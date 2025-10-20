English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

‘चला हवा येऊ द्या’ फेम अभिनेता झाला दुसऱ्यांदा बाबा, दिवाळीच्या मुहूर्तावर दिली आनंदाची बातमी, म्हणाला...

Marathi Actor: ‘चला हवा येऊ द्या’ फेम मराठी अभिनेत्याने दिवाळीच्या मुहूर्तावर दिली आनंदाची बातमी. दुसऱ्यांचा झाला बाबा.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 20, 2025, 02:11 PM IST
‘चला हवा येऊ द्या’ फेम अभिनेता झाला दुसऱ्यांदा बाबा, दिवाळीच्या मुहूर्तावर दिली आनंदाची बातमी, म्हणाला...

Ankur Wadhave: छोट्या पडद्यावरील सर्वाधिक लोकप्रिय आणि मनोरंजक विनोदी कार्यक्रम ‘चला हवा येऊ द्या’ हा  गेल्या दहा वर्षांपासून प्रेक्षकांचं मन जिंकत आहे. ‘चला हवा येऊ द्या’ शोमुळे अनेक नवीन कलाकार घराघरांत पोहोचले आणि प्रसिद्धीच्या झोतात आले आहेत. यामध्ये भारत गणेशपुरे, कुशल बद्रिके, श्रेया बुगडे यांच्यासारख्याच कलाकारांमध्ये अभिनेता अंकुर वाढवे हे नाव देखील विशेष ठरतं.

Add Zee News as a Preferred Source

अभिनेता अंकुर वाढवेने आपल्या अभिनय कौशल्य, टाइमिंग आणि मेहनतीच्या जोरावर मराठी मनोरंजनविश्वात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. सोशल मीडियावरही तो नेहमी सक्रिय असतो आणि चाहत्यांशी सतत संवाद साधत राहतो.

28 जून 2019 रोजी अंकुर वाढवेचा विवाह पार पडला होता आणि काही दिवसांपूर्वीच या जोडप्याने त्यांच्या लग्नाचा सहावा वाढदिवस साजरा केला. 2021 मध्ये त्याच्या घरी चिमुकलीचं आगमन झालं होतं आणि आता पुन्हा एकदा त्याच्या घरी आनंदाचा क्षण आला आहे.  अभिनेता अंकुर वाढवे हा दुसऱ्यांदा बाबा झाला आहे.

अंकुर दुसऱ्यांचा झाला बाबा

दिवाळीच्या खास मुहूर्तावर त्याने ही आनंदाची बातमी आपल्या चाहत्यांसोबत शेअर केली आहे. फेसबुकवर त्याने  शेअर केलेल्या फोटोमध्ये तो आपल्या नवजात बाळाचा चिमुकला हात हातात धरून असल्याचं दिसत आहे. त्यासोबतच त्याने हा फोटो शेअर करताना लिहिलं की, 'दुसऱ्यांदा बाबा झालो, यावेळी मुलगा झाला.

अंकुरच्या या फेसबुक पोस्टवर चाहत्यांनी आणि सहकलाकारांनी शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे. अनेकांनी त्याच्या या पोस्टवर कमेंट करत लिहिलं की, 'खूप खूप शुभेच्छा अंकुर, छोट्या राजकुमाराला आशीर्वाद.

अंकुर अभिनयासोबतच एक उत्तम कवी

वर्कफ्रंटबद्दल बोलायचं झालं तर अंकुर वाढवे ‘चला हवा येऊ द्या’मुळे घराघरांत प्रसिद्ध झाला. याशिवाय त्याने ‘गेलो गाव’, ‘गाढवाचं लग्न’, ‘सर्किट हाऊस’, ‘आम्ही सारे फर्स्ट क्लास’, ‘सायलेन्स’, ‘कन्हैय्या’ यांसारख्या अनेक नाटकांमध्ये दमदार भूमिका साकारल्या आहेत. तसेच ‘जलसा’ या मराठी चित्रपटातही त्याने काम केलं आहे. 

अभिनयासोबतच अंकुर हा एक उत्तम कवी म्हणूनही ओळखला जातो. दिवाळीच्या या सणावर वाढवे कुटुंबात आनंदाचं वातावरण आहे आणि चाहत्यांकडून 'हॅपी डबल दिवाळी' अशा शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.

FAQ

अंकुर वाढवे दुसऱ्यांदा बाबा कधी झाला आणि काय झालं?

अंकुर वाढवे दुसऱ्यांदा बाबा दिवाळीच्या खास मुहूर्तावर झाला. त्याने फेसबुकवर नवजात मुलाचा चिमुकला हात धरलेला फोटो शेअर करत सांगितलं की, 'दुसऱ्यांदा बाबा झालो, यावेळी मुलगा झाला.' चाहत्यांनी आणि सहकलाकारांनी शुभेच्छांचा वर्षाव केला, ज्यात 'खूप खूप शुभेच्छा, छोट्या राजकुमाराला आशीर्वाद' अशा कमेंट्स आहेत.

अंकुर वाढवेचं लग्न कधी झालं आणि त्यांचा वाढदिवस कसा साजरा झाला?

अंकुर वाढवेचं लग्न २८ जून २०१९ रोजी पार पडलं होतं. काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी लग्नाचा सहावा वाढदिवस साजरा केला. आता दुसऱ्या बाळाच्या आगमनाने वाढवे कुटुंबात 'हॅपी डबल दिवाळी' सारखा आनंद आहे.

अंकुर वाढवेचं पहिलं बाळ कधी आलं?

२०२१ मध्ये अंकुर वाढवे आणि त्यांच्या पत्नीला चिमुकली बाळ झालं होतं. आता दुसऱ्या बाळाच्या आगमनाने कुटुंब वाढलं असून, आनंद दुप्पट झाला आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Chala Hawa Yeu Dyababy boyMarathi Actressbaby boy secondankur wadhave baby boy

इतर बातम्या

'दु:खातही हसवणारा आर्यन!' लक्ष्य लालवानीने शाहरुख...

मनोरंजन