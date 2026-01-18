‘छावा’ समाजात तेढ निर्माण करणारा चित्रपट'; संगीतकार ए. आर. रहमान यांचे विधान

मुंबई: 2025 वर्षातील सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या चित्रपटांमध्ये गणला गेलेला ‘छावा’ पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. लक्ष्मण उतेकर दिग्दर्शित या भव्य ऐतिहासिक चित्रपटाला प्रेक्षकांनी अक्षरशः डोक्यावर घेतले होते. अभिनेता विक्की कौशल याने छत्रपती संभाजी महाराजांची भूमिका साकारत प्रेक्षकांची मने जिंकली होती. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पराक्रम, शौर्य आणि बलिदानाची गाथा मांडणाऱ्या या सिनेमाचा शेवट अनेक प्रेक्षकांसाठी भावनिक ठरला.
चित्रपटाचे संगीत ऑस्कर विजेते संगीतकार ए. आर. रहमान यांनी दिले होते. काही गाणी आणि पार्श्वसंगीताने अंगावर काटा आणला, तर काही प्रेक्षक आणि समीक्षकांनी संगीताच्या शैलीवर टीकाही केली होती. असे असतानाच, आता स्वतः या चित्रपटाला संगीत देणाऱ्या ए. आर. रहमान यांनी ‘छावा’बाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे.
बीबीसीला दिलेल्या एका मुलाखतीत ए. आर. रहमान यांनी स्पष्ट शब्दांत आपली भूमिका मांडली. ते म्हणाले, 'काही सिनेमे वाईट हेतूने तयार केले जातात आणि असे सिनेमे टाळण्याचा मी नेहमी प्रयत्न करतो. ‘छावा’ हा काही अंशी समाजात फूट पाडणारा सिनेमा आहे. माझ्या मते मतभेदांचा फायदा या चित्रपटाला मिळाला आहे.'या वक्तव्यामुळे अनेकांना आश्चर्य वाटले, कारण ‘छावा’च्या यशामागे रहमान यांच्या संगीताचाही मोठा वाटा असल्याचे मानले जाते.
रहमान यांनी पुढे आपली भूमिका स्पष्ट करत सांगितले की 'माझ्या मते शौर्य दाखवणे हा या सिनेमाचा खरा गाभा आहे. मी स्वतः दिग्दर्शक लक्ष्मण उतेकर यांना विचारले होते की संगीत देण्यासाठी तुम्हाला माझीच गरज का आहे? तेव्हा त्यांनी सांगितले की या कथेसाठी त्यांना फक्त मीच हवा आहे.' यावरून रहमान यांनी चित्रपटाच्या मूळ भावनेबाबत आदर व्यक्त केल्याचेही दिसून येते.
चित्रपटांचा समाजावर होणाऱ्या प्रभावाबाबत बोलताना रहमान म्हणाले 'लोक आपल्याला वाटते त्यापेक्षा खूप हुशार असतात. सिनेमांचा लोकांवर परिणाम होतोच, पण काय खरं आहे आणि काय खोटं, हे ओळखणारा आतला आवाज प्रत्येक माणसाकडे असतो. सिनेमाचा शेवट खिळवून ठेवणारा आहे, हे नक्की.'
रहमान यांनी ‘छावा’तील पात्रांबाबत भावनिक प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले 'छावामधील पात्र अतिशय प्रसिद्ध आहेत. ती प्रत्येक मराठ्याच्या रक्तात आहेत. सिनेमा संपल्यानंतर काही मुलींनी म्हटलेल्या सुंदर कविता ऐकून मी भारावून गेलो. अशा प्रकारे मराठी माणसाच्या हृदयाला भिडणाऱ्या सिनेमाला संगीत देणं हे माझं भाग्य आहे.'
वाद-विवादांपासून दूर पाहिले तर ‘छावा’ने बॉक्स ऑफिसवर ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. या चित्रपटाने 797.34 कोटी रुपयांची कमाई करत 2025 मधील सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या सिनेमांमध्ये आपले स्थान पक्के केले आहे. इतिहास, भावना आणि भव्यतेचा संगम असलेला ‘छावा’ आजही प्रेक्षकांच्या चर्चेचा विषय आहे. मात्र ए. आर. रहमान यांच्या ताज्या वक्तव्यामुळे या चित्रपटाकडे पाहण्याची दृष्टी पुन्हा एकदा बदलली असून, येत्या काळात या मुद्द्यावर आणखी प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे.