'ही' अभिनेत्री तृतीयपंथी असल्याचा दावा? लैंगिकतेवरच्या प्रश्नांना दिलं सडेतोड उत्तर! म्हणाली 'मी ज्या लोकांना...'

उर्फी जावेद तिच्या फॅशनमुळे आणि स्पष्ट वक्तेपणामुळे सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळते. अभिनेत्री तिच्या बोल्ड व्यक्तिमत्त्वासाठी ओळखली जाते, अनेकदा तिला ट्रोल देखील त्यामुळे करण्यात आले आहे. सोशल मिडियावर अनेकदा ती वादग्रस्त वक्तव्यामुळे देखील चर्चेत पाहायला मिळाली आहे. सोशल मिडियावर उर्फीला तिच्या बोल्ड फॅशनमुळे आणि स्पष्ट वक्तेपणामुळे तिला सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात टीका होते. उर्फीची नुकतीच एक मुलाखत झाली यामध्ये तिने ट्रोलर्स सडेतोड उत्तर दिले आहे आणि त्यामुळे पुन्हा तिने केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याची चर्चा पाहायला मिळत आहे. काय म्हणाली उर्फी यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
उर्फी जावेदवर नेटकऱ्यांनी अनेकदा धर्मांतर केल्याचे देखील आरोप लावले आहेत. काहींनी तिच्या ओळखीवर देखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे, सेक्सुअलिटीवर देखील नेटकऱ्यांनी टीका केली आहे. उर्फीने 'इट्स द अर्शी टॉक शो' मध्ये ट्रोलिंगबद्दल भाष्य केले. अभिनेत्रीने सांगितले की, एकदा एका व्यक्तीने ती ट्रान्सजेंडर असल्याचा दावा केला होता. ट्रोलिंग कंटाळल्यानंतर उर्फीने मुलाखतीमध्ये सांगितले की, मी ज्यांना ओळखत पण नाही आणि ज्यांच्यावर माझा विश्वास देखील नाहीये त्याचे मी का ऐकू. काका-काकू इंटरनेटवर मोबाईल उचलून काहीही बोलतात.
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पुढे उर्फी जावेद म्हणाली की, एका मूर्खाने म्हटले की मी ट्रान्सजेंडर आहे. त्याने दावा केला की उर्फी जावेद ट्रान्सजेंडर आहे. मी याबद्दल काय बोलू? या गोष्टींना मी कसा प्रतिसाद देऊ? हे लोक असे बोलतात जणू काही त्यांनीच मला जन्म दिला आहे. उर्फी जावेदबद्दल बोलायचं झालं तर, ती अनेकदा ट्रोलर्सच्या निशाण्यावर असते. पण उर्फीला कोणाचीही पर्वा नाही. ती तिच्या स्वतःच्या अटींवर आयुष्य जगते. मागील काही शोमध्ये ती रिएॅलिटी शोमध्ये होस्ट करताना दिसली आहे.
उर्फीने आधुनिक नातेसंबंध आणि डेटिंग ॲप्सबद्दल बोलताना सांगितले की, डिजिटल युगात डेटिंग संस्कृती कशी बदलली आहे यावर आपला दृष्टिकोन मांडला. या चर्चेत घराणेशाही आणि मनोरंजन उद्योगातील यशावर प्रभाव टाकणाऱ्या विविध घटकांवरही तिने भाष्य केले आहे. उर्फी जावेदने रिअॅलिटी शओमधून तिची ओळख निर्माण केली होती, तर मागील काही काळामध्ये ती तिच्या फॅशन आणि तोकड्या कपड्यांमुळे चर्चेत राहिली आहे आणि त्यामुळे तिला अनेकदा ट्रोलिंगचा देखील सामना करावा लागला आहे.