‘चला हवा येऊ द्या’ फेम अभिनेता झाला दुसऱ्यांदा बाबा, दिवाळीच्या मुहूर्तावर दिली आनंदाची बातमी, म्हणाला...

Ankur Wadhave: छोट्या पडद्यावरील सर्वाधिक लोकप्रिय आणि मनोरंजक विनोदी कार्यक्रम ‘चला हवा येऊ द्या’ हा गेल्या दहा वर्षांपासून प्रेक्षकांचं मन जिंकत आहे. ‘चला हवा येऊ द्या’ शोमुळे अनेक नवीन कलाकार घराघरांत पोहोचले आणि प्रसिद्धीच्या झोतात आले आहेत. यामध्ये भारत गणेशपुरे, कुशल बद्रिके, श्रेया बुगडे यांच्यासारख्याच कलाकारांमध्ये अभिनेता अंकुर वाढवे हे नाव देखील विशेष ठरतं.
अभिनेता अंकुर वाढवेने आपल्या अभिनय कौशल्य, टाइमिंग आणि मेहनतीच्या जोरावर मराठी मनोरंजनविश्वात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. सोशल मीडियावरही तो नेहमी सक्रिय असतो आणि चाहत्यांशी सतत संवाद साधत राहतो.
28 जून 2019 रोजी अंकुर वाढवेचा विवाह पार पडला होता आणि काही दिवसांपूर्वीच या जोडप्याने त्यांच्या लग्नाचा सहावा वाढदिवस साजरा केला. 2021 मध्ये त्याच्या घरी चिमुकलीचं आगमन झालं होतं आणि आता पुन्हा एकदा त्याच्या घरी आनंदाचा क्षण आला आहे. अभिनेता अंकुर वाढवे हा दुसऱ्यांदा बाबा झाला आहे.
दिवाळीच्या खास मुहूर्तावर त्याने ही आनंदाची बातमी आपल्या चाहत्यांसोबत शेअर केली आहे. फेसबुकवर त्याने शेअर केलेल्या फोटोमध्ये तो आपल्या नवजात बाळाचा चिमुकला हात हातात धरून असल्याचं दिसत आहे. त्यासोबतच त्याने हा फोटो शेअर करताना लिहिलं की, 'दुसऱ्यांदा बाबा झालो, यावेळी मुलगा झाला.
अंकुरच्या या फेसबुक पोस्टवर चाहत्यांनी आणि सहकलाकारांनी शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे. अनेकांनी त्याच्या या पोस्टवर कमेंट करत लिहिलं की, 'खूप खूप शुभेच्छा अंकुर, छोट्या राजकुमाराला आशीर्वाद.
वर्कफ्रंटबद्दल बोलायचं झालं तर अंकुर वाढवे ‘चला हवा येऊ द्या’मुळे घराघरांत प्रसिद्ध झाला. याशिवाय त्याने ‘गेलो गाव’, ‘गाढवाचं लग्न’, ‘सर्किट हाऊस’, ‘आम्ही सारे फर्स्ट क्लास’, ‘सायलेन्स’, ‘कन्हैय्या’ यांसारख्या अनेक नाटकांमध्ये दमदार भूमिका साकारल्या आहेत. तसेच ‘जलसा’ या मराठी चित्रपटातही त्याने काम केलं आहे.
अभिनयासोबतच अंकुर हा एक उत्तम कवी म्हणूनही ओळखला जातो. दिवाळीच्या या सणावर वाढवे कुटुंबात आनंदाचं वातावरण आहे आणि चाहत्यांकडून 'हॅपी डबल दिवाळी' अशा शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.
FAQ
