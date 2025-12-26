‘धुरंधर’समोर सगळेच फिके! बॉक्स ऑफिसवर रणवीर सिंगचा दबदबा कायम

Christmas Box Office Collection: बॉलिवूडसाठी 2025 हे वर्ष आतापर्यंत अत्यंत यशस्वी ठरले आहे. यंदा अनेक मोठे आणि दर्जेदार चित्रपट प्रदर्शित झाले असून त्यांनी बॉक्स ऑफिसवर घवघवीत यश मिळवले आहे. विशेषतः ख्रिसमसच्या सुट्टीच्या काळात थिएटरमध्ये अनेक चित्रपटांनी हजेरी लावली. मात्र, या सगळ्यांमध्ये रणवीर सिंगचा बहुचर्चित चित्रपट ‘धुरंधर’ गेल्या तीन आठवड्यांपासून बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालत आहे.
रणवीर सिंग अभिनीत ‘धुरंधर’ने ख्रिसमसच्या दिवशीही आपली आघाडी कायम ठेवली. सॅकनिल्कच्या रिपोर्टनुसार, 25 डिसेंबर रोजी या चित्रपटाने तब्बल 26 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. ख्रिसमसच्या दिवशी सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट ठरण्याचा मान ‘धुरंधर’ने पटकावला असून, इतर कोणताही चित्रपट त्याच्याशी स्पर्धा करू शकलेला नाही. सलग तिसऱ्या आठवड्यातही प्रेक्षकांचा ओघ कायम असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
कार्तिक आर्यन आणि अनन्या पांडे यांचा रोमँटिक-कॉमेडी चित्रपट ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ ख्रिसमसच्या दिवशी प्रदर्शित झाला. मात्र, पहिल्या दिवशी चित्रपटाला अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. सॅकनिल्कच्या आकडेवारीनुसार या चित्रपटाने पहिल्या दिवशी केवळ 7.50 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. वीकेंडला कमाई वाढण्याची शक्यता असली तरी ओपनिंग तुलनेने कमकुवत मानली जात आहे.
दक्षिणेतील सुपरस्टार मोहनलाल यांचा ‘वृषभ’ हा चित्रपटही ख्रिसमसच्या मुहूर्तावर प्रदर्शित झाला. मात्र, बॉक्स ऑफिसवर या चित्रपटाला प्रचंड अपयशाचा सामना करावा लागला आहे. पहिल्याच दिवशी हा चित्रपट 1 कोटींचाही टप्पा गाठू शकला नाही. अवघी 70 लाख रुपयांची कमाई करत ‘वृषभ’चा खराब ओपनिंग डे नोंदवला गेला आहे.
ख्रिसमसला रणवीरच्या ‘धुरंधर’ला थेट टक्कर देणारा हॉलीवूड चित्रपट म्हणजे ‘अवतार: फायर अँड ऐश’. हा चित्रपट गेल्या काही काळापासून बॉक्स ऑफिसवर टिकून आहे. गुरुवारी या चित्रपटाने 13.50 कोटी रुपयांची कमाई केली असून, भारतीय प्रेक्षकांचा त्याला चांगला प्रतिसाद मिळताना दिसतो आहे.
तेलगू सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण यांचा ‘अखंडा 2’ देखील ख्रिसमसच्या सुट्टीचा फायदा घेत जोरदार कमाई करत आहे. सॅकनिल्कच्या रिपोर्टनुसार, या चित्रपटाने ख्रिसमसच्या दिवशी 12.50 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. तेलुगू व्हर्जनमध्ये हा चित्रपट सर्वाधिक कमाई करणाऱ्यांमध्ये आघाडीवर आहे.