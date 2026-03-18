‘चोली के पीछे चालतं, मग हे का नाही?', नोराच्या कथित अश्लील गाण्यावर दिग्दर्शकाच्या पत्नीचा सवाल

कन्नड चित्रपट ‘केडी: द डेविल’ मधील ‘सरके चुनर तेरी सरके’ या गाण्यावर सध्या मोठा वाद उभा आहे. या गाण्याचे बोल अत्यंत अश्लील आणि घाणेरडे असल्याचा आरोप झाल्यानंतर, सर्व प्रमुख डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवरून हे गाणं हटवण्यात आलं. नोरा फतेही आणि संजय दत्त यांच्या अभिनयाने सजलेले हे गाणं अनेक लोकांच्या टीकेचा विषय बनले आहे. या वादामुळे चित्रपटाचे दिग्दर्शक प्रेम आणि त्याची पत्नी रक्षिता यांनाही सोशल मीडियावर ट्रोल केले जात आहे.
आता रक्षिताने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करून आपली बाजू मांडली आहे आणि या वादावर मौन सोडले आहे. तिने पोस्टमध्ये विचार मांडताना पूर्वीच्या चित्रपटांवर समान प्रमाणात आक्षेप का घेतला गेला नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
रक्षिताने आपल्या इंस्टाग्राम स्टोरीमध्ये लिहिले 'होय, मी सर्व पाहिलंय. मला माहीत आहे की तुम्ही लोक मला विविध पोस्टमध्ये टॅग करत आहात. खरं तर काय लिहलं जातंय आणि काय चाललंय हे मला माहीत आहे. मी त्याच्या बाजूने आहे की विरोधात, याचा काही फरक पडत नाही. जेव्हा ‘पिलिंग्स’, ‘ड्रीमम वेकपम’, ‘चोली के पीछे’ यांसारखी शेकडो गाणी आली, तेव्हा सगळ्यांना ठीक वाटत होतं. संपूर्ण चित्रपट प्रदर्शित झाला, ज्यामध्ये कलाकार सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत फक्त लैंगिक संबंधांबाबत बोलताना दिसले, तेव्हा सर्वकाही ठीक वाटलं. पण फक्त एका गाण्यामुळे एवढी मोठी बातमी बनवली जात आहे. मी अजूनही त्याचं समर्थन करत नाही; मी फक्त प्रश्न विचारतेय.'
तिने पुढे स्पष्ट केले 'केवळ एका गाण्यामुळे लेखकाच्या संपूर्ण कामावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करता येत नाही किंवा त्याला कमी लेखता येणार नाही. या गाण्यामुळे तो वाईट गीतकार आहे किंवा हे फक्त कॉन्ट्रोव्हर्सीसाठी केले गेले आहे, असं नाही. काही चित्रपट इतरांपेक्षा कमी यशस्वी झाले म्हणून तो वाईट निर्माता किंवा दिग्दर्शक आहे, असा अर्थ नाही. तुम्हाला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे, पण त्याचा अपमान करण्याचा नाही. लोकांना इतरांबद्दल बोलताना मूलभूत सन्मान असायला हवा.'
रक्षिताने यावर आणखी स्पष्टीकरण दिले 'आजकाल लोक अधिकाधिक हिंसक चित्रपट आणि चित्रपटांमधील लैंगिक दृश्ये पाहत आहेत. दिग्दर्शक प्रेमला तुम्ही प्रश्न विचारू शकता, काय चूक-काय बरोबर हे सांगू शकता. पण त्याच्या पूर्वीच्या कामावर बोलण्याआधी लक्षात ठेवा की कन्नड चित्रपट निर्मात्यांसमोर ओटीटी प्लॅटफॉर्म किंवा चॅनलवर चित्रपट विकणे हे मोठं आव्हान आहे. प्रेक्षकांना थिएटरपर्यंत आणणं देखील मोठं आव्हान आहे. ही प्रत्येक सँडलवूड चित्रपटाची कथा आहे. 'केडी' हा चित्रपट आमचं बाळ आहे आणि आम्ही शेवटी जे योग्य आहे तेच करू. आमच्यावर विश्वास ठेवा.'
रक्षिताचे हे विधान स्पष्ट करते की, एक गाणं वादग्रस्त ठरल्यामुळे संपूर्ण चित्रपट किंवा दिग्दर्शकावर टीका करणं योग्य नाही. तिने चाहत्यांना विनंती केली की चित्रपटावर प्रश्न विचारताना सन्मान राखावा आणि पूर्वग्रह न बाळगता समजून घ्यावे.
सध्या रक्षिताचे हे पोस्ट सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे. चाहत्यांमध्ये गाण्यावरुन निर्माण झालेल्या वादाबाबत चर्चा सुरू आहे. अनेक चाहत्यांनी रक्षिताच्या पोस्टला समर्थन दिले असून, अनेकांनी दिग्दर्शक आणि कलाकारांसाठी प्रार्थना केली आहे. या वादामुळे स्पष्ट होते की, सध्याच्या डिजिटल युगात एक गाणं किंवा सीन हिट किंवा वादग्रस्त ठरल्यावर सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चा आणि ट्रोलिंग होऊ शकते, परंतु त्या कलाकारांचा किंवा दिग्दर्शकाचा एकंदर कामकाजावर प्रश्न उपस्थित करणं योग्य नाही.