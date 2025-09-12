37 वर्षीय अभिनेत्याचा इमारतीवरून पडून मृत्यू, मनोरंजन क्षेत्रात शोककळा

Yu Menglong : चिनी मनोरंजन सृष्टीला आणि त्यांच्या चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. लोकप्रिय अभिनेता, गायक आणि मॉडेल यू मेंगलोंग याचे अवघ्या 37 व्या वर्षी अचानक निधन झाले. बीजिंग येथे इमारतीवरून पडल्याने त्याचा मृत्यू झाला. ही दुर्दैवी घटना 11 सप्टेंबर रोजी घडली असून त्यावेळी तो घटनास्थळीच मृत्युमुखी पडला. त्याच्या निधनाची बातमी समोर येताच सोशल मीडियावर शोककळा पसरली असून चाहत्यांनी आणि सहकाऱ्यांनी हळहळ व्यक्त केली.
यू मेंगलोंग याच्या व्यवस्थापन टीमने शोक व्यक्त करत अधिकृत निवेदन जारी केले आहे. यामध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की, 'आमच्या प्रिय मेंगलोंग यांचे निधन झाले आहे ही बातमी अत्यंत दुःखद आहे. पोलिसांनी तपास करून कोणत्याही गुन्हेगारी कटाचा संशय नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. आम्ही त्यांच्या आत्म्यास शांती मिळो आणि त्यांच्या जवळच्या लोकांना या दुःखाचा सामना करण्यासाठी ताकद मिळो अशी प्रार्थना करतो' असं म्हटलं आहे.
ही बातमी सर्वप्रथम एका पापाराझीने वीबो या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शेअर केली. त्यानुसार, यू मेंगलोंगने 9 सप्टेंबरच्या रात्री मित्रांसोबत जेवण केले होते. रात्री साधारण 2 वाजता तो त्याच्या खोलीत गेला आणि दरवाजा आतून बंद केला. दुसऱ्या दिवशी सकाळी मित्र बाहेर पडताना त्याला यू मेंगलोंग खोलीत सापडला नाही. तपास घेतला असता समजले की तो इमारतीच्या खालच्या मजल्यावर पडला होता. शेजाऱ्याने तत्काळ पोलिसांना कळवले.
पोलिस तपासानुसार इमारतीच्या 5 व्या मजल्याची खिडकी फुटलेली आढळून आली. त्यावरून तो त्याच मजल्यावरून खाली पडल्याचे स्पष्ट झाले. पोलिसांनी तपास करून कोणताही गुन्हेगारी कट नसल्याचे जाहीर केले.
यू मेंगलोंगच्या अचानक निधनाने चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. अवघ्या 37 व्या वर्षी त्याने अभिनय, गाणे आणि मॉडेलिंग या क्षेत्रात स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण केले होते. त्याच्या स्मृती आजही चाहत्यांच्या मनात जिवंत राहतील.
यू मेंगलोंगच्या निधनाने चिनी मनोरंजन क्षेत्रावर शोककळा पसरली आहे. त्याचे अभिनय, संगीत आणि वैयक्तिक आकर्षण यामुळे त्याने चाहत्यांच्या मनावर कायमचा ठसा उमटवला. त्याच्या कामाची आणि व्यक्तिमत्त्वाची आठवण चाहत्यांच्या मनात सदैव राहील. त्याच्या आत्म्यास शांती लाभो हीच प्रार्थना.
FAQ
1. यू मेंगलोंग कोण होते?
यू मेंगलोंग हे चिनी अभिनेते, गायक, मॉडेल आणि चित्रपट दिग्दर्शक होते. त्यांचा जन्म 15 जून 1988 रोजी शिनजियांग प्रांतातील ऊरुमकी येथे झाला होता. ते ‘गो प्रिंसेस गो’ आणि ‘इटरनल लव्ह’ सारख्या सीरिजमधील भूमिकांसाठी प्रसिद्ध होते.
2. यू मेंगलोंग यांचे निधन कसे झाले?
यू मेंगलोंग यांचे निधन 11 सप्टेंबर 2025 रोजी बीजिंगमधील चाओयांग जिल्ह्यातील एका निवासी इमारतीवरून पडल्याने झाले. ते 37 वर्षांचे होते आणि घटनास्थळीच मृत्युमुखी पडले.
3. निधनाची घटना कशी घडली?
9 सप्टेंबर 2025 रोजी रात्री यू मेंगलोंग यांनी मित्रांसोबत जेवण केले. रात्री सुमारे 2 वाजता ते मित्रांच्या घरी खोलीत गेले आणि दरवाजा आतून बंद केला. दुसऱ्या सकाळी मित्रांना ते सापडले नाहीत. तपासात समजले की, ते इमारतीच्या 5 व्या मजल्याच्या खिडकीतून खाली पडले होते. शेजाऱ्याने पोलिसांना कळवले.