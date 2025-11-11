‘तुम्ही 'जय भीम'वाले आहात का? विचारल्यावर मी...’; अभिनेत्रीनं जाहीर कार्यक्रमात केलेलं विधान चर्चेत

Actress On Jai Bhim Community: अनेकदा कलाकार सामाजिक विषयांवर थेट भाष्य करण्यास घाबरतात. आपल्या प्रतिमेवर याचा काय परिणाम होईल, आपल्याला आर्थिक नुकसान तर होणार नाही ना? यासारख्या गोष्टींचा विचार करुन बऱ्याच वेळा कलाकार न बोलण्याची भूमिका घेतात. मात्र प्रत्येकजण याच विचारसरणीचा असतो असं नाही. असेही अनेक कलाकार आहेत जे अगदी थेट भूमिका घेतात आणि त्याबद्दल बोलतात ही. अशाच कलाकारांपैकी एक म्हणजे अभिनेत्री चिन्मयी सुमित! मराठी शाळांमधील शिक्षणाचा मुद्दा असो, सामाजिक मुद्दा असो किंवा आपलं मत मांडणं असो चिन्मयीची विधानं खरोखरच विचार करायला भाग पडतात. नुकत्याच एका कार्यक्रमामध्ये चिन्मयीने सामाजिक प्रश्नासंदर्भात बोलताना तिला आलेला अनुभव सांगितला आहे.
बिनधास्त व्यक्तिमत्त्वासाठी आणि सामाजिक विषयांवरील स्पष्ट मतांसाठीही ओळखल्या जाणाऱ्या चिन्मयीने महिलांसंदर्भातील एका कार्यक्रमात तिच्या 'जय भीम' बोलण्याच्या सवयीबद्दल भाष्य केलं. नुकत्याच पार पडलेल्या अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेच्या 13 व्या महाराष्ट्र अधिवेशनाला चिन्मयीने हजेरी लावली होती. यावेळेस बोलताना चिन्मयीने, "मला खूप लोक विचारतात की, तुम्ही जय भीम वाले आहात का? मला अनेकदा नमस्कार करतात तेव्हा मी 'जय भीम' म्हणते. तर हो मी जय भीम आहे, मी आंबेडकरांची आहे. वेगवेगळ्या लोकांचे फॅन असतात तशी मी आंबेडकरांची फॅन आहे," असं म्हटलं.
एवढ्यावरच न थांबता चिन्मयीने, "आपण सगळ्यांनी जय भीम म्हटलं पाहिजे कारण आपण जनवादी संघटनेच्या कार्यकर्त्या आहोत. जनवादी म्हणजे लोकशाही आणि माणूस म्हणून आपल्याला दर्जा आहे असं मानून महिला संघटना चालवणारे लोक, समानतेवर आधारित समाज असावा असं स्वप्न पाहणारे लोक किंवा महिला या प्रथम माणूस आहेत याची आठवण करून देणारी ही संघटना आहे. त्यामुळे मला वाटतं की आपल्या सर्वांना माणसाचा दर्जा जो दिला तो आपल्या राज्यघटनेने आणि त्या राज्यघटनेचे घटनाकार म्हणून बाबासाहेबांप्रतीची कृतज्ञता व्यक्त करायला हवी. ती माझ्या आयुष्यात माझ्या प्रत्येक नमस्कारनंतर व्यक्त व्हावी म्हणून मी नेहमी जय भीम म्हणते," असंही सांगितलं.
'आभाळमाया', 'समांतर', 'बन मस्का', 'जीव झाला येडापिसा' यांसारख्या लोकप्रिय मालिकांमध्ये, तसेच 'फास्टर फेणे', 'मुरांबा', 'पोरबझार' यांसारख्या चित्रपटांमध्ये चिन्मयीने महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारल्या आहेत. चिन्मयी मराठी अभ्यास केंद्राच्या 'मराठी माध्यमाच्या शाळांच्या सदिच्छादूत' म्हणून मराठी भाषा संवर्धनाच्या चळवळीत सक्रिय सहभाग घेते.