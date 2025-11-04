बिबट्याच्या हल्ल्यात चिमुकल्याचा बळी; हेमंत ढोमेचा संताप 'मानवच प्राण्यांचे...!'

शिरूर तालुक्यातील बेट भागात बिबट्यांच्या हल्ल्यांचा सिलसिला अखंड सुरू असून, या हल्ल्यांनी ग्रामस्थांच्या मनात प्रचंड भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. गेल्या 15 दिवसांत दोन लहान मुलांसह एका ज्येष्ठ महिलेचा मृत्यू झाल्यानं परिसरात आधीच भीती आणि तणावाचं सावट पसरलेलं असताना, रविवारी 2 नोव्हेंबर, दुपारी पुन्हा एकदा बिबट्याच्या हल्ल्यात निरागस मुलाचा बळी गेला. ही दुर्दैवी घटना शिरूर तालुक्यातील पिंपरखेड गावात दुपारी पावणेचारच्या सुमारास घडली. या हल्ल्यात 13 वर्षीय रोहन विलास बोंबे या चिमुकल्याचा जागीच मृत्यू झाला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पिंपरखेड येथील आंबेवाडी परिसरात विलास बोंबे यांचे घर असून, त्यांच्या घराच्या आजूबाजूला उसाची शेती आहे. दुपारी साडेतीनच्या सुमारास रोहन घरासमोरील शेतात शौचासाठी गेला होता. त्याचवेळी जवळ दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने अचानक त्याच्यावर झडप घातली. बिबट्याने त्याला ओढत शेजारच्या उसाच्या शेतात नेलं आणि मानेला चावा घेतला. यात रोहनचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेनंतर परिसरातील नागरिक आणि ग्रामस्थांनी धाव घेतली. घटनेची माहिती मिळताच पोलिस आणि वनविभागाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. मात्र, तोपर्यंत बिबट्या पसार झाला होता. गेल्या काही दिवसांपासून या परिसरात बिबट्यांचा मुक्त संचार सुरू आहे. वनविभागाने पिंजरे लावून शोधमोहीम सुरू केली असली तरी अजूनही बिबट्यांना पकडण्यात यश आलेलं नाही.
गेल्या दोन आठवड्यांत दोन लहान मुलं आणि एका ज्येष्ठ महिलेचा बळी गेल्यानं नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप आहे. गावातल्या अनेक शेतकऱ्यांनी रात्री शेतात जाणं बंद केलं आहे. महिला आणि मुलांना घराबाहेर न जाण्याच्या सूचना देण्यात येत आहेत. ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडून ठोस आणि कायमस्वरूपी उपाययोजनांची मागणी केली आहे.
या घटनेनंतर मराठी अभिनेता आणि दिग्दर्शक हेमंत ढोमे यांनी त्यांच्या अधिकृत X (ट्विटर) अकाउंटवरून तीव्र शब्दांत प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी बिबट्याच्या पावलांचे ठसे असलेले फोटो शेअर करत शासनावर आणि लोकप्रतिनिधींवर निशाणा साधला आहे. ढोमे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं आहे 'पुन्हा एक हल्ला आणि अजून एक चिमुकला मृत्युमुखी! माझ्या पिंपरखेड गावात रोहन बोंबे या लहानग्याचा बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला. सरकारकडे पुन्हा एकदा मागणी आहे की लवकरात लवकर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यात याव्यात. आज लोकांनी कायदा हातात घेतला आहे. गेल्या काही दिवसांत माझ्या भागात 11 मृत्यू झाले आहेत. चित्र अत्यंत भयानक आहे. प्रचंड भीती आहे. पशुधनाचं नुकसान तर मोजताही येत नाही. आधीच अस्मानी संकटानं कंबरडं मोडलंय, आता हे जंगली संकट!'
हेमंत ढोमे यांनी पुढे लिहिलं 'आता सहनशक्तीचा अंत होणार आहे! लोक कायदा हातात घेतील, याआधीच human-wildlife conflict वर शाश्वत उपाययोजना आणि कायदे आखले जावेत. जनजागृती गरजेची आहे. जवळपास 20 वर्षांपूर्वी विद्या अथ्रेया यांनी यावर मोठं काम केलं होतं, पण त्याकडे दुर्लक्ष झालं. आपण जंगलात शिरलो, हे खरं आहे; पण जंगलापासून दूर राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना याची किंमत चुकवावी लागत आहे. जंगल संपवणाऱ्यांमुळे वर्षानुवर्षे शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचं जगणं कठीण झालं आहे.' तसंच, ढोमे यांनी अमोल कोल्हे सोडल्यास इतर लोकप्रतिनिधी या गंभीर विषयाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचीही खंत व्यक्त केली.
दरम्यान, वनविभागाकडून पिंजरे बसवून आणि रात्री गस्त घालून बिबट्यांचा शोध सुरू आहे. मात्र, अद्याप त्यात यश आलं नाही. नागरिकांचा संताप उफाळून आला असून, प्रशासनावर निष्क्रियतेचे आरोप होत आहेत. ग्रामस्थांचा इशारा आहे की, जर तातडीने ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत, तर ते मोठ्या आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारतील.
शिरूर तालुक्यातील पिंपरखेड, बेलवंडी, आंबेवाडी आणि आसपासच्या भागात गेल्या काही महिन्यांपासून बिबट्यांचा वावर वाढल्याचं स्पष्ट दिसतंय. शेतकऱ्यांच्या पाळीव जनावरांवरही वारंवार हल्ले होत आहेत. वनक्षेत्र कमी होत चालल्याने आणि शेती क्षेत्रात उसाची लागवड वाढल्याने बिबट्यांना लपण्याची आणि शिकार शोधण्याची सोय होते, असं वनतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. शिरूर तालुक्यातील ही सलग चौथी घटना असल्याने नागरिक भयभीत आहेत. तर हेमंत ढोमे यांसारख्या सेलिब्रिटींनी पुढे येऊन आवाज उठवल्यानं या समस्येकडे प्रशासनाचं लक्ष वेधलं जाण्याची अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
FAQ
शिरूर तालुक्यात बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत मुलाचे नाव काय आहे?
बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत झालेल्या मुलाचे नाव रोहन विलास बोंबे (वय 13) आहे. ही घटना शिरूर तालुक्यातील पिंपरखेड गावात रविवारी दुपारी घडली.
हेमंत ढोमे यांनी या घटनेवर काय प्रतिक्रिया दिली?
मराठी अभिनेता आणि दिग्दर्शक हेमंत ढोमे यांनी या घटनेनंतर सोशल मीडियावर तीव्र संताप व्यक्त केला. त्यांनी पोस्ट शेअर करत म्हटलं, 'आता सहनशक्तीचा अंत होणार आहे! लोक कायदा हातात घेतील याआधीच मानव–वन्यजीव संघर्षावर ठोस उपाययोजना कराव्यात.'
प्रशासन आणि वनविभागाने या प्रकरणी काय पावले उचलली आहेत?
वनविभागाने परिसरात पिंजरे लावून बिबट्यांचा शोध सुरू केला आहे. तसेच रात्री गस्त वाढवण्यात आली आहे. मात्र, अद्याप बिबट्याला पकडण्यात यश आलेले नाही. नागरिकांनी प्रशासनाकडे कायमस्वरूपी उपाययोजनांची मागणी केली आहे.