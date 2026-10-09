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मैत्री, महत्त्वाकांक्षा आणि गुन्हेगारीचा थरार अनुभवायला मिळणार; प्राइम व्हिडीओवर प्रदर्शित होणार ‘चार यार’!

भारतातील एक्सक्लुझिव्ह ओरिजिनल्ससाठीच्या आघाडीच्या स्ट्रीमिंग सेवा प्राइम व्हिडीओने आज आपल्या आगामी हिंदी प्राइम ओरिजिनल मालिका ‘चार यार’च्या जागतिक स्ट्रीमिंग प्रीमियरची तारीख जाहीर केली. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Oct 09, 2026, 10:14 PM IST|Updated: Oct 09, 2026, 10:14 PM IST
मैत्री, महत्त्वाकांक्षा आणि गुन्हेगारीचा थरार अनुभवायला मिळणार; प्राइम व्हिडीओवर प्रदर्शित होणार ‘चार यार’!

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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