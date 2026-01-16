शिवसेनेसाठी प्रचार केला, मात्र मतदान केलं नाही; रवीना टंडनने सांगितलं कारण

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीदरम्यान राजकीय तापमान चांगलंच वाढलं आहे. यंदा निवडणुकीत बॉलिवूडचा प्रभाव विशेषतः स्पष्ट दिसून आला, कारण अनेक स्टार्स सक्रियपणे प्रचारात सामील झाले. अभिनेत्री रवीना टंडन याही यादीत अग्रगण्य ठरली. तिने शिवसेना (ठाकरे गट)साठी जोरदार प्रचार केला, पदयात्रेत सहभाग घेतला, घरोघरी जाऊन नागरिकांना मतदानासाठी आवाहन केलं आणि रोड शोमध्ये उत्साहाने सामील झाली.
वांद्र पश्चिमेतील 101 वॉर्डमध्ये रवीना अक्षता मेनेझेस यांच्यासाठी प्रचार करताना पाहिली गेली. कुर्ता परिधान करून, गळ्यात लाल स्कार्फ आणि मशाल घेऊन तिने नागरिकांशी संवाद साधला. प्रचारातील तिच्या सक्रियतेमुळे शिवसेना ठाकरे गटाचे कार्यकर्तेही खूप उत्साहित झाले होते.
परंतु, प्रचारातील या आघाडीच्या सहभागानंतरही मतदानाच्या दिवशी रवीना टंडन अनुपस्थित राहिली. मुंबईत गुरुवारी मतदान सुरु असताना रवीना अचानक परदेशात रवाना झाली, ज्यामुळे लोकांमध्ये आश्चर्य आणि कुतूहल निर्माण झाले. ‘टीव्ही 9 हिंदी डिजिटल’शी बोलताना रवीना टंडनच्या जवळच्या सूत्राने स्पष्ट केले की, तिच्या अनुपस्थितीमागे कौटुंबिक आपत्कालीन परिस्थिती होती, ज्यामुळे तिला मतदान केंद्रावर येता आले नाही.
मुंबई महापालिकेच्या 29 महापालिकांमध्ये फक्त रवीना टंडनच नव्हे, तर बॉलिवूडमधील अनेक मोठ्या नावांतील सेलिब्रिटीजही अनुपस्थित होते. यामध्ये शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अजय देवगण, काजोल, कतरिना कैफ, प्रियांका चोप्रा, हृतिक रोशन, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर, गोविंदा, रणवीर सिंग यांचा समावेश आहे.
मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी आतापर्यंत मिळालेल्या कलांनुसार भाजप आघाडीवर आहे. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी मुंबई महापालिकेसाठी युती केली, पण सध्या दिसणाऱ्या निकालांनुसार त्याचा अपेक्षित फायदा होताना दिसत नाही.
विशेषतः रवीना टंडनच्या प्रचारामुळे शिवसेना ठाकरे गटाचे कार्यकर्ते उत्साहित झाले होते, तरी मतदानाच्या दिवशी ती अनुपस्थित राहिली, हे अनेकांसाठी धक्कादायक ठरले आहे. सोशल मीडियावर तिच्या प्रचाराचे फोटो आणि व्हिडीओ व्हायरल झाले आहेत, ज्यामध्ये ती पदयात्रेत सक्रिय सहभागी आणि नागरिकांशी संवाद साधताना दिसते. या व्हायरल फोटोंमुळे तिला मतदानासाठी उपस्थित राहावे, असा लोकांचा अपेक्षाही वाढला होता.
राज्यातील निवडणूक ही नेहमीच उत्साही आणि चर्चेचा विषय असते, पण यंदाच्या महापालिका निवडणुकीत बॉलिवूड स्टार्सच्या प्रचार आणि अनुपस्थितीमुळे राजकीय वातावरण अजूनच तापले आहे. रवीना टंडनसह अनेक सेलिब्रिटींच्या अनुपस्थितीमुळे चर्चा सुरु आहे की, लोकांच्या मनात प्रचार आणि मतदान यांच्यातील अंतर कसे पडते.
मुंबई महापालिका निवडणुकीत आतापर्यंत मिळालेल्या निकालांवरून असे दिसते की, निवडणूक परिणामांवर स्टार प्रचाराचा प्रभाव काही मर्यादेपर्यंतच आहे. नागरिकांना मतदानासाठी प्रेरित करणे आणि मतदानासाठी उपस्थित राहणे या दोन्ही गोष्टी स्वतंत्र आहेत, हे या निवडणुकीत स्पष्ट झाले आहे.