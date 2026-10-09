/मैत्री, महत्त्वाकांक्षा आणि गुन्हेगारीचा थरार अनुभवायला मिळणार; प्राइम व्हिडीओवर प्रदर्शित होणार ‘चार यार’!

मुंबई म्हटलं की स्वप्नांची नगरी, धावपळ आणि स्वतःचं अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी सुरू असलेली धडपड डोळ्यांसमोर येते. पण याच शहरात परिस्थितीशी दोन हात करताना एखादं चुकीचं पाऊल आयुष्य कसं बदलू शकतं, याची थरारक कहाणी आता प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. प्राइम व्हिडिओची आगामी हिंदी ओरिजिनल सीरिज ‘चार यार’ येत्या २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. मैत्री, संघर्ष आणि गुन्हेगारीच्या जगात अडकलेल्या चार तरुणांची ही कथा प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढवणारी ठरणार आहे.
२००० च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या मुंबईत घडणाऱ्या या कथेत जय, टोनी, साहिल आणि समीर या चार मित्रांची गोष्ट उलगडते. मध्यमवर्गीय परिस्थितीत वाढलेल्या या तरुणांसमोर कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्या पेलण्याचं आणि स्वतःच्या आयुष्यात काहीतरी मोठं करण्याचं आव्हान असतं. चांगल्या भविष्याची स्वप्नं पाहताना त्यांची रोजची धडपड सुरू असते. मात्र, परिस्थिती बदलण्याच्या प्रयत्नात घेतलेला एक निर्णय त्यांच्या आयुष्याला वेगळ्याच दिशेने घेऊन जातो. बघता बघता हे चौघे गुन्हेगारीच्या जगात अडकतात. गँगस्टर्सचा वाढता दबाव आणि पोलिसांचा ससेमिरा यामुळे त्यांच्यासमोर संकटांची मालिका उभी राहते. या सगळ्या गोंधळात त्यांची मैत्रीच त्यांना एकत्र ठेवते. पण प्रत्येक निर्णयासोबत धोका वाढत जातो. अशा परिस्थितीत हे चार मित्र संकटांवर मात करू शकतील का, हे पाहणं रंजक ठरणार आहे.
‘चार यार’मध्ये पुरव झा, नमन जैन, साकिब अय्युब आणि प्रयार्क मेहता हे कलाकार प्रमुख भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. त्यांच्यासोबत सई ताम्हणकर, सिकंदर खेर, दिव्येंदू भट्टाचार्य, राजेश तैलंग, चंकी पांडे आणि भगवती पेरुमल हे कलाकारही महत्त्वाच्या भूमिका साकारणार आहेत. या मालिकेचं दिग्दर्शन विनय वायकुळ यांनी केलं आहे. संबित मिश्रा आणि सौरभ सावंत यांनी मालिकेचं लेखन केलं असून, पिंक विंडो प्रॉडक्शन प्रायव्हेट लिमिटेडच्या बॅनरखाली प्रणती नगरशेठ, निरज नगरशेठ आणि पी. एस. श्याम यांनी निर्मितीची जबाबदारी सांभाळली आहे. बीबीसी स्टुडिओज इंडियाने विकसित केलेल्या या मालिकेच्या संकल्पनेत विनय वायकुळ, एस. हुसेन झैदी, संबित मिश्रा आणि सौरभ सावंत यांचा सहभाग आहे.
या मालिकेबद्दल बोलताना प्राइम व्हिडीओ आणि अॅमेझॉन एमजीएम स्टुडिओज इंडियाच्या ओरिजिनल्स विभागाचे संचालक आणि प्रमुख निखिल माधोक यांनी सांगितलं की, ‘चार यार’मध्ये मैत्री, महत्त्वाकांक्षा, विनोद आणि अनपेक्षित वळणं यांचा सुरेख मेळ साधण्यात आला आहे. नव्या कलाकारांना संधी देण्याच्या प्राइम व्हिडिओच्या भूमिकेचाही त्यांनी उल्लेख केला. या मालिकेतील तरुण कलाकारांच्या अभिनयाचं कौतुक करताना, विनय वायकुळ यांच्या दिग्दर्शनामुळे कथेला वेगळी ओळख मिळाल्याचं त्यांनी नमूद केलं. ही सीरिज प्रदर्शित झाल्यानंतर जगभरातील प्रेक्षकांना तिचा आनंद घेता येईल, याबद्दल त्यांनी उत्सुकता व्यक्त केली.
‘चार यार’चा जागतिक प्रीमियर २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार असून, ही सीरिज केवळ प्राइम व्हिडीओवर उपलब्ध असेल. भारतासह जगभरातील २४० हून अधिक देश आणि प्रदेशांमध्ये प्रेक्षकांना ही मालिका हिंदी भाषेत पाहता येणार आहे. मैत्रीच्या बळावर कठीण परिस्थितीचा सामना करणारे चार मित्र, मुंबईचं बदलतं वातावरण आणि गुन्हेगारीच्या जगात वाढत जाणारा धोका यामुळे ‘चार यार’ ही सीरिज प्रेक्षकांसाठी मनोरंजनाची एक वेगळी मेजवानी ठरू शकते.