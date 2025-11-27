English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मराठमोळ्या अभिनेत्रीला ओळखणं झालं कठीण, का झाली अशी अवस्था?

मराठी सिनेमात कलाकार वेगवेगळे प्रयोग करत असतात? अशावेळी कलाकारांनी ओळखणं झालं कठीण. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 27, 2025, 04:13 PM IST
मराठी सिनेमा कायमच वेगवेगळे प्रयोग करत असतो. मग हे प्रयोग सिनेमाच्या कथानकात केले जातात किंवा कलाकारांच्या भूमिका आणि पेहरावात. असाच एक प्रयोग मराठी सिनेमात होत आहे. या सिनेमासाठी अभिनेत्रीने घेतलेली मेहनत आणि त्याचा रिझल्ट हा प्रत्येकालाच अवाक करणारा आहे. 

एक फोटो सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे. यामध्ये एक अभिनेत्री अतिशय वृद्ध दिसत आहे. ही अभिनेत्री दुसरी तिसरी कुणी नसून प्रिया बापट आहे. प्रिया बापट, मुक्ता बर्वे आणि सचित पाटील यांचा "असंभव' हा नवा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. या सिनेमात प्रिया बापटने 35 ते 75 वयोगटातील महिला साधना सैगल हिची भूमिका साकारली आहे. 

अभिनेत्री प्रिया बापट आणि मुक्ता बर्वे ही मराठी चित्रपटसृष्टीतील मोठी नावे आहेत. प्रत्येक चित्रपटात त्यांना एकत्र पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक असतात. कथा, पटकथा आणि पात्र निवडीच्या बाबतीत ते दोघेही खूप निवडक आहेत. जवळपास आठ वर्षांपूर्वी, 18 फेब्रुवारी 2018 रोजी "आम्ही दोघी" हा मराठी चित्रपट प्रदर्शित झाला होता, ज्यामध्ये मुक्ता बर्वे आणि प्रिया बापट एकत्र दिसल्या होत्या. तेव्हापासून मुक्ता बर्वेने "मुंबई पुणे मुंबई 3", "रणांगण," "वेडिंग चा सिनेमा," "बंदिशाला," "स्माइल प्लीज," "देवी," "एकदा के झाला," "वाय," "आपडी थप्पड," "अलिबाबा आणि चालिसले चोर," आणि "नचमा" या अकरा चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. प्रिया बापट तेव्हापासून "नया फूल," "झेहान," "टाईमपास 3," "चक्की," "ब्लास्ट," "कास्तव," आणि "बिन लग्नाची गोश्ट" या हिंदी आणि मराठी चित्रपटांमध्ये देखील दिसली आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मुक्ता बर्वे आणि प्रिया बापट यांची जोडी

"कास्तव" या हिंदी मालिकेतील त्यांच्या अभिनयाचे खूप कौतुक झाले. तथापि, "आम्ही दोघी" नंतर ते एकत्र दिसले नाहीत. आता, जवळजवळ आठ वर्षांनंतर, मुक्ता बर्वे आणि प्रिया बापट पुन्हा एकदा मराठी भाषेतील रहस्यमय प्रेमकथा "असंभव" मध्ये एकत्र दिसणार आहेत, जो २१ नोव्हेंबर रोजी प्रदर्शित होत आहे. मुक्ता बर्वे आणि प्रिया बापट यांच्या पुनर्मिलनाच्या बातमीने त्यांचे चाहते खूप उत्सुक आहेत. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

