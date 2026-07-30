फक्त चमचा आणि कपाच्या आवाजातून जन्माला आली अमर धून; 53 वर्षांनंतरही आर. डी. बर्मन यांचं 'हे' गाणं तितकंच लोकप्रिय

हिंदी चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज संगीतकार राहुल देव बर्मन अर्थात पंचम दा यांनी आपल्या क्रिएटिव्हिटीने असंख्य अजरामर गाणी दिली. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि डिजिटल संगीताची साधने उपलब्ध नसतानाही त्यांनी अनेक अशा धून तयार केल्या, ज्या आजही रसिकांच्या मनात तितक्याच ताज्या आहेत. अशाच त्यांच्या एका गाजलेल्या गाण्यामागची रंजक कहाणी आजही संगीतप्रेमींना आकर्षित करते. 'चुरा लिया है तुमने जो दिल को' या सदाबहार गाण्याच्या सुरुवातीला ऐकू येणारी खास धून तयार करण्यासाठी पंचम दा यांनी केवळ एक चमचा आणि चहाचा कप वापरल्याची माहिती त्यांच्या चरित्रातून समोर आली आहे.
1973 साली प्रदर्शित झालेल्या यादों की बारात या चित्रपटातील 'चुरा लिया है तुमने जो दिल को' हे गाणं आजही हिंदी चित्रपटसंगीतातील सर्वोत्तम रोमँटिक गीतांपैकी एक मानलं जातं. या गाण्याच्या सुरुवातीचा नाजूक आणि वेगळा ध्वनी निर्माण करण्यासाठी पंचम दा यांनी कोणत्याही महागड्या वाद्यांचा आधार घेतला नाही. त्यांनी चमचा आणि कपाच्या आवाजाचा कल्पक वापर करून ही अनोखी धून साकारली.
हा रंजक किस्सा 'आर. डी. बर्मन: द मॅन आणि द म्युझिक' या पुस्तकात नमूद करण्यात आला आहे. लेखक अनिरुद्ध भट्टाचार्य आणि बालाजी विठ्ठल यांनी लिहिलेल्या या पुस्तकाला राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांमध्ये सिनेमावरील सर्वोत्तम पुस्तक हा सन्मानही मिळाला आहे. या पुस्तकात पंचम दांच्या संगीतनिर्मितीमागील अनेक प्रेरणादायी कथा मांडण्यात आल्या आहेत.
या गाण्याला संगीताइतकाच जीव दिला तो मोहम्मद रफी आणि आशा भोसले यांच्या सुरेल आवाजाने. या दोघांच्या गायकीमुळे 'चुरा लिया है तुमने जो दिल को' हे गाणं अनेक पिढ्यांच्या मनात कायमचं घर करून बसलं. आज, पाच दशकांहून अधिक काळ लोटल्यानंतरही हे गाणं रेडिओ, मैफिली आणि संगीतप्रेमींच्या प्लेलिस्टमध्ये तितक्याच आवडीने ऐकलं जातं.
साध्या वस्तूंमधूनही असामान्य संगीत निर्माण करता येतं, याचं सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे पंचम दांनी साकारलेली ही अजरामर धून.