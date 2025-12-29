English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • चालताही येईना, एअरपोर्टवर फॅन्सच्या गर्दीत विजयसोबत घडलं काय? VIDEO VIRAL!

चालताही येईना, एअरपोर्टवर फॅन्सच्या गर्दीत विजयसोबत घडलं काय? VIDEO VIRAL!

Thalapathy Vijay falls down : थलापती विजयच्या शेवटच्या चित्रपटाच्या ऑडिओ लाँचमध्ये जे घडलं, ते कुणालाही कल्पनाही नव्हती!

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 29, 2025, 05:55 PM IST
दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीतील सुपरस्टार थलापती विजयच्या चाहत्यांची क्रेझ सातत्याने पाहण्यासारखी असते. विजय जिथे जातो, तिथे त्याला पाहण्यासाठी चाहत्यांची प्रचंड गर्दी होते. मात्र, रविवारी रात्री चेन्नई विमानतळावर विजयच्या परतण्याच्या वेळी अशीच एक धक्कादायक घटना घडली, ज्यामुळे त्याच्या लाखो चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला. विजयने मलेशियात आपल्या शेवटच्या चित्रपटाच्या ऑडिओ लाँच कार्यक्रमाचा ऐतिहासिक सोहळा आटोपून चेन्नईमध्ये प्रवेश केला.

विमानतळावर पाय घसरला, विजय पडला

चेन्नई विमानतळावर, विजयच्या चाहत्यांनी त्याच्या एक झलक पाहण्यासाठी तासनतास रांगेत उभे राहून त्याची वाट पाहिली होती. विजय बाहेर आल्यानंतर, त्याच्या चाहत्यांमध्ये आणि 'तमिलगा वेत्री कळघम' (TVK) पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये एकच गोंधळ उडाला. सुरक्षा रक्षकांमधून विजय आपल्या गाडीकडे जात असताना अचानक लोकांचा लोंढा पुढे आला आणि चेंगराचेंगरी सारखी स्थिती निर्माण झाली. या गोंधळात विजयचा पाय घसरला आणि तो खाली पडला.

त्याच्या या पडण्यामुळे त्वरित सुरक्षा रक्षकांनी विजयला सावरलं आणि त्याला सुरक्षितपणे गाडीत बसवलं. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर झपाट्याने व्हायरल झाला, आणि विजयच्या चाहत्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली.

विजयचा मलेशियातील ऐतिहासिक ऑडिओ लाँच

दरम्यान, विजयच्या मलेशियातील ऑडिओ लाँच सोहळ्याची जोरदार चर्चा होत आहे. मलेशियाच्या क्वालालंपूर शहरात आयोजित या कार्यक्रमात तब्बल १ लाख लोक उपस्थित होते, ज्यामुळे या सोहळ्याला मलेशियाच्या बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये 'सर्वात मोठा ऑडिओ लाँच सोहळा' म्हणून नोंदवले गेले. या कार्यक्रमात विजय भावूक झाला आणि त्याने आपल्या भविष्यातील योजनांची घोषणा केली.

राजकारणात उतरण्याचा विजयचा निर्णय

विजयने या कार्यक्रमात भावनिक भाषण करत आपल्या अभिनयाच्या प्रवासात थांबून, पूर्णवेळ राजकारणात उतरायचं ठरवल्याची घोषणा केली. त्याने आपल्या चाहत्यांशी संवाद साधताना सांगितलं, 'जेव्हा मी सिनेसृष्टीत पाऊल ठेवलं, तेव्हा वाटलं होतं की मी वाळूचा एक छोटासा किल्ला बनवेन. पण तुम्ही माझ्यासाठी महाल बांधलात. तुम्ही माझ्याभोवती एक अभेद्य किल्ला उभा केलात. ज्या चाहत्यांनी मला सगळं काही दिलं, त्यांच्यासाठी आता मी सिनेमागृहाचा पडदा सोडून प्रत्यक्ष मैदानात उतरत आहे.'

विजयच्या या भाषणानंतर तो थेट सत्तेच्या सिंहासनाकडे आपलं लक्ष वळवत आहे, असा इशारा त्याने दिला. 'कोट्टई' (किल्ला) या शब्दाचा अर्थ राज्याची सत्ता असाही होतो, आणि विजयने त्याच्या आगामी राजकीय प्रवासाच्या संकेत दिले आहेत.

थलापती विजयचा शेवटचा चित्रपट आणि राजकीय योजना

विजयचा शेवटचा चित्रपट 'जन नायकन' 2026 च्या पोंगल सणाच्या निमित्ताने प्रदर्शित होणार आहे. हा चित्रपट त्याचा अभिनयातील अंतिम चित्रपट असेल. या चित्रपटानंतर विजय मदुराई पूर्व मतदारसंघातून आगामी विधानसभा निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत आहे. या निवडणुकीत त्याचा सामना डीएमके (DMK) सारख्या मोठ्या पक्षाशी होणार आहे, आणि विजयचा 'टीव्हीके' (TVK) पक्ष या निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.

विजयच्या अभिनयाच्या प्रवासानंतर राजकारणात प्रवेश करण्याच्या निर्णयामुळे त्याचे लाखो चाहते अस्वस्थ आहेत. विजयच्या राजकीय आणि चित्रपटातील भविष्यात मोठे बदल होऊ शकतात. त्याच्या शेवटच्या चित्रपटाची आणि आगामी राजकीय प्रवासाची सर्वत्र चर्चा आहे.

इतर बातम्या

ठाण्यातील सांभाव्य उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर! मनसेने 24...

महाराष्ट्र बातम्या