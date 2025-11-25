English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सलमान खानच्या अभिनेत्रीचा पतीवर छळाचा आरोप, मागितली ₹500000000 नुकसान भरपाई अन् दरमहा 10 लाख पोटगी!

Celina Jaitley :  सेलिनाने तिचा नवरा पीटरकडे 50 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मागितली आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 25, 2025, 04:20 PM IST
सलमान खानच्या अभिनेत्रीचा पतीवर छळाचा आरोप, मागितली ₹500000000 नुकसान भरपाई अन् दरमहा 10 लाख पोटगी!
सेलिना जेटली

Celina Jaitley : माजी मिस इंडिया आणि बॉलीवूड अभिनेत्री सेलिना जेटलीच्या संसारामध्ये मोठं वादळ आलंय. सेलिनाने तिच्या ऑस्ट्रियन उद्योजक पती पीटर हॉगविरुद्ध मुंबईच्या अंधेरी न्यायालयात घरगुती हिंसाचाराची तक्रार नोंदवलीय. 25 नोव्हेंबर 2025 रोजी ही घटना घडली. यात न्यायिक दंडाधिकारी एस.सी. टाड्ये यांच्या कोर्टासमोर ही याचिका सादर करण्यात आली. नवऱ्याच्या क्रूर वर्तनामुळे मला ऑस्ट्रियाहून भारतात परतावे लागल्याचे तिने सांगितले. याप्रकरणी सविस्तर जाणून घेऊया 

मागितली नुकसान भरपाई

सेलिनाने तिचा नवरा पीटरकडे 50 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मागितली आहे. यासोबतच तिने दरमहा 10 लाख रुपयांची पोटगी मागितली. तसेच मुंबईतील दोघांच्या घरात पीटरवर बंदी तसेच तीन मुलांचा ताबा मिळवण्याची विनंती तिने कोर्टाकडे केली आहे. मुलांचा सध्याचा ठावठिकाणा ऑस्ट्रियात असल्याने, सेलिनाने त्यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित केला. महिला संरक्षण कायद्यांतर्गत यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

नवऱ्यावर गंभीर आरोप

सेलिनाने दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार,तिचा नवरा पीटरचा स्वभाव संतापी आहे, त्याला मद्यपानाची सवय आहे. तसेच भावनिक,शारीरिक,लैंगिक,मौखिक हिंसेमुळेगंभीर मानसिक ताण सहन करावा लागल्याचे सेलिनाने तक्रारीत म्हटलंय. पीटरने मला नोकर संबोधून माझा अपमान केला आणि तिच्या मालमत्तेवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी माझ्या नैराश्याचा फायदा घेतल्याचा आरोपही तिने केला. नवजात मुलगा शमशेरच्या मृत्यूनंतर आणि आई-वडिलांच्या अकाली जाण्यामुळे सेलिना नैराश्यात होती. अशावेळी मुंबईतील घरी पीटरच्या नावावर हस्तांतरण करण्यास भाग पाडल्याचे तिने तक्रारीत म्हटलंय. यामुळे तिला 'सायकेव्हेजिटेटिव्ह ओव्हरलोड' हा मानसिक आजार झाल्याचे तिने म्हटलंय.

कसा सुरु होता संसार?

सेलिना आणि पीटर यांचे लग्न 2011 मध्ये ऑस्ट्रियात झाले. मार्च 2012 मध्ये जुळी मुलं विन्स्टन आणि विराज यांचा जन्म झाला, तर सप्टेंबर 2017 मध्ये दुसरे जुळे आर्थर आणि शमशेर यांचा जन्म झाला. मात्र  जन्मानंतर काही दिवसांतच शमशेरचा हृदयविकारामुळे मृत्यू झाला. गेल्यावर्षी वाढदिवसानिमित्त सेलिनाने इंस्टाग्रामवर पीटरसाठी रोमँटिक पोस्ट शेअर केली होती. ज्यात 14 वर्षांपूर्वी मुंबईत प्रपोज करण्यासाठी पीटरचे प्रयत्न आणि आईच्या भविष्यवाणीचा उल्लेख होता. लग्न हे छोट्या छोट्या गोष्टींपेक्षा मोठे असावे, असे तिने त्यात लिहिले होते. पण आता हे नाते त्या 'छोट्या' त्रासांमुळे तुटल्याचे दिसून आले. 

कशी राहिली अभिनयाची कारकीर्द? 

'नो एंट्री', 'गोलमाल रिटर्न्स', 'थँक यू', 'अपना सपना मनी मनी' आणि 'मनी ही तो हनी है' सारख्या हिट चित्रपटांमधून सेलिना प्रसिद्धीत आली.  लग्नानंतर तिने अभिनयाला रामराम केला. या प्रकरणानंतर सेलिनाने अलीकडेच भाऊ मेजर विक्रांत जेटलीच्या यूएईतील अटकेच्या मुद्द्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 

FAQ

सेलिना जेटलीने पती पीटर हॉगविरुद्ध नेमकी कोणती तक्रार दाखल केली आहे?

उत्तर: सेलिना जेटलीने २५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मुंबईच्या अंधेरी कोर्टात (न्यायिक दंडाधिकारी एस.सी. टाड्ये यांच्यासमोर) घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत (Domestic Violence Act) तक्रार दाखल केली आहे. त्यात शारीरिक, मानसिक, लैंगिक आणि मौखिक हिंसाचार, अपमान, शोषण आणि मालमत्तेच्या हस्तांतरणासाठी दबाव असे गंभीर आरोप केले आहेत.

सेलिना जेटलीने कोर्टात कोणत्या मुख्य मागण्या केल्या आहेत?

उत्तर: सेलिनाने एकूण ५० कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई, दरमहा १० लाख रुपये पोटगी, मुंबईतील संयुक्त फ्लॅटमध्ये पीटरला येण्यास बंदी, तसेच तीन मुलांचा (विन्स्टन, विराज आणि आर्थर) पूर्ण ताबा मागितला आहे. सध्या मुले ऑस्ट्रियात पीटरकडे आहेत.

सेलिना-पीटर यांचा वैवाहिक आयुष्यातील महत्त्वाचा दुखद प्रसंग कोणता होता?

उत्तर: २०१७ मध्ये जुळ्या मुलांचा जन्म झाला, त्यातील शमशेर या मुलाचा हृदयविकारामुळे जन्मानंतर काही दिवसांतच मृत्यू झाला. सेलिनाच्या मते, या दुःखात असतानाच पीटरने तिच्या नैराश्याचा फायदा घेऊन मुंबईतील फ्लॅट आपल्या नावावर करून घेतला.

