'6 दिवसांपूर्वीच रियाने...., WhatsApp वरुन तिच्या भावाच्या,' सुशांत सिंह राजपूतच्या क्लोजर रिपोर्टमधून CBI चे 5 मोठे खुलासे

Sushant Singh Rajput closure report: बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे. सीबीआयने अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीला क्लीन चीट दिली आहे. तिने बेकायदेशीरपणे त्याला कोंडून ठेवलं, धमकी दिली किंवा आत्महत्येस प्रवृत्त केलं असल्याचे कोणतेही पुरावे हाती लागले नसल्याचं सीबीआयने स्पष्ट केलं आहे. पण सुशांतच्या कुटुंबाचा या रिपोर्टवर विश्वास नाहीत त्यांनी हा रिपोर्ट अपूर्ण असल्याचं म्हटलं आहे.
पवित्र रिश्ता, झलक दिखला जा, केदारनाथ आणि छिछोरे यासारख्या टीव्ही मालिका आणि बॉलिवूड चित्रपटांमधून आपला ठसा उमटवणाऱ्या सुशांत सिंह राजपूतने 14 जून 2020 रोजी वांद्रे येथील त्यांच्या फ्लॅटमध्ये आत्महत्या केली.
देशातील सर्वात वादग्रस्त प्रकरणांपैकी एक असलेल्या तपासात, सीबीआयने या वर्षी मार्चमध्ये दोन क्लोजर रिपोर्ट दाखल केले. एक सुशांत सिंग राजपूतचे वडील केके सिंग यांनी पाटणा येथे रिया आणि तिच्या कुटुंबाविरुद्ध दाखल केलेल्या खटल्याचा होता. दुसरा रियाने मुंबईतील राजपूतच्या बहिणींविरुद्ध दाखल केलेल्या खटल्याचा होता.
सुशांतच्या वडिलांनी रिया चक्रवर्ती, तिचे पालक लेफ्टनंट कर्नल इंद्रजित चक्रवर्ती आणि संध्या चक्रवर्ती, भाऊ शोविक, राजपूतची मॅनेजर श्रुती मोदी आणि हाऊस मॅनेजर सॅम्युअल मिरांडा यांच्यावर आरोप केले होते. दरम्यान हिंदुस्तान टाइम्सने क्लोजर रिपोर्टमध्ये नेमकी काय माहिती दिली आहे. जाणून घ्या सीबीआयने केलेले पाच मोठे खुलासे.
1) रियाने 8 जूनला सुशांतचा फ्लॅट सोडला:
भ्रष्टाचार विरोधी पथकाच्या चौकशीत असे दिसून आले आहे की रिया आणि शोविक 8 जून रोजी सुशांतच्या वांद्रे येथील फ्लॅटमधून निघून गेले आणि त्यानंतर ते घरी गेले नाहीत. त्यात स्पष्ट केलं आहे की "8 जून 2020 ते 14 जून 2020 दरम्यान कोणताही आरोप असणारा कोणीही त्याच्यासोबत थांबला किंवा राहिला नाही". या सात दिवसांत, त्याने रिया किंवा तिच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याशी इतर कोणत्याही प्रकारे संभाषण केलं नाही. त्याने 10 जून रोजी दुपारी 2.41 वाजता व्हॉट्सअॅपवर शोविकशी संवाद साधला होता.
2) सुशांतची बहीण 12 जूनपर्यंत त्याच्यासोबत राहिली:
आरोपींविरुद्ध सुशांतसोबत राहण्याचा कोणताही पुरावा सापडला नसला तरी, सीबीआयच्या क्लोजर रिपोर्टमध्ये असे दिसून आले आहे की त्याची बहीण मीतू सिंग 8 जून ते 12 जून दरम्यान त्याच्या फ्लॅटमध्ये त्याच्यासोबत राहिली होती. रिया आणि शोविक व्यतिरिक्त, सुशांतची मॅनेजर श्रुती मोदी देखील फेब्रुवारीमध्ये तिच्या पायाला फ्रॅक्चर झाल्यापासून त्याच्या घरी गेली नव्हती.
3) रियाने अॅपल लॅपटॉप आणि घड्याळ नेलं
रियाविरुद्धच्या चोरी आणि अफरातफरीच्या आरोपांबाबत, तपास यंत्रणेने म्हटलं आहे की 8 जून रोजी जेव्हा ती तिच्या भावासोबत सुशांतच्या फ्लॅटमधून बाहेर पडली तेव्हा तिने तिचा अॅपल लॅपटॉप आणि अॅपल घड्याळ सोबत नेलं, जे सुशांतने तिला भेट म्हणून दिलं होतं". याव्यतिरिक्त, सीबीआयने म्हटलं आहे की, रिया किंवा इतर कोणत्याही आरोपी व्यक्तीने सुशांतकडून कोणतीही मालमत्ता फसवणूक करत किंवा त्याच्या नकळत काढून घेतल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत.
4) सुशांतने रियाला कुटुंब म्हटलं
केंद्रीय तपास यंत्रणेनुसार, रिया आणि सुशांत एप्रिल 2019 ते जून 2020 पर्यंत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये होते. सुशांतच्या वडिलांनी केलेल्या आरोपांच्या उलट त्याचे आर्थिक व्यवहार पूर्णपणे त्याचे चार्टर्ड अकाउंटंट आणि वकील करत होते. सुशांतच्या सूचनेनुसार, मॅनेजरने ऑक्टोबर 2019 मध्ये रियासोबत युरोपला जाण्यासाठी बुकिंग केले. सीबीआयने पुढे म्हटले आहे की सुशांतने "सिद्धार्थ पिठाणी (त्याचा फ्लॅटमेट) ला सांगितले की रिया कुटुंबाचा भाग आहे". एजन्सीने असे नमूद केले आहे की, रियाला त्याच्या कुटुंबाचा भाग मानल्याने, तिच्यावरील खर्च आयपीसी कलम ४२० अंतर्गत आणता येत नाही. "शिवाय, पुरावे सुशांतला प्रवृत्त करून किंवा फसवून रियाला कोणतीही जंगम मालमत्ता देण्यात आल्याचे सूचित करत नाहीत," असं एका अधिकाऱ्याने म्हटलं आहे.
5) रियाकडून 'धमकी' ही अफवा
तपास यंत्रणेने म्हटलं आहे की, रिया किंवा इतर कोणत्याही आरोपींकडून सुशांतला कोणत्याही प्रकारच्या धमकीचा, डिजिटल डेटासह, कोणताही पुरावा सापडला नाही. "सुशांतच्या कुटुंबाने लावलेला एकमेव आरोप म्हणजे त्याने त्यांना सांगितले की, रियाने जर त्याने तिच्या म्हणण्यानुसार वागले नाही तर वैद्यकीय रेकॉर्ड सार्वजनिक करण्याची धमकी दिली होती. तथापि, हे पुरावे अफवांच्या क्षेत्रात आहेत," असं रिपोर्टमध्ये सांगितलं आहे.
सीबीआयच्या क्लोजर रिपोर्टमध्ये असं सांगण्यात आलं आहे की, "कोणत्याही आरोपीने चिथावणी/प्रोत्साहन दिल्याचं सूचित करणारे किंवा सिद्ध करणारे कोणतेही पुरावे आढळले नाहीत.
शिवाय, अहवालात असेही म्हटले आहे की, "सुशांतला कोणत्याही आरोपी किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीने बेकायदेशीरपणे कोणत्याही प्रकारे बंदिस्त किंवा रोखून ठेवले होते असे सूचित करणारे कोणतेही पुरावे रेकॉर्डवर आलेले नाहीत". पाटणा न्यायालय या वर्षी 20 डिसेंबर रोजी क्लोजर रिपोर्ट प्रकरणाची पुढील सुनावणी करणार आहे.
FAQ
1) सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणात सीबीआयने बंद अहवाल कधी आणि कुठे दाखल केला?
उत्तर: सीबीआयने मार्च २०२५ मध्ये दोन बंद अहवाल दाखल केले. एक अहवाल सुशांतच्या वडिलांच्या पटण्यातील तक्रारीवर (रिया चक्रवर्ती आणि इतरांवर आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याबाबत) आणि दुसरा मुंबईत रियाच्या सुशांतच्या बहिणींविरुद्धच्या तक्रारीवर. हे अहवाल पटणा आणि मुंबई न्यायालयांत सादर करण्यात आले.
2) सीबीआय बंद अहवालात सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्यूबाबत काय निष्कर्ष काढले?
उत्तर: तपासात सुशांतने आत्महत्या केल्याचे निष्कर्ष काढण्यात आले. रिया चक्रवर्ती किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीने अवैध कैद, धमकी, उकसाहट किंवा आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याचा कोणताही पुरावा आढळला नाही. मृत्यूपूर्वी (८ ते १४ जून २०२०) रिया आणि तिच्या कुटुंबीयांनी सुशांतशी कोणताही संपर्क ठेवला नाही, फक्त १० जूनला शोविकशी एक व्हॉट्सअॅप संभाषण झाले.
3) रिया चक्रवर्तीला क्लीन चिट का मिळाली?
उत्तर: सीबीआयने रिया, तिच्या कुटुंबीयांना (इंद्रजीत, संध्या, शोविक), व्यवस्थापक श्रुती मोदी आणि घर व्यवस्थापक सॅम्युएल मिरांडाला क्लीन चिट दिली. रियाने सुशांतच्या घरातून फक्त स्वतःची अॅपल लॅपटॉप आणि घड्याळ (सुशांतकडून भेट म्हणून मिळालेले) घेतले, कोणताही फसवणूक किंवा चोरीचा पुरावा नाही. सुशांतने रियाला "कुटुंबातील" म्हटले होते, त्यामुळे तिच्यावरील खर्च हा त्याच्या सूचनेनुसार झाला. धमकीच्या आरोप हे फक्त अफवा असल्याचे सांगितले.