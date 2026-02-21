रितेश देशमुखचं छत्रपती शिवाजीच्या रूपात पाहून 'छावा' फेम विकी कौशल भारावला, पोस्टरवर केली खास Comment

शिवजयंतीच्या पवित्र मुहूर्तावर रितेश देशमुखच्या आगामी चित्रपट 'राजा शिवाजी'चे नवीन पोस्टर प्रदर्शित करण्यात आले आहे. या पोस्टरमध्ये रितेश देशमुख छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ऐतिहासिक भूमिकेत अप्रतिम दिसत आहेत. त्याच्या हातात भगवा ध्वज आणि तलवार असून, कपाळावर टिळा असलेला शिवरायांचा लूक प्रेक्षकांना अविस्मरणीय ठरला आहे. रितेशच्या या अवतारात छत्रपती शिवाजी महाराजांची शौर्य, धैर्य आणि करुणा स्पष्टपणे व्यक्त होतात. या पोस्टरने त्याच्या अभिनयाच्या शक्तीला एक वेगळीच उंची गाठली आहे.
यामध्ये रितेशच्या शरीरयष्टी आणि हावभावाच्या माध्यमातून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण भूमिकेचा सजीव अनुभव दिला जात आहे. पोस्टरवर रितेश शिवरायांच्या प्रसिद्ध रूपात, भगवा ध्वज उचलून, तलवार घेऊन, आणि कपाळावर टिळा लावलेले दिसत आहेत. त्याचा गहन आणि गंभीर चेहरा आणि त्याचा ठाम वावर शिवाजी महाराजांच्या शौर्यशाली व्यक्तिमत्वाची आठवण करून देतो. पोस्टरमधील या अद्वितीय लूकने रितेशच्या अभिनयाच्या क्षमतेला वाव दिला आहे.
रितेश देशमुखला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अवतारात पाहून अनेक चाहत्यांची आणि चित्रपट क्षेत्रातील दिग्गजांची प्रतिक्रिया आली आहे. त्यात प्रमुख नाव विकी कौशलचे आहे. विकी कौशल, ज्याने 'छावा' सिनेमात छत्रपती संभाजी महाराजांची भूमिका साकारली होती, त्याने रितेशच्या 'राजा शिवाजी' सिनेमाच्या पोस्टरवर सोशल मीडियावर कमेंट केली आहे. विकीने पोस्टरवर 'आबासाहेब...' अशी कमेंट केली आहे, जी सोशल मीडियावर तुफान चर्चेला कारणीभूत ठरली आहे. विकी कौशलने रितेशला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या रूपात पाहून दिलेल्या या आदरयुक्त कमेंटला चाहत्यांकडून खूप मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला आहे.
विकी कौशलने या कमेंटद्वारे रितेशला मानाचा मुजरा दिला आहे आणि त्याच्या अभिनयातील गडदतेला सलाम केला आहे. चाहत्यांच्या आणि सोशल मीडियावरील चर्चा यावरून असं दिसून येते की विकीने केलीली ही कमेंट शिवरायांच्या महान कर्तृत्वाची आठवण आणि त्याच्याबद्दलची कदर व्यक्त करणारी आहे. अनेक प्रेक्षक या कमेंटला 'शंभूराजेंनी शिवरायांना दिलेली साद' असे म्हणत आहेत, कारण या साक्षात्कारातून त्यांचा आदर आणि प्रेम दोन्ही स्पष्टपणे व्यक्त होत आहे.
विकी कौशलच्या या कमेंटला सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चा असून, चित्रपटसृष्टीतील अनेक दिग्गज कलाकार आणि निर्मात्यांनी रितेशच्या 'राजा शिवाजी' सिनेमाच्या पोस्टरवर प्रतिक्रियाही दिल्या आहेत. सायली संजीव, मिलाप झवेरी, रमेश तौरानी, विवेक ओबेरॉय, अनुपम खेर, अमृता खानविलकर, मनीष पॉल, राहुल देव, लिझेल रेमो डिसूझा, आणि मुश्ताक शेख यांसारख्या कलाकारांनी आणि निर्मात्यांनी पोस्टर शेअर करून रितेशला शुभेच्छा दिल्या आहेत. या प्रतिक्रियांनी चित्रपटाच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर एक सकारात्मक वातावरण निर्माण केले आहे.
'राजा शिवाजी' सिनेमा १ मे २०२६ रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सिनेमात रितेश देशमुख छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रमुख भूमिका साकारत आहे. रितेशच्या सोबतच जिनिलीया देशमुख, जितेंद्र जोशी, सलमान खान, भाग्यश्री, संजय दत्त, आणि फरदीन खान हे कलाकार प्रमुख भूमिकेत दिसणार आहेत. या सिनेमात मराठी आणि हिंदी कलाकारांचा एकत्रित समावेश करण्यात आलेला आहे, ज्यामुळे चित्रपट अधिक विविधतेने भरलेला असणार आहे.
रितेश आणि त्याच्या सहकलाकारांचा अभिनय, तसेच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ऐतिहासिक कार्यावर आधारित कथानक, यामुळे या चित्रपटाकडे प्रेक्षकांचा विशेष लक्ष असणार आहे. सिनेमाचे दिग्दर्शन, पटकथा आणि सर्व कला क्षेत्रातील कामगिरी एकत्रितपणे या सिनेमाला एका ऐतिहासिक टप्प्यावर पोहोचवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.