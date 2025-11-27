मराठमोळ्या अभिनेत्रीला ओळखणं झालं कठीण, का झाली अशी अवस्था?

मराठी सिनेमा कायमच वेगवेगळे प्रयोग करत असतो. मग हे प्रयोग सिनेमाच्या कथानकात केले जातात किंवा कलाकारांच्या भूमिका आणि पेहरावात. असाच एक प्रयोग मराठी सिनेमात होत आहे. या सिनेमासाठी अभिनेत्रीने घेतलेली मेहनत आणि त्याचा रिझल्ट हा प्रत्येकालाच अवाक करणारा आहे.
एक फोटो सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे. यामध्ये एक अभिनेत्री अतिशय वृद्ध दिसत आहे. ही अभिनेत्री दुसरी तिसरी कुणी नसून प्रिया बापट आहे. प्रिया बापट, मुक्ता बर्वे आणि सचित पाटील यांचा "असंभव' हा नवा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. या सिनेमात प्रिया बापटने 35 ते 75 वयोगटातील महिला साधना सैगल हिची भूमिका साकारली आहे.
अभिनेत्री प्रिया बापट आणि मुक्ता बर्वे ही मराठी चित्रपटसृष्टीतील मोठी नावे आहेत. प्रत्येक चित्रपटात त्यांना एकत्र पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक असतात. कथा, पटकथा आणि पात्र निवडीच्या बाबतीत ते दोघेही खूप निवडक आहेत. जवळपास आठ वर्षांपूर्वी, 18 फेब्रुवारी 2018 रोजी "आम्ही दोघी" हा मराठी चित्रपट प्रदर्शित झाला होता, ज्यामध्ये मुक्ता बर्वे आणि प्रिया बापट एकत्र दिसल्या होत्या. तेव्हापासून मुक्ता बर्वेने "मुंबई पुणे मुंबई 3", "रणांगण," "वेडिंग चा सिनेमा," "बंदिशाला," "स्माइल प्लीज," "देवी," "एकदा के झाला," "वाय," "आपडी थप्पड," "अलिबाबा आणि चालिसले चोर," आणि "नचमा" या अकरा चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. प्रिया बापट तेव्हापासून "नया फूल," "झेहान," "टाईमपास 3," "चक्की," "ब्लास्ट," "कास्तव," आणि "बिन लग्नाची गोश्ट" या हिंदी आणि मराठी चित्रपटांमध्ये देखील दिसली आहे.
"कास्तव" या हिंदी मालिकेतील त्यांच्या अभिनयाचे खूप कौतुक झाले. तथापि, "आम्ही दोघी" नंतर ते एकत्र दिसले नाहीत. आता, जवळजवळ आठ वर्षांनंतर, मुक्ता बर्वे आणि प्रिया बापट पुन्हा एकदा मराठी भाषेतील रहस्यमय प्रेमकथा "असंभव" मध्ये एकत्र दिसणार आहेत, जो २१ नोव्हेंबर रोजी प्रदर्शित होत आहे. मुक्ता बर्वे आणि प्रिया बापट यांच्या पुनर्मिलनाच्या बातमीने त्यांचे चाहते खूप उत्सुक आहेत.