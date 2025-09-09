English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'प्रिया मराठेनंतर आणखी एका मराठी अभिनेत्याचं निधन, सिनेसृष्टीने...'; स्वत:च्या मरणाची बातमी पाहून अभिनेत्याचा संताप

Celebrity Death Hoax: सोशल नेटवर्किंगवर व्हायरल झालेल्या या व्हिडीओची पोस्ट व्हिडीओत ज्या अभिनेत्याच्या मृत्यूचा थम्बनेल लावलाय त्यानेच शेअर करत एक ओळ लिहिली आहे.

Updated: Sep 9, 2025, 03:33 PM IST
'प्रिया मराठेनंतर आणखी एका मराठी अभिनेत्याचं निधन, सिनेसृष्टीने...'; स्वत:च्या मरणाची बातमी पाहून अभिनेत्याचा संताप
त्यानेच शेअर केली पोस्ट

Celebrity Death Hoax: सोशल मीडियावर डेथ हॉक्स म्हणजेच सेलिब्रिटींच्या मृत्यूच्या अफवा पसरवण्याचे प्रकार मागील काही काळापासून वाढले आहेत. असाच एक प्रकार सध्या एका मराठी कलाकारासंदर्भात घडला आहे. या कलाकारानेच सोशल मीडियावरुन त्याच्या मृत्यूसंदर्भातील पोस्ट शेअर केली आहे.

प्रिया मराठेच्या निधनानंतर थम्बनेलवर झळकला तो अभिनेता

काही दिवसांपूर्वीच लोकप्रिय अभिनेत्री प्रिया मराठे हिचं कर्करोगाने निधन झालं. प्रियाच्या निधनाने सिनेसृष्टी आणि चाहते हळहळले. प्रियाच्या निधनानंतर आणखी एका मराठी अभिनेत्याचं निधन झाल्याची खोटी बातमी प्रिया आणि या अभिनेत्याचा फोटोचा थम्बनेल लावून एका युट्यूब चॅनेलने शेअर केला. या व्हिडीओच्या थम्बनेलवर प्रियासोबत त्या मराठी अभिनेत्याचा फोटो लावलेला होता. "प्रिया मराठेनंतर आणखी एका मराठी अभिनेत्याचं निधन. मराठी सिनेसृष्टीने दोन कलाकार गमावले", असा मजकूर थम्बनेलवर लिहिण्यात आलेला.

या अभिनेत्याचं नाव काय? 

ज्या अभिनेत्याबद्दल ही अफवा पसरवण्यात आली त्याचं नाव आहे, अभिजीत चव्हाण! ही पोस्ट अभिजितने स्वत: शेअर केली आहे. फेसबुकवरुन त्याने हा थम्बनेल असलेला व्हिडीओ शेअर केला आहे. "माझ्या मृत्यूची बातमी मला पाहायला मिळाली...अजून काय पाहिजे.... आता काय करायचं ह्यांचं?", अशी कॅप्शन अभिजीतने हा व्हिडीओ शेअर करताना दिली आहे. अभिनेत्याने खोचक टोला लगावत ही पोस्ट शेअर केल्यानंतर युट्यूब चॅनेलवरुन हा व्हिडीओ डिलीट करण्यात आला आहे. अभिजीत चव्हाणने मुरांबा मालिकेतून सध्या प्रेक्षकांच्या भेटीला येतो.

मोहन जोशींच्या निधनाचीही बातमी झालेली व्हायरल

काही दिवसांपूर्वीच दिग्गज अभिनेते मोहन जोशी यांच्या निधनाची अफवा व्हायरल झाली होती. त्यानंतर मोहन जोशींनी स्वत: समोर येत आपली प्रकृती एकदम ठणठणीत असल्याचं सांगितलं. तसेच आपल्या निधनाची बातमी खोटी असून त्यावर विश्वास ठेऊ नये असं आवाहनही त्यांनी चाहत्यांना केलं. मात्र असं असतानाच आता अन्य एका अभिनेत्याच्या मृत्यूची अफवा व्हायरल होताना दिसतेय. 

FAQ

सोशल मीडियावर सेलिब्रिटींच्या मृत्यूच्या अफवा कशामुळे वाढल्या आहेत?
सोशल मीडियावर डेथ हॉक्स (मृत्यूच्या खोट्या अफवा) वाढल्या आहेत, कारण युट्यूब चॅनेल्स आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स व्ह्यूज आणि क्लिक्ससाठी सनसनाटी बातम्या पसरवतात. मागील काही काळापासून सेलिब्रिटींच्या निधनाच्या खोट्या बातम्या व्हायरल होत आहेत. 

प्रिया मराठे यांच्या निधनानंतर कोणत्या अभिनेत्याच्या मृत्यूची अफवा पसरली?
प्रिया मराठे यांच्या कर्करोगाने झालेल्या निधनानंतर (31 ऑगस्ट 2025) मराठी अभिनेता अभिजीत चव्हाण यांच्या निधनाची खोटी अफवा सोशल मीडियावर पसरली. एका युट्यूब चॅनेलने थंबनेलवर प्रिया मराठे आणि अभिजीत चव्हाण यांचे फोटो लावून "प्रिया मराठेनंतर आणखी एका मराठी अभिनेत्याचं निधन. मराठी सिनेसृष्टीने दोन कलाकार गमावले" असा मजकूर शेअर केला. 

युट्यूब चॅनेलने अफवा पसरवल्यानंतर काय केले?
अभिजीत चव्हाण यांनी पोस्ट शेअर केल्यानंतर युट्यूब चॅनेलने हा व्हिडीओ डिलीट केला. मात्र, अफवा पसरवण्यामुळे सिनेसृष्टी आणि चाहत्यांमध्ये हळहळ निर्माण झाली होती.

