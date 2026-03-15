'मी कोणासोबतही झोपायला तयार आहे, पण...', रातोरात फेमस झालेल्या वडापाव गर्लला रडूच कोसळलं

Vada Pav Girl Viral Video: काही दिवसांपासून तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल अनेक चर्चा सुरू आहेत. विशेषतः तिच्या वैवाहिक नात्याबद्दल आणि दुसऱ्या लग्नाच्या चर्चांमुळे ती सोशल मीडियावर ट्रेंड होत आहे. अशातच एका पॉडकास्टमध्ये तिनं केलेलं विधान सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झालं आहे. या वक्तव्यामुळे अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलं आहे, तर काहींनी तिला तीव्र शब्दांत ट्रोल केलं आहे. त्यामुळे ‘वडा पाव गर्ल’ पुन्हा एकदा वादाच्या केंद्रस्थानी आली आहे.
‘चंद्रिका दीक्षित’ला ‘वडा पाव गर्ल’ म्हणून ओळख मिळाली ती दिल्लीतील तिच्या वडा पाव स्टॉलमुळे. सोशल मीडियावर तिचे व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर ती अचानक चर्चेत आली. तिच्या वेगळ्या स्टाइलमुळे आणि स्पष्ट बोलण्यामुळे ती अनेकांच्या नजरेत आली.
या लोकप्रियतेमुळे तिला प्रसिद्ध रिअॅलिटी शो Bigg Boss OTT 3 मध्ये सहभागी होण्याची संधीही मिळाली. त्या शोमुळे तिची ओळख देशभरातील प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचली आणि तिची सोशल मीडिया फॉलोइंगही वाढली.
अलिकडेच एका पॉडकास्टमध्ये बोलताना ‘चंद्रिका दीक्षित’ने आपल्या मुलाच्या संगोपनाबद्दल मनमोकळेपणाने मत मांडलं. त्या वेळी तिने आर्थिक अडचणी आणि आई म्हणून येणाऱ्या जबाबदाऱ्यांबद्दलही भाष्य केलं. या चर्चेदरम्यान तिनं अत्यंत धक्कादायक विधान केल्याचं अनेकांना वाटत आहे.
मुलाखतीत ‘चंद्रिका दीक्षित’ म्हणाली, 'मला खरंतर कशाचीही लाज नाही आहे. एक आई होण्याच्या नात्याने, मी एक खूप गंभीर गोष्ट इथे सांगत आहे. मला माहित नाही की लोक काय विचार करतील, किंवा जज करतील.. जर मला माझ्या मुलाचे संगोपन करण्यासाठी कुणासोबत झोपावे लागले तर, मी ते करेन..पण मी माझ्या मुलाला वाढवणारच'. तिचं हे वक्तव्य ऐकून सोशल मीडियावर अनेक प्रतिक्रिया उमटू लागल्या.
पॉडकास्टमधील हा व्हिडिओ क्लिप व्हायरल होताच नेटकऱ्यांनी विविध प्रतिक्रिया दिल्या. काहींना तिचं विधान धक्कादायक वाटलं, तर काहींनी तिच्या विचारांवर टीका केली. अनेकांनी तिच्या वक्तव्याला विरोध दर्शवत कष्ट करून मुलांचं संगोपन करण्याचा सल्ला दिला.
Chandrika Dixit aka Vada Pav Girl
She said that - If I have to sleep with someone to earn money to raise my child, I'll do it.
Why are modern empowered feminist girls always ready to do prostitution?
Why can't she get a job or sell vada pav for money?
Is this empowering? pic.twitter.com/ifxxbPkH7d
— ︎ ︎venom (@venom1s) March 14, 2026
तर काही सोशल मीडिया यूजर्सनी हा संपूर्ण प्रकार प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी केलेली नौटंकी असल्याचंही म्हटलं. त्यामुळे तिच्याभोवती पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला आहे. या प्रकरणामुळे ‘चंद्रिका दीक्षित’ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरली आहे.
दरम्यान, ‘चंद्रिका दीक्षित’च्या वैवाहिक आयुष्याबद्दलही अनेक चर्चा सुरू आहेत. तिचं आणि तिच्या पतीचं नातं तणावपूर्ण असल्याचं बोललं जात आहे. तिच्या पतीचं नाव युगम गेरा असून दोघांच्या नात्यात दुरावा निर्माण झाल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर ती लवकरच दुसरं लग्न करणार असल्याची चर्चा सोशल मीडियावर रंगली आहे. या सर्व घडामोडींमुळे तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल लोकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.