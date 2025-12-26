English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • मनोरंजन
‘धुरंधर’समोर सगळेच फिके! बॉक्स ऑफिसवर रणवीर सिंगचा दबदबा कायम

2025 हे वर्ष संपत आलं तरी बॉक्स ऑफिसवर काही चित्रपट गेल्या काही दिवसांपासून धुमाकूळ घालत आहेत. अशातच क्रिसमसच्या दिवशी कोणत्या चित्रपटाने जास्त कमाई केली. पाहूयात सविस्तर   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 26, 2025, 09:36 AM IST
Christmas Box Office Collection: बॉलिवूडसाठी 2025 हे वर्ष आतापर्यंत अत्यंत यशस्वी ठरले आहे. यंदा अनेक मोठे आणि दर्जेदार चित्रपट प्रदर्शित झाले असून त्यांनी बॉक्स ऑफिसवर घवघवीत यश मिळवले आहे. विशेषतः ख्रिसमसच्या सुट्टीच्या काळात थिएटरमध्ये अनेक चित्रपटांनी हजेरी लावली. मात्र, या सगळ्यांमध्ये रणवीर सिंगचा बहुचर्चित चित्रपट ‘धुरंधर’ गेल्या तीन आठवड्यांपासून बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालत आहे. 

रणवीर सिंग अभिनीत ‘धुरंधर’ने ख्रिसमसच्या दिवशीही आपली आघाडी कायम ठेवली. सॅकनिल्कच्या रिपोर्टनुसार, 25 डिसेंबर रोजी या चित्रपटाने तब्बल 26 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. ख्रिसमसच्या दिवशी सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट ठरण्याचा मान ‘धुरंधर’ने पटकावला असून, इतर कोणताही चित्रपट त्याच्याशी स्पर्धा करू शकलेला नाही. सलग तिसऱ्या आठवड्यातही प्रेक्षकांचा ओघ कायम असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ची ओपनिंग

कार्तिक आर्यन आणि अनन्या पांडे यांचा रोमँटिक-कॉमेडी चित्रपट ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ ख्रिसमसच्या दिवशी प्रदर्शित झाला. मात्र, पहिल्या दिवशी चित्रपटाला अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. सॅकनिल्कच्या आकडेवारीनुसार या चित्रपटाने पहिल्या दिवशी केवळ 7.50 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. वीकेंडला कमाई वाढण्याची शक्यता असली तरी ओपनिंग तुलनेने कमकुवत मानली जात आहे.

मोहनलाल यांच्या ‘वृषभ’ची निराशाजनक कामगिरी

दक्षिणेतील सुपरस्टार मोहनलाल यांचा ‘वृषभ’ हा चित्रपटही ख्रिसमसच्या मुहूर्तावर प्रदर्शित झाला. मात्र, बॉक्स ऑफिसवर या चित्रपटाला प्रचंड अपयशाचा सामना करावा लागला आहे. पहिल्याच दिवशी हा चित्रपट 1 कोटींचाही टप्पा गाठू शकला नाही. अवघी 70 लाख रुपयांची कमाई करत ‘वृषभ’चा खराब ओपनिंग डे नोंदवला गेला आहे.

हॉलीवूडचा ‘अवतार: फायर अँड ऐश’ही स्पर्धेत

ख्रिसमसला रणवीरच्या ‘धुरंधर’ला थेट टक्कर देणारा हॉलीवूड चित्रपट म्हणजे ‘अवतार: फायर अँड ऐश’. हा चित्रपट गेल्या काही काळापासून बॉक्स ऑफिसवर टिकून आहे. गुरुवारी या चित्रपटाने 13.50 कोटी रुपयांची कमाई केली असून, भारतीय प्रेक्षकांचा त्याला चांगला प्रतिसाद मिळताना दिसतो आहे.

‘अखंडा 2’ची दमदार कमाई

तेलगू सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण यांचा ‘अखंडा 2’ देखील ख्रिसमसच्या सुट्टीचा फायदा घेत जोरदार कमाई करत आहे. सॅकनिल्कच्या रिपोर्टनुसार, या चित्रपटाने ख्रिसमसच्या दिवशी 12.50 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. तेलुगू व्हर्जनमध्ये हा चित्रपट सर्वाधिक कमाई करणाऱ्यांमध्ये आघाडीवर आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

