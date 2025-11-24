English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
धर्मेंद्र यांच्या निधनाननंतर बॉलिवूडमध्ये शोककळा! सेलिब्रिटींनी सोशल मीडियावरुन व्यक्त केल्या भावना

Dharmendra passes away: बॉलिवूडचे हिमॅन धर्मेंद्र यांचं निधन झालं आहे. ब्रीच कँडी रुग्णालयात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. ते 89 वर्षांचे होते. त्याच्या निधनाने सिनेसृष्टीत शोककळा पसरली आहे. 

Updated: Nov 24, 2025, 04:02 PM IST
धर्मेंद्र यांच्या निधनाननंतर बॉलिवूडमध्ये शोककळा! सेलिब्रिटींनी सोशल मीडियावरुन व्यक्त केल्या भावना
धर्मेंद्र यांच्यावर ब्रीच कँडी रुग्णालयात अनेक दिवसांपासून ते रुग्णालयात उपचार घेत होते. धर्मेंद्र यांना श्वास घेण्यास त्रास होत होता. त्यानंतर डॉक्टरांनी त्यांना त्यांच्या देखरेखीखाली ठेवलं होतं. उपचारानंतर त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आला होता. घरीच त्यांना डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली ठेवण्यात आलेलं. धर्मेंद्र यांनी सहा दशकांहून अधिक काळ बॉलिवूडमध्ये काम करत एक मोठा वारसा मागे सोडला आहे. पण आता त्यांच्या निधानाच्या बातमीने अवघ्या बॉलिवूडवर शोककळा पसरली असून कलाजगतातून सर्व मंडळी या ज्येष्ठ अभिनेत्याला श्रद्धांजली वाहत आहेत..

Dharmendra

करण जोहर 
दिग्दर्शक आणि अभिनेता करण जोहरने जेष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांना श्रद्धांजली अर्पण करत भावनिक पोस्ट केली आहे.  

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय म्हणाले?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अभिनेता धर्मेंद्र यांच्या निधनावर शोक व्यक्त करत सांगितलं की, धर्मेंद्रजींचं निधन म्हणजे एका युगाचा अंत आहे. पुढे प्रधानमंत्रींनी त्यांच्या साधेपणाचा, मानवतेचा तसेच त्यांचा उत्तम अभिनयाचाही उल्लेख केला.

अजय देवगन
अभिनेता अजय देवगनलाही दुःख अनावर झाले. अभिनेत्याने त्याच्या इंस्टाग्राम स्टोरीत लिहिले, की धरमजींच्या निधनाविषयी ऐकुन खुप दुःख झाला. पुढे म्हणाला " आपण एक Lagand गमावला,"

"आपण अशा व्यक्तीला गमावले आहे. ज्यांनी आपल्या सिनेमाच्या आत्म्याला आकार दिला. धर्म जी, तुमच्या आत्म्यास शांती लाभो. ॐ शांतिः"

काजोलची भावनिक पोस्ट

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

शिल्पा शेट्टी

"अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीने दिवंगत अभिनेत्यासोबतचे जुने फोटो शेअर करताना लिहिले की, "मला अनेक प्रतिभावान कलाकारांसोबत काम करण्याचा सौभाग्य मिळाला आहे, पण तुमच्यापेक्षा मोठे हृदय असलेले कोणीही नाही. तुमची प्रतिभा, आणि डॅशिंग लूक ही फक्त सुरुवात होती पण तुमची नम्रता, साधेपणा आणि दयाळूपणा खूप प्रेरणादायी होता. तुम्ही खरोखरच अनेकांच्या हृदयांना स्पर्श करणारा एक चमकणारा तारा होता.

धरमजी, तुमची आठवण येईल ओम शांती शांतीः"

मनिश मल्होत्राची इंस्टाग्राम पोस्ट

 
 

भूमि पेडणेकर  

कपिल शर्मा 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

रवि किशन 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

क्रिती सॅनोन काय म्हणाली? 

धर्मेंद्र शेवटीचा 'तेरी बातों में ऐसा उल्झा जिया' या 2024 च्या चित्रपटामध्ये दिसले होते, या चित्रपटात शाहिद कपूर आणि क्रिती सेनॉनच्या मुख्य भूमिका होत्या.

 

