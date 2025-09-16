सोशल मीडियावर सेलिब्रिटींचा खोटेपणा, पैसे देऊन खरेदी करतायत फॉलोवर्स! अमिषा पटेलचा मोठा दावा

बॉलिवूड अभिनेत्री अमिषा पटेल अनेकदा तिचे मत मनमोकळेपणाने मांडते. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने इंडस्ट्रीतील वातावरण आणि स्वतःच्या अनुभवांविषयी प्रकटपणे बोलले. ‘कहो ना... प्यार है’ सारख्या सुपरहिट चित्रपटातून पदार्पण करूनही, अमिषाला इंडस्ट्रीत अपेक्षित स्थान मिळाले नाही. तिने यामागील कारण इंडस्ट्रीतील अंतर्गत राजकारण आणि नेपोटिझम असल्याचे सांगितले.
अमिषा पटेलने स्पष्ट केले की, 'प्रेक्षकांचे प्रेम सर्वात महत्त्वाचे आहे. मी कोणत्याही कॅम्प किंवा विशेष सर्कलची भाग नाही. मी कामासाठी मद्यपान, धूम्रपान किंवा प्रशंसा मिळवण्यासाठी काही करत नाही. जे काही मी साध्य केले आहे ते माझ्या मेहनतीवर झाले आहे. त्यामुळे काही लोकांना मी आवडत नाही. मी आजूबाजूच्या कोणाचेही अनुसरण करत नाही.'
अमिषा म्हणाली की ती इंडस्ट्रीमध्ये एक ‘बाहेरील’ व्यक्ती आहे आणि कोणत्याही प्रभावशाली संबंधाशिवाय टिकून राहणे खूप आव्हानात्मक आहे. 'जेव्हा तुमचा बॉयफ्रेंड किंवा नवरा इंडस्ट्रीमध्ये नसतो, तेव्हा गोष्टी अधिक कठीण होतात. तुम्हाला कमी पाठिंबा मिळतो कारण तुमची ‘पॉवर कपल’ प्रतिमा नसते.'
अमिषाने सोशल मीडियावरील खऱ्या आणि खोट्या फॉलोअर्सबाबतही मोठा खुलासा केला. ती म्हणाली, '10% सेलिब्रिटींनी सोशल मीडिया फॉलोअर्स खरेदी केले आहेत. एजन्सी मोठ्या प्रमाणात पैसे घेऊन फॉलोअर्स देतात. मला देखील अनेक वेळा अशा ऑफर्स आल्या, पण मी पैसे दिले नाहीत. मला सर्व फॉलोअर्स खरे हवे आहेत.'
आपल्या इंस्टाग्राम आणि ट्विटर अकाउंटबाबत अमिषा म्हणाली, 'मी कधीही प्लॅनिंग करून फोटोशूट करत नाही. मी फक्त माझ्याकडे असलेले फोटो अपलोड करते. मला कॅप्शन किंवा परफेक्ट लूकची काळजी नाही. मी जशी आहे तशीच राहायचे आहे.' अमिषा पटेलच्या या खुलास्यांमुळे बॉलिवूडच्या गहन राजकारणापासून सोशल मीडियावरील खोटेपणा यावर प्रकाश पडला आहे. तिच्या मनमोकळ्या विधानांमुळे चाहत्यांमध्ये चर्चेला भर मिळाली आहे.
