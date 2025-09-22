अखेर भूषण प्रधान-केतकी नारायणच्या त्या फोटोमागचं गुपित उलगडलं ! लग्नाआधीच मेटरनिटी शूट? अखेर भूषण प्रधान-केतकी नारायणच्या त्या फोटोमागचं गुपित उलगडलं ! लग्नाआधीच मेटरनिटी शूट?

मराठी सिनेसृष्टीत प्रेक्षकांना नेहमीच वेगवेगळ्या कथा आणि नवनवीन प्रयोगांची भेट मिळते. अशातच आता मराठी चित्रपटसृष्टीत आणखी एका नवीन चित्रपटाची भर पडणार आहे, ज्याचे नाव आहे ‘तू माझा किनारा’. या चित्रपटात दोन खास चेहरे पहिल्यांदाच एकत्र येत आहेत अभिनेता भूषण प्रधान आणि अभिनेत्री केतकी नारायण. काही दिवसांपूर्वी भूषण प्रधान आणि केतकी नारायणने काही एकत्र फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले होते. हे फोटो पाहून चाहत्यांमध्ये जोरदार चर्चा सुरू झाली की, कदाचित ही जोडपे एकमेकांना डेट करत आहेत. मात्र, काही काळानंतर समोर आले की, हे फोटो त्यांच्या आगामी चित्रपट ‘तू माझा किनारा’ च्या प्रमोशनचा भाग होते. या गोष्टीने चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आणखी वाढवली आहे. भूषण प्रधान ने मराठी चित्रपटसृष्टीत ‘घरत गणपती’, ‘जुनं फर्निचर’ यांसारख्या चित्रपटांमधून आपल्या अभिनयाची वेगळी छाप सोडली आहे. त्यांच्या अभिनयाची शैली, नैसर्गिकता आणि विविध भूमिका सादर करण्याची क्षमता प्रेक्षकांच्या मनावर ठसठशीत प्रभाव पाडते. तर, केतकी नारायण ने मराठी चित्रपटांसोबतच तेलुगू, मल्याळम आणि हिंदी चित्रपटांमध्येही काम करून स्वतःची एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. तिने ‘युथ’, ‘83’ सारख्या चित्रपटांमध्ये आपल्या अभिनयाची छाप सोडली असून, तिच्या अभिनयातील भावनात्मक गती आणि पात्रांची खरीखुरी मांडणी प्रेक्षकांना नेहमीच भावते. ‘तू माझा किनारा’ या चित्रपटाची कथा सध्या गुलदस्त्यात आहे, परंतु चित्रपट प्रेक्षकांच्या भावनांना नक्कीच स्पर्श करेल असा अंदाज वर्तवला जात आहे. या चित्रपटात प्रेम, निष्ठा आणि जीवनातील संघर्ष यांचा सुंदर संगम प्रेक्षकांना अनुभवायला मिळणार आहे. चित्रपटाचे दिग्दर्शन आणि संगीतमाध्यम देखील अत्यंत प्रभावी असल्याचे सांगितले जात आहे. हा चित्रपट 31 ऑक्टोबर 2025 रोजी प्रदर्शित होणार आहे. प्रेक्षक उत्सुकतेने या चित्रपटासाठी प्रतीक्षा करत आहेत, कारण भूषण प्रधान आणि केतकी नारायणची ही नवीन जोडी पडद्यावर कशी जादू दाखवते, हे पाहण्यासारखे ठरणार आहे. सोशल मीडियावरही या जोडीच्या एका फ्रेमची चाहत्यांनी खूप तारीफ केली असून, चित्रपटाबाबत चर्चा जोरात सुरू आहे. अशा प्रकारे, ‘तू माझा किनारा’ हा चित्रपट मराठी सिनेसृष्टीतील एका नवा अध्यायाची सुरुवात करणार असल्याचे दिसते, जिथे अभिनय, कथा आणि संगीत यांचा सुंदर संगम प्रेक्षकांच्या मनावर घर करेल.
FAQ
‘तू माझा किनारा’ चित्रपटात कोणत्या कलाकारांची भूमिका आहे?
या चित्रपटात भूषण प्रधान आणि केतकी नारायण मुख्य भूमिकेत आहेत. दोघेही पहिल्यांदाच एकत्र पडद्यावर दिसणार आहेत.
हा चित्रपट कधी प्रदर्शित होणार आहे?
‘तू माझा किनारा’ 31ऑक्टोबर 2025 रोजी सर्वत्र प्रदर्शित होणार आहे.
भूषण प्रधान-केतकी नारायणचे फोटो का चर्चेत आले होते?
काही दिवसांपूर्वी त्यांनी सोशल मीडियावर एकत्र फोटो शेअर केले होते. या फोटोमुळे चाहत्यांमध्ये चर्चा सुरू झाली होती की कदाचित ते डेट करत आहेत. मात्र, नंतर समजले की हे फोटो त्यांच्या आगामी चित्रपट ‘तू माझा किनारा’ च्या प्रमोशनचा भाग होते.