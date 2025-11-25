सलमान खानच्या अभिनेत्रीचा पतीवर छळाचा आरोप, मागितली ₹500000000 नुकसान भरपाई अन् दरमहा 10 लाख पोटगी!

Celina Jaitley : माजी मिस इंडिया आणि बॉलीवूड अभिनेत्री सेलिना जेटलीच्या संसारामध्ये मोठं वादळ आलंय. सेलिनाने तिच्या ऑस्ट्रियन उद्योजक पती पीटर हॉगविरुद्ध मुंबईच्या अंधेरी न्यायालयात घरगुती हिंसाचाराची तक्रार नोंदवलीय. 25 नोव्हेंबर 2025 रोजी ही घटना घडली. यात न्यायिक दंडाधिकारी एस.सी. टाड्ये यांच्या कोर्टासमोर ही याचिका सादर करण्यात आली. नवऱ्याच्या क्रूर वर्तनामुळे मला ऑस्ट्रियाहून भारतात परतावे लागल्याचे तिने सांगितले. याप्रकरणी सविस्तर जाणून घेऊया
सेलिनाने तिचा नवरा पीटरकडे 50 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मागितली आहे. यासोबतच तिने दरमहा 10 लाख रुपयांची पोटगी मागितली. तसेच मुंबईतील दोघांच्या घरात पीटरवर बंदी तसेच तीन मुलांचा ताबा मिळवण्याची विनंती तिने कोर्टाकडे केली आहे. मुलांचा सध्याचा ठावठिकाणा ऑस्ट्रियात असल्याने, सेलिनाने त्यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित केला. महिला संरक्षण कायद्यांतर्गत यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सेलिनाने दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार,तिचा नवरा पीटरचा स्वभाव संतापी आहे, त्याला मद्यपानाची सवय आहे. तसेच भावनिक,शारीरिक,लैंगिक,मौखिक हिंसेमुळेगंभीर मानसिक ताण सहन करावा लागल्याचे सेलिनाने तक्रारीत म्हटलंय. पीटरने मला नोकर संबोधून माझा अपमान केला आणि तिच्या मालमत्तेवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी माझ्या नैराश्याचा फायदा घेतल्याचा आरोपही तिने केला. नवजात मुलगा शमशेरच्या मृत्यूनंतर आणि आई-वडिलांच्या अकाली जाण्यामुळे सेलिना नैराश्यात होती. अशावेळी मुंबईतील घरी पीटरच्या नावावर हस्तांतरण करण्यास भाग पाडल्याचे तिने तक्रारीत म्हटलंय. यामुळे तिला 'सायकेव्हेजिटेटिव्ह ओव्हरलोड' हा मानसिक आजार झाल्याचे तिने म्हटलंय.
सेलिना आणि पीटर यांचे लग्न 2011 मध्ये ऑस्ट्रियात झाले. मार्च 2012 मध्ये जुळी मुलं विन्स्टन आणि विराज यांचा जन्म झाला, तर सप्टेंबर 2017 मध्ये दुसरे जुळे आर्थर आणि शमशेर यांचा जन्म झाला. मात्र जन्मानंतर काही दिवसांतच शमशेरचा हृदयविकारामुळे मृत्यू झाला. गेल्यावर्षी वाढदिवसानिमित्त सेलिनाने इंस्टाग्रामवर पीटरसाठी रोमँटिक पोस्ट शेअर केली होती. ज्यात 14 वर्षांपूर्वी मुंबईत प्रपोज करण्यासाठी पीटरचे प्रयत्न आणि आईच्या भविष्यवाणीचा उल्लेख होता. लग्न हे छोट्या छोट्या गोष्टींपेक्षा मोठे असावे, असे तिने त्यात लिहिले होते. पण आता हे नाते त्या 'छोट्या' त्रासांमुळे तुटल्याचे दिसून आले.
'नो एंट्री', 'गोलमाल रिटर्न्स', 'थँक यू', 'अपना सपना मनी मनी' आणि 'मनी ही तो हनी है' सारख्या हिट चित्रपटांमधून सेलिना प्रसिद्धीत आली. लग्नानंतर तिने अभिनयाला रामराम केला. या प्रकरणानंतर सेलिनाने अलीकडेच भाऊ मेजर विक्रांत जेटलीच्या यूएईतील अटकेच्या मुद्द्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
