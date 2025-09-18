English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

महाराष्ट्र सोडा 'या' राज्यात 'दशावतार'ची प्रचंड क्रेझ, स्वत: मुख्यमंत्र्‍यांनी केला कलाकारांचा सन्मान

'दशावतार' चित्रपट प्रदर्शित झाल्यापासून बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालत आहे.  अशातच आता या चित्रपटाची इतर राज्यांमध्ये देखील क्रेझ बघायला मिळत आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 18, 2025, 05:19 PM IST
महाराष्ट्र सोडा 'या' राज्यात 'दशावतार'ची प्रचंड क्रेझ, स्वत: मुख्यमंत्र्‍यांनी केला कलाकारांचा सन्मान

Dashavatar : सध्या महाराष्ट्रासह दिल्ली,गोवा, आंध्रप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश आदि राज्यांमध्ये ज्या मराठी चित्रपटाचा तुफान डंका वाजतोय, त्या ‘दशावतार’ या ब्लॅाकबस्टर चित्रपटातील कलावंतांना गोव्याचे मुख्यमंत्री माननीय प्रमोद सावंत यांनी आग्रहाचे निमंत्रण दिले होते. यावेळी चित्रपटाच्या संपूर्ण टीमसह माननीय मुख्यमंत्री, गोवा भाजप प्रदेश अध्यक्ष दामू नाईक, झी स्टुडियोजचे व्यवसाय प्रमुख बवेश जानवलेकर आणि अनेक मान्यवर उपस्थित होते. 

Add Zee News as a Preferred Source

याप्रसंगी चित्रपटाच्या टीमला शुभेच्छा देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, "सिंधुदुर्ग, कारवार येथे मोठ्या प्रमाणात होणारा दशावतार हा कलाप्रकार गोव्यामध्ये देखील तितकाच लोकप्रिय आहे. मला आनंद आहे, या चित्रपटाच्या निमित्ताने दशावतार ही कला जागतिक पातळीवर जात आहे". यावेळी त्यांनी ज्येष्ठ कलाकार दिलीप प्रभावळकर यांचा सन्मान केला आणि अधिकाधिक लोकांपर्यंत हा चित्रपट जावा, यासाठी शुभेच्छा दिल्या. यावेळी दशावतार चित्रपटाचे स्पेशल स्क्रिनींगही करण्यात आले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि सर्व मान्यवरांनी या चित्रपटाचा आस्वाद घेतला. 

गोवा बॉर्डर परिसरातच चित्रीकरण

चित्रपटाचे दिग्दर्शक सुबोध खानोलकर म्हणाले, 'एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आमंत्रण द्यावं आणि आम्हाला इथे बोलावणं हा आमच्या चित्रपटाचा मोठा सन्मान आहे. आम्ही कुडाळ आणि गोवा बॉर्डर परिसरातच चित्रीकरण केले आहे. दशावतार हा लोककलाप्रकार जितका महाराष्ट्राच्या कोकण प्रांतांत लोकप्रिय आहे तितकाच तो गोव्याच्या भूमीतही विशेष प्रसिद्ध आहे. गोव्याच्या सांस्कृतिक परंपरेत दशावतारचे खेळ आजही आपली मोहोर उमटवत आहेत. 

त्यामुळेच ‘दशावतार’ हा चित्रपट महाराष्ट्राइतकाच गोव्यातील रसिकांनीही डोक्यावर घेतला आहे. झी स्टुडिओज प्रस्तुत, ओशन फिल्म कंपनी आणि ओशन आर्ट हाऊसची निर्मित आणि नव्या दमाचे दिग्दर्शक सुबोध खानोलकर दिग्दर्शित ‘दशावतार’ चित्रपटाने भव्यतेचे एक नवे समीकरण मांडले आहे. कोकणातील कलासंस्कृती, तिथल्या रूढी परंपरा या थोड्या अधिक फरकाने गोव्याशी साधर्म्य साधणाऱ्या असल्याने ‘दशावतार’ चित्रपटाने गोंयकरांचीही मने जिंकली आहेत. 

'दशावतार'चा जगभरात डंका

दिग्गज अभिनेते दिलीप प्रभावळकर यांची ‘दशावतार ‘ मध्ये अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका असून त्यांच्या अभिनयाची जादू रसिकांना पुन्हा एकदा या चित्रपटात अनुभवता येत आहे. तर महेश मांजरेकर, भरत जाधव, विजय केंकरे, सिद्धार्थ मेनन, प्रियदर्शिनी इंदलकर, अभिनय बेर्डे , सुनील तावडे, रवी काळे, लोकेश मित्तल, आरती वडगबाळकर अशा अनेक दमदार कलाकारांच्या या चित्रपटात अत्यंत महत्त्वाच्या भूमिका आहेत. कोकण, सिंधुदुर्ग आणि गोव्याच्या लाल मातीतील ‘दशावतार‘ आता भारतभरातच नाही तर जगभरात रसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवत आहे. 

या चित्रपटाला बॉक्स ऑफिसवर सगळीकडेच प्रेक्षकांचा झंझावाती प्रतिसाद मिळत असून लहान मुलांपासून ते वयस्करांपर्यंत, मराठीच नाही तर अमराठी प्रेक्षकांमध्येही उदंड लोकप्रियता ‘दशावतार ‘ चित्रपट मिळवत आहे. हा चित्रपट मराठी भाषेत बनलेला असला तरी त्याचा विषय सार्वत्रिक आहे. म्हणूनच तो कुठल्याही भाषेपुरता, प्रांतापुरता मर्यादित नसून त्याची भाषा ही चित्रभाषा आहे. आणि त्यामुळेच भाषा आणि प्रांताची चौकट मोडून तो प्रत्येक रसिक मनाला भिडत आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Dashavatar movieDilip Prabhavalkar filmsMarathi cinema hitsDashavatar box office collectionGoa movie screening

इतर बातम्या

Viral News : 'तुमचा मुलगा वाचणार नाही,' डॉक्टरांन...

विश्व