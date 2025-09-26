पहिल्या भेटीतच भावनावर फिदा झाले चंकी पांडे; नाईट क्लबपासून लग्नापर्यंतचा प्रवास!

बॉलिवूड अभिनेता चंकी पांडे आणि त्यांची पत्नी भावना पांडे हे आज इंडस्ट्रीतील एक आदर्श आणि लव्हेबल कपल म्हणून ओळखले जातात. पण त्यांच्या या गोड प्रेमकथेच्या मागे संघर्ष, अडचणी आणि हट्ट यांचा मोठा वाटा आहे.
भावना पांडे केवळ 13 वर्षांच्या होत्या, तेव्हा त्यांनी पहिल्यांदा चंकी पांडे यांना पडद्यावर पाहिलं. त्यांचा ‘आग ही आग’ हा डेब्यू चित्रपट भावनांनी पाहिला आणि त्या क्षणीच त्या चंकीच्या अभिनयाने भारावल्या. त्यांच्या सोसायटीत राहणाऱ्या एका मुलीला अभिनेत्री व्हायचं होतं. ती अनेकदा फिल्म मॅगझिनमधून चंकीची पोस्टर्स आणायची. भावना सांगतात, 'मी माझ्या खोलीत देखील त्याचं एक पोस्टर लावलं होतं. तेव्हाच मला तो खूप आवडायला लागला होता.'
काही वर्षांनी, कॉलेज संपल्यावर भावना सुट्टीसाठी दिल्लीला गेल्या असताना एका नाइट क्लबमध्ये त्यांची आणि चंकीची पहिली प्रत्यक्ष भेट झाली. भावना म्हणतात, 'तो आला आणि फक्त हाय म्हणाला. मीही हाय म्हटलं आणि तो पुढे गेला. पण नंतर आम्ही डान्स केला, गप्पा मारल्या.' त्या रात्री चंकीने भावनाचा नंबर मागितला, पण भावनाने खोटा नंबर दिला. कारण घरी फोन यायला नको होता.
त्या काळात भावना एअर होस्टेस म्हणून काम करत होत्या. आंतरराष्ट्रीय कॉल्स खूप महाग असल्यामुळे त्यांनी खर्च वाचवून चंकीशी संवाद साधायची सोय केली. अशा प्रकारे त्यांचं नातं अधिक घट्ट होत गेलं.
एका डिनरदरम्यान चंकीने अचानक भावनाला लग्नासाठी विचारलं. तो म्हणाला, 'आपण भेटण्यासाठी सतत पैसे खर्च करतो, त्यापेक्षा लग्नच करून टाकूया.' सुरुवातीला भावनाने हा प्रस्ताव नाकारला, मात्र नंतर ती तयार झाली. पण तिचा एकच आग्रह होता 'आधी माझ्या आई-वडिलांची परवानगी घ्या.'
भावनाचे वडील मात्र या नात्याला अजिबात तयार नव्हते. कारण त्यांनी एका मुलाखतीत वाचलं होतं की चंकी पांडे ‘कॅसानोव्हा’ आहे. त्यामुळे मुलीचं लग्न अशा व्यक्तीशी व्हावं असं त्यांना वाटत नव्हतं. बराच समजावून सांगितल्यानंतर, अखेर त्यांनी या लग्नाला होकार दिला.
चंकी पांडे आणि भावना पांडे यांचं लग्न 1998 मध्ये मोठ्या थाटामाटात पार पडलं. आज या दाम्पत्याला दोन मुली आहेत बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करून नावाजलेली अनन्या पांडे आणि रायसा पांडे. आज या कपलची प्रेमकहाणी चाहत्यांसाठी प्रेरणादायी मानली जाते. सुरुवातीला अडथळे, गैरसमज आणि कुटुंबाचा विरोध असतानाही त्यांनी एकमेकांवरचा विश्वास जपला आणि आयुष्यभराचा साथीदार म्हणून एकत्र राहायचं ठरवलं.
FAQ
चंकी आणि भावना पांडे यांचे लग्न कधी झाले?
त्यांचे लग्न 1998 साली झाले.
चंकी आणि भावना पांडे यांच्या किती मुली आहेत?
त्यांना दोन मुली आहेत अभिनेत्री अनन्या पांडे आणि रायसा पांडे.
भावना पांडे यांनी पहिल्यांदा चंकीला कधी पाहिलं होतं?
भावना केवळ 13 वर्षांच्या असताना त्यांनी चंकीचा ‘आग ही आग’ हा चित्रपट पाहिला आणि त्यांच्यावर क्रश झाला.