतदान करत राहा, कारण ते आपला राष्ट्रीय हक्क आहे,' असं त्याने म्हटलं.
सुबोधच्या या स्पष्ट आणि सडेतोड प्रतिक्रियेने पुणे आणि राज्याच्या विकासावर एक महत्त्वपूर्ण चर्चेला सुरुवात केली आहे. त्याने दिलेल्या सूचनांचा नागरिकांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे पुढे जाऊन अधिक प्रभावी नागरिक दबाव गट तयार होण्याची शक्यता आहे.