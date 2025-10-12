English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
चिन्मय मांडलेकरने उघड केलं रहस्य ; भाऊ कदमसाठी भूमिका ठरवलेली होती

Chinmay Mandlekar talks about Bhau Kadam's role:अभिनेता, लेखक आणि दिग्दर्शक अशा विविध भूमिका निभावणारा चिन्मय मांडलेकर नुकताच प्रदर्शित झालेल्या ‘इन्स्पेक्टर झेंडे’ सिनेमावर खुलासा करताना दिसला. 

Oct 12, 2025
अभिनेता, लेखक आणि दिग्दर्शक अशा विविध भूमिका निभावणारा चिन्मय मांडलेकर नुकताच प्रदर्शित झालेल्या ‘इन्स्पेक्टर झेंडे’ सिनेमावर खुलासा करताना दिसला. हा सिनेमा माजी पोलिस अधिकारी मधुकर झेंडे यांच्या 1986 सालच्या प्रकरणावर आधारित आहे, ज्यात त्यांनी गुन्हेगार चार्ल्स सोभराज याला अटक केली होती. सिनेमात सत्य घटनेवरून प्रेरणा घेऊन कलाकृती तयार करण्यात आली आहे, पण त्यात बराचसा भाग फिक्शनल आहे, असं चिन्मयने स्पष्ट केलं.

सत्य घटनेवर आधारित सिनेमे तयार करताना आव्हाने

चिन्मय मांडलेकरने सांगितलं, 'खऱ्या आयुष्यात सिनेमासारखी पटकथा नसते, क्लायमॅक्स नसतो. त्यामुळे सत्य घटनेवरून सिनेमाचं रूप देणं हे मोठं आव्हान असतं. ‘इन्स्पेक्टर झेंडे’ सत्य घटनेवरून प्रेरित असला तरी पूर्णतः तसं घडलं होतं असं आम्ही सांगत नाही. हा माहितीपट नसून मनोरंजनाचा सिनेमा आहे, त्यामुळे सत्य घटना असली तरी बराचसा भाग फिक्शनल आहे.' सिनेमाला वेब सीरिजच्या स्वरूपात तयार करण्याचा विचार का केला नाही, असा प्रश्न विचारल्यावर चिन्मयने उत्तर दिलं की, 'सिनेमाची कथा फक्त २१ दिवसांच्या कालावधीवर आधारित आहे चार्ल्स 16 मार्च, 1986 रोजी जेलमधून पळून जातो आणि ६ एप्रिलला पकडला जातो. एवढ्या कमी कालावधीवर सीरिज करण्याचा काही अर्थ नव्हता. त्यामुळे सिनेमाच्या चौकटीतच गोष्टी सांगणं योग्य ठरलं.'

कलाकारांची निवड आणि कास्टिंग

सिनेमातल्या कलाकारांची अचूक कास्टिंग हा देखील यशाचा मोठा घटक ठरला. चिन्मयने सांगितलं, 'निर्माता ओम राऊत, मला आणि संपूर्ण टीमला मनोज वाजपेयी हेच झेंडे यांच्या भूमिकेसाठी हवे होते, आणि ते मिळाले. पाटील यांच्या भूमिकेसाठी भाऊ कदम यांचंच नाव डोळ्यांसमोर होतं; त्यांना वेळ नसता तर कुणाचा विचार केला असता, याची कल्पनाच करू शकत नाही. गिरीजाचं नावही आधीपासून ठरलं होतं. त्यात ओमकार राऊत आणि हरिश दुधाडे या नावांचा समावेश झाला. अभिनेता जिम सर्भ याची ‘रॉकेट बॉइज’ सीरिज पाहिल्यामुळे त्याची निवड झाली.' चिन्मयने पुढे सांगितलं की, हवे असलेले कलाकार मिळाल्यामुळे पुढची सर्व प्रक्रिया सुलभ आणि सुरळीत झाली. ‘इन्स्पेक्टर झेंडे’ सिनेमाने केवळ कथानकामुळेच नाही तर कलाकारांच्या अभिनयामुळेही प्रेक्षकांचे मन जिंकले आहे. सिनेमातली सत्य घटना आणि फिक्शनचा उत्तम समन्वय हेच यशाचे मुख्य कारण ठरले आहे.

FAQ
‘इन्स्पेक्टर झेंडे’ सिनेमाचा विषय काय आहे?
सिनेमा माजी पोलिस अधिकारी मधुकर झेंडे यांच्या 1986 सालच्या प्रकरणावर आधारित आहे, ज्यात त्यांनी गुन्हेगार चार्ल्स सोभराज याला अटक केली होती. सिनेमात सत्य घटनेवरून प्रेरणा घेऊन कलाकृती तयार केली आहे, परंतु त्यात बराचसा भाग फिक्शनल आहे.

सिनेमाला वेब सीरिजच्या स्वरूपात का बनवले नाही?
चिन्मय मांडलेकरने सांगितलं की, कथा फक्त 21 दिवसांच्या कालावधीवर आधारित आहे (चार्ल्स 16 मार्च, 1986 रोजी जेलमधून पळून जातो आणि 6 एप्रिलला पकडला जातो). एवढ्या कमी कालावधीवर सीरिज तयार करण्याचा काही अर्थ नव्हता, म्हणून सिनेमाच्या चौकटीतच कथा मांडली गेली.

सिनेमात कलाकारांची निवड कशी केली गेली?
सिनेमात मनोज वाजपेयी झेंडे यांच्या भूमिकेसाठी, भाऊ कदम पाटीलच्या भूमिकेसाठी आणि जिम सर्भ याची निवड त्यांच्या आधीच्या कामावरून केली गेली. चिन्मयने सांगितलं की, हवे असलेले कलाकार मिळाल्यामुळे सिनेमाची प्रक्रिया सुरळीत पार पडली.

