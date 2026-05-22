/सौंदर्याची खाण असणाऱ्या मॉडेलवर Cannes दरम्यान हल्ला; रक्तबंबाळ चेहऱ्याचा फोटो अन् व्हिडीओ मन विचलित करणारा

Andrea del Val model Viral News : जगावेगळे लूक, रुबाब, सौंदर्याच्या नवनवीन परिभाषा या साऱ्यावर प्रकाश टाकणारं ठिकाण म्हणजे फ्रान्समध्ये सुरू असणारा कान्स चित्रपट महोत्सव. इथंच आता काय घडलंय माहितीये?
Andrea del Val model Viral News : काही दिवसांपासून सुरु असणाऱ्या (Cannes 2026) कान्स चित्रपट महोत्सवानं सर्वांचं लक्ष वेधलं. भारतात, त्याहूनही महाराष्ट्रातसुद्धा या चित्रपट महोत्सवाची बरीच चर्चा झाली. निमित्त ठरलं चे म्हणजे मराठमोळ्या कलाकारांची तिथं असणारी उपस्थिती. मात्र, त्यानंतर कलाप्रेमींच्या आणि इन्फ्लुएन्सच्या आवडीची ही जागा एका विलतिक करणाऱ्या कारणामुळं चर्चेचा विषय ठरत आहे, अनेकांच्या भुवया उंचावत आहे. हे कारण म्हणजे एका सौंदर्यवतीवर झालेला गंभीर हल्ला.
आंद्रिया देल वाल (Andrea del Val) असं या मॉडेलचं नाव असून, स्टायलिस्ट Giovanni Laguna ला आपल्यावर हल्ला केल्याचे आरोप तिनं केले. सोशल मीडियावर या सौंदर्यवतीनं एक व्हिडीओ शेअर केल्यानंतर जगापुढं ही बाब आली. ज्यामध्ये तिचा चेहरा गंभीररित्याजखमी आणि दुखापतग्रस्त असल्याचं दिसून आलं. ही धक्कादायक दृश्य लगेचच व्हायरल झाली आणि या मॉडेलबाबत नेटकऱ्यांनी सर्च करण्यास सुरुवात केली.
शेअर करण्यात आलेल्या व्हिडीओमध्ये Giovanni Laguna हा स्टायलिस्ट हातात बूट घेऊन एका हॉटेल रुमच्या काऊचवर बसल्याचं दिसत आहे. याच व्हिडीओमध्ये आंद्रिया आपल्याला झालेली दुखापतसुद्धा दाखवत स्टालिस्टनं हा हल्ला केल्याचं म्हणत आहे. 'बघा Giovanni Laguna नं काय केलंय... तू कोण आहेस हे मला जगाला दाखवून द्यायचं होतं' असं ती स्पॅनिश भाषेत व्हिडीओमध्ये बोलत असल्याचं म्हटलं जात आहे.
स्थानिक सूत्रांच्या माहितीनुसार त्यांच्यामध्ये कान्स चित्रपट सोहळ्यादरम्यानच आयोजित एका कार्यक्रमात खटका उडाला. मात्र, त्यांच्यातील वादामागचं मुख्य कारण मात्र अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. व्हेनेझ्युएला आणि मेक्सिकोतील काही माध्यमांच्या वृत्तांनुसार एका आलिशान हॉटेलमध्ये राहणाऱ्या पाहुण्यांनी तेथील व्यवस्थापकांना आरडाओरडा ऐकू येत असल्याची तक्रार केली. किंकाळ्या, भांडणं आणि हाणामारीचा आवाज खोलीतून येत असल्याचं हॉटेलमधील इतर पाहुण्यांनी लक्षात आणून दिलं. ज्यानंतर इथं पोलीस दाखल झाले.
#EnVideo | Luego de la denuncia por parte de la Miss Venezuela Global, Andrea Carolina Del Val, por agresión del estilista Giovanni Laguna, surge nuevo video donde se oberva una discusión entre los implicados.— Globovisión (@globovision) May 21, 2026
फ्रान्समधील यंत्रणा घटनास्थळी आल्या आणि त्यांनी Giovanni Laguna ला ताब्यात घेत त्याच्या कृत्याबाबत उलटतपासणी घेतली. मात्र त्याच्या नावे पुढं कोणती कारवाई करण्यात आली याबाबतची अधिकृत माहिती समोर येऊ शकलेली नाही. दरम्यान मॉडेलवर तातडीनं वैद्यकिय उपचार करण्यात आले, ज्यामुळं ती सुखरुप असल्याची माहिती मिळत आहे. Giovanni Laguna हा लॅटिन अमेरिकन फॅशन स्टायलिस्ट असून, अनेक सेलिब्रिटींसाठी तो काम करतो. गेल्या काही वर्षांपासून तो लोकप्रिय नावांसोबत काम करताना दिसला ज्यामुळं कलाविश्वात त्याचं वावरणं अगदी सर्रास पाहायला मिळत होतं असं आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी म्हटलं आहे.