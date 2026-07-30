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फक्त चमचा आणि कपाच्या आवाजातून जन्माला आली अमर धून; 53 वर्षांनंतरही आर. डी. बर्मन यांचं 'हे' गाणं तितकंच लोकप्रिय

हिंदी चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज संगीतकार आर. डी. बर्मन यांनी एका चमच्याचा आणि कपाचा वापर करून एका अजरामर गाण्याची चाल तयार केली होती. हे गाणं आजही अनेकांचं आवडीचं आहे. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 30, 2026, 10:17 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 10:17 PM IST
फक्त चमचा आणि कपाच्या आवाजातून जन्माला आली अमर धून; 53 वर्षांनंतरही आर. डी. बर्मन यांचं 'हे' गाणं तितकंच लोकप्रिय
Image Credit: Photo Credit: Social Media

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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