सेलीना जेटली केस कोर्टात पोहोचली; पती अडचणीत काय चाललंय?

बॉलिवूड अभिनेत्री सेलीना जेटली सध्या तिच्या खासगी आयुष्यामुळे चर्चेत आहे. अभिनेत्रीने पती पीटर हागवर घरगुती हिंसाचाराचा गंभीर आरोप केला असून न्याय मिळवण्यासाठी तिने कोर्टाचा आधार घेतला आहे. सध्या हे प्रकरण मुंबईच्या अंधेरी कोर्टात, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एस. सी. ताडये यांच्या समोर सुनावणीसाठी आले आहे.
सुनावणी सुरू झाल्यानंतर पीटर हाग यांच्या वकिलांनी कोर्टात हजेरी नोंदवली. कोर्टाने दोन्ही बाजूंना काही आवश्यक कागदपत्रे जमा करण्यासाठी वेळ दिली आहे. यामध्ये दोन्ही पक्षांनी आपले उत्पन्नाशी संबंधित कागदपत्रे दाखल करणे अपेक्षित आहे. तसेच पीटर हाग यांना त्यांचे सविस्तर उत्तर दाखल करण्यासाठीही अतिरिक्त वेळ देण्यात आली आहे. कोर्टाच्या आदेशानुसार, कागदपत्रे पूर्ण झाल्यानंतर पुढील सुनावणीत दोन्ही बाजूंना आपले म्हणणे मांडता येईल. ही पुढील सुनावणी २७ जानेवारीला ठरवण्यात आली आहे.
पीटर हाग यांच्या बाजूने इंडस लॉच्या वकिलांची टीम कोर्टात हजर होती. या टीमचे नेतृत्व वकील वरुण टंडन करत आहेत. त्यांच्या बाजूने कोर्टाला सांगण्यात आले की, ते कायद्यानुसार उत्तर दाखल करतील आणि निश्चित तारखेला तयारीसह हजर राहतील. तर सेलीना जेटली यांच्या बाजूने करंजावाला अँड कंपनीची टीम कोर्टात हजर होती. यामध्ये सीनियर अॅडव्होकेट संदीप कपूर, प्रिन्सिपल अॅसोसिएट निहारिका करंजावाला मिश्रा, वरिष्ठ अॅसोसिएट रितिम वोहरा आहूजा, तसेच मुंबईचे स्थानिक वकील अर्पण राजपूत आणि हिनाल संघवी उपस्थित होते. या टीमने कोर्टासमोर प्रकरणाच्या सर्व बाजूंचा योग्य रीतीने बचाव करण्याचे आश्वासन दिले.
सेलीना जेटलीने घटस्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर पतीवर घरगुती हिंसेचा आरोप करत सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट शेअर केली होती. पोस्टमध्ये तिने मुलांच्या कल्याणासाठी आणि बालपणाचे संरक्षण करण्यासाठी वकिली कारवाई करण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले. या पोस्टमुळे प्रकरण अधिक चर्चेत आले असून चाहत्यांनी विविध प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.
कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार, 27 जानेवारीच्या सुनावणीपूर्वी दोन्ही पक्षांनी आवश्यक कागदपत्रे जमा करणे अनिवार्य आहे. कागदपत्रे आणि उत्पन्नाचे सविस्तर तपशील दाखल झाल्यानंतर, पुढील सुनावणीमध्ये दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकले जाईल. पुढील सुनावणी नंतर न्यायालय प्रकरणावर तयार केलेल्या अहवालांच्या आधारे निर्णय घेऊ शकते. सध्या मुलाखतीतून आणि सोशल मीडिया चर्चेद्वारे दिसत आहे की, हा प्रकरण केवळ कौटुंबिकच नाही तर कायदेशीर दृष्टिकोनातूनही महत्त्वाचे ठरणार आहे. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांची तयारी आणि कागदपत्रांची पडताळणी या प्रकरणाच्या पुढील टप्प्यावर मोठा परिणाम करणार आहे. सेलीना जेटली आणि पीटर हाग यांचा कौटुंबिक वाद आता न्यायालयाच्या चौकटीत येऊन पुन्हा चर्चेत आला आहे. कोर्टाच्या पुढील सुनावणीत काय निर्णय घेतला जातो आणि या प्रकरणाची दिशा कशी बदलते, याकडे सध्या सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
FAQ
सेलीना जेटलीने पतीवर कोणता आरोप केला आहे?
सेलीना जेटलीने पती पीटर हागवर घरगुती हिंसाचाराचा गंभीर आरोप केला आहे. तिने न्याय मिळवण्यासाठी कोर्टातही कारवाई सुरू केली आहे.
प्रकरणाची पुढील सुनावणी कधी होणार आहे?
मुंबईच्या अंधेरी कोर्टाने प्रकरणाची पुढील सुनावणी 27 जानेवारी रोजी ठरवली आहे. त्या वेळी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकले जाईल आणि आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी होईल.
कोर्टाने दोन्ही पक्षांना काय आदेश दिला आहे?
कोर्टाने सेलीना जेटली आणि पीटर हाग दोघांनाही स्वतःच्या उत्पन्नाशी संबंधित कागदपत्रे जमा करण्यासाठी वेळ दिली आहे. तसेच पीटर हाग यांना त्यांचे सविस्तर उत्तर दाखल करण्यासाठीही वेळ देण्यात आला आहे.