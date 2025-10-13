छाया कदम यांनी फिल्मफेअर पुरस्कार जिंकण्याचा गौरव मिळवला, तर किंग खानने त्यांना मिठी मारून अभिनंदन केले

Chhaya Kadam Wins Filmfare Award: ‘लापता लेडीज’ या चित्रपटातील ‘मंजू माई’ या भूमिकेसाठी छाया कदम यांना ‘सर्वोत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री’ हा फिल्मफेअरचा सन्मान मिळाला. या पुरस्कारामुळे फक्त छाया कदमच नव्हे, तर मराठी चित्रपटसृष्टीला देखील अभिमान वाटतो. ‘मंजू माई’ या भूमिकेत छाया यांनी केलेला अभिनय प्रेक्षक आणि समीक्षक दोघांनाही मंत्रमुग्ध करणारा ठरला. पुरस्कार जाहीर होताच छाया कदमच्या आनंदाला सीमा राहिली नाही. जेव्हा त्या स्टेजवर पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी गेल्या, तेव्हा बॉलिवूडचा सुपरस्टार शाहरुख खान देखील उपस्थित होता. भावूक झालेल्या छाया यांना शाहरुखनं मिठी मारून प्रोत्साहन दिलं आणि त्यांचे कौतुक केलं. एवढंच नाही, शाहरुखनं स्वतः छाया यांना मंचावरून खाली नेऊन त्यांच्या आनंदात सामील झाला, हा क्षण चाहत्यांसाठी खूप खास ठरला.
या प्रसंगावर छाया कदम म्हणाल्या, 'प्रत्येकवेळी वाटायचं की आता मला पुरस्कार मिळेलच. सगळेजण कौतुक करायचे, पण पुरस्कार काही मिळत नव्हता. यावेळी विचार करून ठेवलं होतं की अवॉर्ड मिळो किंवा न मिळो, छान तयार होऊन सोहळ्यात जायचं. खूप आभार… किरण, आय लव्ह यू… तू माझ्यावर इतका विश्वास ठेवलास. एका मराठी मुलीला तू उत्तर प्रदेशमधली मंजू माई बनवलंस… मला स्वतःला खात्री नव्हती की मी ही भूमिका करेन की नाही, पण तू नेहमी विश्वास ठेवला. हा पुरस्कार त्या सगळ्यांसाठी आहे जे लोक इंडस्ट्रीमध्ये अनेक वर्षे काम करत आहेत आणि नेहमी विचारतात—कधी होणार? कधी पुरस्कार मिळेल? मेरा टाइम कब आएगा? हा पुरस्कार त्यांच्यासाठी आहे.'
छाया कदमच्या या कामगिरीने मराठी अभिनेत्रींसाठी बॉलिवूडमध्ये नवीन उंची गाठली आहे. चाहत्यांकडून आणि इंडस्ट्रीमधून भरभरून कौतुक होत असून, हा पुरस्कार त्यांच्या मेहनतीला आणि समर्पणाला साजेसा ठरला आहे. यावेळी छाया कदमचा अभिनय आणि त्यांना मिळालेला सन्मान केवळ त्यांच्या करिअरसाठी नव्हे, तर संपूर्ण मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी अभिमानाचा क्षण ठरला.
FAQ
छाया कदमला फिल्मफेअर पुरस्कार कोणत्या भूमिकेसाठी मिळाला?
छाया कदम यांना ‘लापता लेडीज’ चित्रपटातील ‘मंजू माई’ या भूमिकेसाठी सर्वोत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री हा फिल्मफेअर पुरस्कार मिळाला.
पुरस्कार स्वीकारताना छाया कदमच्या सोबत कोण होता?
पुरस्कार स्वीकारताना बॉलिवूडचा सुपरस्टार शाहरुख खान उपस्थित होता. त्याने छाया कदमला मिठी मारून प्रोत्साहन दिलं आणि त्यांचे कौतुक केलं.
हा पुरस्कार छाया कदमसाठी का खास होता?
छाया कदमसाठी हा पुरस्कार खूप खास होता कारण त्यांनी अनेक वर्षांच्या मेहनतीनंतर हा मानाचा पुरस्कार जिंकला. तसेच, हा पुरस्कार मराठी चित्रपटसृष्टीसाठीही अभिमानाचा क्षण ठरला.