"मी थोडा हृतिक रोशनसारखा दिसतो म्हणून...." सौरव दासची कंगना रणौतवर मिश्कील प्रतिक्रिया; कॉफी डेटवर जायलाही तयार!

भाजप खासदार आणि अभिनेत्री कंगना रनौत यांच्यामध्ये सुरू असलेल्या शाब्दिक संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी एक हलकीफुलकी प्रतिक्रिया देत लक्ष वेधले आहे. एका मित्राने आपण तरुण हृतिक रोशनसारखे दिसतो, असे सांगितल्याचे त्यांनी हसत-खेळत सांगितलं. पत्रकार बरखा दत्त यांच्या द मोजो स्टोरी या मुलाखत कार्यक्रमात बोलताना सौरव दास यांनी स्पष्ट केले की, कंगना रनौत यांच्याबद्दल त्यांच्या मनात कोणताही वैयक्तिक राग किंवा वैमनस्य नाही.
दास यांनी सांगितले की, त्यांनी इन्स्टाग्राम स्टोरीद्वारेही कंगनांना शांतपणे बसून चर्चा करण्याचे आवाहन केले होते. मतभेद मिटवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे संवाद, असे त्यांचे मत आहे. सध्या देशात चर्चेची आणि मतभिन्नतेचा आदर करण्याची संस्कृती कमी होत चालल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
कंगना रनौत यांच्याकडून सातत्याने होत असलेल्या टीकेनंतर मित्रांकडून अनेक मेसेज येत असल्याचे दास यांनी सांगितले. "माझे मित्र विचारत होते, 'ती तुझ्यामागेच का लागली आहे?' त्यापैकी एकाने गंमतीने सांगितले की मी थोडाफार तरुण हृतिक रोशनसारखा दिसतो. ते ऐकून मलाही आश्चर्य वाटले," असे दास म्हणाले.
मुलाखतीदरम्यान सौरव दास यांना कंगना रनौत यांच्यासोबत कॉफीवर भेटण्यास तयार आहात का?, असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी सकारात्मक उत्तर दिले. "माझ्या मनात कोणाबद्दलही वैयक्तिक वैर नाही. भाजपच्या खासदारांबाबतही नाही. त्यामुळे भेटून चर्चा करण्यात मला कोणतीही अडचण वाटत नाही," असे त्यांनी स्पष्ट केले.
याआधी सौरव दास यांनी कंगना रनौत यांच्या आंदोलनविरोधी भूमिकेवर टीका करत, "त्यांच्या पक्षातही त्यांना फार गांभीर्याने घेतले जात नाही, त्यामुळे इतरांनीही त्यांना फार महत्त्व देऊ नये," असे वक्तव्य केले होते. या विधानानंतर कंगना रनौत यांनी सोशल मीडियावरून प्रत्युत्तर देत सौरव दास यांच्यावर निशाणा साधला. त्यांनी त्यांना 'बेरोजगार' आणि 'निरुपयोगी' अशा शब्दांत टोला लगावला.
माजी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर सुरू झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कंगना रनौत यांनी सोशल मीडियावर अनेक वादग्रस्त पोस्ट केल्या आहेत. एका पोस्टमध्ये त्यांनी आंदोलनकर्त्यांवर कठोर टीका करत, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्यांना नागरिकांकडूनही विरोधाचा सामना करावा लागेल, असे म्हटले. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य सर्वांनाच आहे आणि सरकारवर टीका करणाऱ्यांनी विरोधी मतही ऐकण्याची तयारी ठेवली पाहिजे, असेही त्यांनी नमूद केले.
दुसऱ्या एका पोस्टमध्ये कंगना रनौत यांनी काही तरुण महिलांवरही टीका केली. करिअर करणाऱ्या आणि स्वतंत्र महिलांच्या जीवनशैलीची नक्कल करण्याची इच्छा अनेकांना असते, मात्र त्यासाठी आवश्यक जबाबदारी स्वीकारण्याची तयारी नसते, असा दावा त्यांनी केला. याच संदर्भात त्यांनी काही तरुणींना 'जनरेशन गटर' असे संबोधत वादग्रस्त टिप्पणी केली. स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी मेहनत, जबाबदारी आणि आत्मनिर्भरता आवश्यक असल्याचे त्यांनी पोस्टमध्ये नमूद केले. त्याचबरोबर नशा, मद्यपान, पालकांवर आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून राहणे आणि जबाबदारीशिवाय स्वातंत्र्याची अपेक्षा करणाऱ्या प्रवृत्तीवरही त्यांनी टीका केली.
कंगना यांच्या या पोस्ट सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आल्या असून त्यावर विविध स्तरांतून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.